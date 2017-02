Hunt verballert HSV-Sieg vom Elfmeterpunkt

Samstag, 18.02.2017

Vor 49.405 Zuschauern im Volksparkstadion schoss Aaron Hunt bereits in der 15. Minute das 1:0 für den HSV. Maximilian Philipp glich nur acht Minuten später mit seinem siebten Saisontor wieder aus. Es war das 1000. Heimgegentor des HSV in der Bundesliga.

Michael Gregoritsch stellte nach seiner Einwechslung die HSV-Führung wieder her (57.) - das 900. Bundesliga-Gegentor des SCF. Vincenzo Grifo erzielte allerdings erneut den Ausgleich (72.). Hunt hatte kurz vor Schluss die Möglichkeit, doch noch den HSV-Sieg zu besorgen, scheiterte allerdings vom Elfmeterpunkt (88.).

Der HSV blieb damit in den letzten fünf Bundesliga-Duellen gegen Freiburg sieglos. Nachdem Werder Bremen und der FC Ingolstadt am Nachmittag beide gewonnen hatten, beträgt der HSV-Vorsprung auf die beiden Kontrahenten auf den Plätzen 16 und 17 nur noch einen beziehungsweise zwei Punkte.

Freiburgs Janik Haberer sah seine fünfte Gelbe Karte und wird damit das Spiel gegen Dortmund gesperrt verpassen.

Die Reaktionen:

Markus Gisdol (Trainer HSV): "Es war eine schwierige Situation: Bobby Wood ist als Elfmeter-Schütze eingeteilt. Die Diskussion, die geführt wurde, war sicherlich nicht gut. Aaron macht den normalerweise rein, wir machen ihm keinen Vorwurf. Vielleicht müssen wir in Zukunft die Elfmeterschützen durchnummerieren."

Christian Streich (Trainer Freiburg): "Am Ende kannst du verlieren, auch wenn du eigentlich gewinnen müsstest. Das war eine brutale Elfmeter-Entscheidung. Er berührt ihn, aber ich finde, dass es kein Elfmeter ist. Das reicht nicht in einer solchen Situation."

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Hamburg mit einer Startelf-Änderung gegenüber dem 3:0 in Leipzig: Hunt ersetzt Müller, der angeschlagen fehlt. Wood muss kurzfristig mit Oberschenkelproblemen passen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Beim SC gibt es zwei Wechsel im Vergleich zum 2:1 gegen Köln: Abrashi und Petersen ersetzen Niederlechner und Frantz (beide Bank).

15., 1:0, Hunt: Perfekt herausgespielte Führung! Nach einem Einwurf am linken Spielfeldrand lupft Ostrzolek die Kugel in den Lauf von Holtby. Der geht einen Schritt in den Strafraum und spielt quer an den Fünfmeterraum, wo Hunt einläuft und den Fuß im richtigen Winkel hinhält - vorbei an Schwolow ins Tor!

Beste Bilder des 21. Spieltags: Die graue Wand © getty 1/35 DORTMUND - WOLFSBURG: Natürlich DAS Thema des Spieltags: die menschenleere Südtribüne /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke.html © getty 2/35 Nach Ausschreitungen und Diffamierungen im Spiel gegen RB Leipzig entschied der DFB, das Herz des Signal Iduna Parks für ein Spiel geschlossen zu lassen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=2.html © getty 3/35 Für Begeisterung unter den schwarzgelben Anhängern sorgte das freilich nicht... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=3.html © getty 4/35 Fußball wurde in Dortmund natürlich auch gespielt. Mario Gomez nimmt es gleich mit der gesamten Dortmunder Hintermannschaft auf einmal auf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=4.html © getty 5/35 Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte Lukasz Piszczek den Ball nicht mehr bekommen und in den Strafraum geflankt, hätte Jeffrey Bruma sicherlich nicht eingenetzt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=5.html © getty 6/35 Lukasz Piszczek, 31, Spielertyp: Seehund /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=6.html © getty 7/35 HAMBURGER SV - SC FREIBURG: Aaron Hunt auf der 9? Spätestens nach einer Viertel Stunde hat sich darüber kein HSV-Anhänger mehr beschwert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=7.html © getty 8/35 Das war sicherlich nicht Filip Kostic' Reaktion auf den zwischenzeitlichen Führungstreffer /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=8.html © getty 9/35 Anschließend nahm es der Serbe dann mit der gesamten Freiburger Bank auf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=9.html © getty 10/35 HERTHA BSC - BAYERN MÜNCHEN: Mats Hummels testete gleich zu Beginn der Partie die Strapazierfähigkeit des Spielgeräts /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=10.html © getty 11/35 Manuel Neuer fehlen ungefähr zwei Meter Körpergröße, um den Schuss von Vedad Ibisevic noch zu entschärfen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=11.html © getty 12/35 Man könnte Vedad Ibisevic in dieser Situation zu Recht vorwerfen, dass er sämtliche Bodenhaftung verloren hat. Juan Bernat reklamiert auf abgespaced /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=12.html © getty 13/35 Vedad Ibisevic hat nicht nur das 1:0 markiert, hier macht er auch noch einen auf Koloss von Rhodos /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=13.html © getty 14/35 Arjen Robben erscheint der Spielverlauf doch reichlich zuwider /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=14.html © getty 15/35 Nach Xabi Alonsos Attacke gegen Vedad Ibisevic mussten sich die beiden Routiniers mal kurz ausruhen. Nach der Gelben Karte für den Spanier ging's aber wieder weiter /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=15.html © getty 16/35 FSV MAINZ 05 - WERDER BREMEN: "Einen schönen Schuh hast du, Jhon. Wo bekommt man den denn her", müssen ungefähr Lamine Sanes Gedanken in dieser Situation gewesen sein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=16.html © getty 17/35 Ein Mainz-Fan hat sich ganz besonders rausgeputzt. Nur die Jacke passt nicht zu 100 Prozent ins Gesamtbild, die rote war wohl in der Wäsche /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=17.html © getty 18/35 Bremen legte los, wie von der Tarantel gestochen. Bei Serge Gnabrys Kopfball konnte Jonas Lössl dem Ball nur noch hinterherschauen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=18.html © getty 19/35 Thomas Delaney ließ sich bei seinem Freistoß nicht zweimal bitten. Jonas Lössl gefiel auch das ganz und gar nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=19.html © getty 20/35 Hoffentlich roch die Rauchbombe der Werder-Fans nicht so, wie sie aussieht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=20.html © getty 21/35 TSG HOFFENHEIM - SV DARMSTADT: Jan Rosenthal und Sebastian Rudy waren sich wohl nicht einig, in welcher Kneipe sie nach dem Spiel ein Bier trinken gehen sollen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=21.html © getty 22/35 Terrence Boyd hält während des Kopfballduells mit Ermin Bicakcic gleichzeitig nach seinem Landsmann und Darmstadts wohl berühmtesten Fan Barack Obama Ausschau. Doch der ehemalige US-Präsident war leider (noch?) nicht im Stadion /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=22.html © getty 23/35 Dieser Dreikampf erinnert doch ein wenig an einen Auffahrunfall /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=23.html © getty 24/35 Jerome Gondorf legt sich kurz mal hin. Den Ball hat er aber immer im Blick /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=24.html © getty 25/35 EINTRACHT FRANKFURT - FC INGOLSTADT: Die Schanzer bejubeln ihre Führung - Haris Seferovic' Reaktion: Einfach nur oh Backe /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=25.html © getty 26/35 David Abrahams Foul an Dario Lezcano war die leztzte Amtshandlung des Frankfurters an diesem Nachmittag. Danach ging's mit einer glatten Roten Karte vorzeitig unter die Dusche /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=26.html © getty 27/35 Während Makoto Hasebe seinen Elfmeter kläglich vergab... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=27.html © getty 28/35 ...machte es Pascal Groß auf der anderen Seite deutlich besser /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=28.html © getty 29/35 AUGSBURG - LEVERKUSEN: Zum Auftakt des Spieltags empfing Augsburg die Werkself - und die Leverkusener waren das bessere Team. Chicharitos Doppelpack bringt B04 näher an die europäischen Plätze heran /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=29.html © getty 30/35 Da darf man sich auch mal feiern lassen. "Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=30.html © getty 31/35 Aber eigentlich war der Moment des Spiels bereits Minuten zuvor passiert, bereits in der 23. Minute war es soweit: Karim Bellarabis 1:0 war der mit Spannung erwartete Treffer Nummer 50.000 der Bundesliga /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=31.html © getty 32/35 Und weil es ein historischer Moment war, gönnen wir uns noch eine zweite Perspektive - hübsch! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=32.html © getty 33/35 "Du kannst mich nicht stoppen" - Julian Brandt war für Paul Verhaegh kaum zu halten /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=33.html © getty 34/35 Zwei Youngster, die glänzten: Dominik Kohr schoss eine Bude selbst, Kai Havertz bereitete eine vor und war stets brandgefählich: starke Vorstellung! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=34.html © getty 35/35 Zum Abschluss: Die Männer des Matches unter sich: "Komm her du kleine Erbse - ich fress dich!" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=35.html

23., 1:1, Philipp: Philipp spielt den Ball in zentraler Position 20 Meter vor dem Tor zu Petersen, der sich gegen zwei Hamburger durchsetzt und die Kugel wieder links in den Strafraum in den Lauf von Philipp spielt. Der trifft mit links trocken ins linke Eck!

30.: Philipp überrennt auf dem rechten Flügel Mavraj und kommt in den Strafraum, wo er Papadopoulos aussteigen lässt. Seine Hereingabe aus spitzem Winkel wehrt Adler mit dem Fuß ab - in den Rückraum zu Abrashi. Der hat ganz viel Zeit, sein Schuss aus zwölf Metern geht aber weit drüber.

31.: Für Papadopoulos geht es nach dieser Aktion nicht weiter. Er muss mit Schulterschmerzen raus, Djourou kommt.

57., 2:1, Gregoritsch: Zwölf Minuten steht Gregoritsch auf dem Platz und trifft! Holtby hat auf dem rechten Flügel den Ball und spielt ihn in die Mitte. Die Kugel ist abgefälscht und kommt deshalb perfekt in den Lauf von Sakai, der am langen Pfosten Gregoritsch sieht. Querpass - Tor!

72., 2:2, Grifo: Der HSV schaut nur zu und lässt die Gäste unbedrängt durch das Zentrum marschieren. Petersen behauptet sich 20 Meter vor dem Tor gegen Sakai und spielt am passiven Djourou vorbei in den Lauf von Grifo. Der schiebt alleine vor Adler eiskalt zum 2:2 ein.

88.: Unfassbar! Hunt geht nach leichtem Kontakt von Torrejon im Strafraum zu Boden. Dingert lässt erst weiterlaufen, sein Assistent signalisiert aber "Elfmeter" - nachvollziehbare, aber auch eine harte Entscheidung. Hunt tritt selbst an und schiebt den Ball viel zu lasch ins linke Eck. Schwolow ist da und pariert!

Fazit: Der HSV tat nicht genug für einen Sieg, die Freiburger straften Hamburgs Defensiv-Unordnung konsequent ab. Dass Hunt den Elfmeter verballerte, passte zum zu laschen Auftreten der Gastgeber.

Der Star des Spiels: Nils Petersen. Bekam von Streich die Chance von Anfang an und agierte vor beiden Freiburger Toren bockstark. War vorne immer wieder anspielbar und entwich der HSV-Abwehr immer wieder.

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Der Flop des Spiels: Gideon Jung. Sehr schwache Partie des HSV-Sechsers, der überhaupt keinen Zugriff bekam. Trabte nur hinterher und öffnete beim Defensiv-Umschalten immer wieder das Zentrum, wodurch Freiburg zum Kontern eingeladen wurde. Gewann nicht mal ein Viertel seiner Zweikämpfe

Der Schiedsrichter: Christian Dingert. Gute Leitung der Partie, blieb ohne grobe Fehlentscheidung - auch in der 86. Minute, als er auf Anraten des Linienrichters doch noch auf Elfmeter für den HSV entschied.

Das fiel auf:

Der HSV tat sich im Spielaufbau zunächst schwer, was auch an der Abwesenheit von Nicolai Müller und Bobby Wood lag. Häufig schlug Mavraj von hinten heraus lange Bälle in die Spitze, womit Hunt und Holtby aber nur wenig anzufangen wussten.

Auch das 1:0 gab dem HSV nicht wirklich Sicherheit im eigenen Spiel. Die Partie ging recht wild hin und her und entwickelte sich erst einmal in keine der beiden Richtungen. Insgesamt war der Ball bei beiden Teams häufig in der Luft. Jedoch: Freiburg spielte schneller und schnörkelloser zum Tor.

In den ersten Minuten nach der Pause stimmte beim HSV in Sachen Ordnung nicht viel: Die Abstände zwischen den Ketten waren viel zu groß, sodass die Gäste immer wieder einfach in den Raum vor dem Sechzehner spielen konnten und von dort aus vor das Tor. Die erneute HSV-Führung kam wieder aus dem Nichts: Wie schon in der ersten Hälfte war es der erste HSV-Schuss aufs Tor.

Auch in der Folge agierte der HSV viel zu lethargisch - der erneute Ausgleich war nur die logische Konsequenz. Die Gastgeber kamen im Mittelfeld kaum noch an den Ball, nach vorne ging überhaupt nichts zusammen. Erst in den letzten zehn Minuten warf Gisdols Mannschaft wieder mehr in die Waagschale - viel zu spät.

Hamburg - Freiburg: Die Statistik zum Spiel