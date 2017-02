Bayern-Dusel oder die Überzeugung zu siegen

Samstag, 11.02.2017

Alle Dämme brechen. Arjen Robben reißt die Arme nach oben. Von seinen Teamkollegen ist er gar nicht einzufangen. Zielstrebig sprintet er in Richtung Außenlinie. Dort angekommen, hüpft er in die Arme seines bereits ausgewechselten Kapitäns Philipp Lahm.

Innerhalb weniger Sekunden bildet sich eine jubelnde Menschentraube, bestehend aus dem Bayern-Tross. Selbst der sonst eher kühle Carlo Ancelotti ist voll mit dabei. Die Freude ist riesengroß.

Einen derart emotional ausgelassenen Jubel zeigen die Bayern nicht alle Tage. Lediglich in ganz wichtigen Spielen, Champions-League-Viertelfinale aufwärts. Oder im Pokalfinale. Oder vielleicht noch bei einem Ligaspiel gegen Borussia Dortmund.

An diesem Samstag sind die Bayern aber nach dem Treffer zum 2:0 im Audi Sportpark nicht einzukriegen. Gegen den FC Ingolstadt.

Siege "auch für uns etwas Schönes"

"Man vergisst immer, dass Siege auch für uns etwas Schönes sind", erklärte Philipp Lahm später im Bauch des Stadions in der Mixed Zone den auffällig emotionalen Jubel: "Wenn man durch zwei so späte Tore noch drei Punkte mitnimmt, sieht man, was die Mannschaft immer leistet."

Für die Bayern gab es nach dem späten Siegtreffer kein Halten mehr © Getty

Klar, Last-Minute-Siege sind auch für abgebrühte, ans Siegen gewöhnte Spieler wie die des FC Bayern noch immer etwas anderes als eine Partie, die bereits zur Halbzeit mit 3:0 entschieden ist.

In diesem Moment waren die spät eingefahrenen drei Punkte allerdings doppelt wertvoll, wie Lahm ausführte: "Die meisten Spieler wussten, wie es in den anderen Stadien steht. Das hat uns dann nochmal zusätzlich Freude bereitet."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Leipzig verliert, Frankfurt verliert, Dortmund verliert

Die Ergebnisse der anderen Spiele? Der Zweite, RB Leipzig, verlor 0:3 gegen dem Hamburger SV. Der Dritte, Eintracht Frankfurt, verlor 0:3 in Leverkusen. Der Vierte, Borussia Dortmund, verlor 1:2 in Darmstadt. Wie bereits in der Vorwoche hätte man also selbst mit einem Remis den Vorsprung auf die Verfolger ausgebaut. Dass durch die späten Tore von Arturo Vidal und Robben sogar ein Sieg heraus sprang, ist wohl mehr als eine Vorentscheidung im Titelkampf. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf die Leipziger nun.

"Wir hätten heute auch wieder zwei Punkte liegen lassen können und den Abstand nicht wirklich vergrößern können. So haben alle Verfolger Punkte liegengelassen, nur wir haben wieder den Dreier eingefahren. Deswegen war es für die Moral und das Gefühl unheimlich wichtig", sagte Lahm und fügte mit einem breiten Grinsen an: "Es war ein Wochenende ganz nach unserem Geschmack."

Ingolstadt nicht unbedingt Bayerns Lieblingsgegner

Beste Bilder des 20. Spieltags: Leipzig antwortet dem BVB © getty 1/38 FC SCHALKE 04 - HERTHA BSC 1:0: Vor dem Spiel gab es noch eine kleine Lichtshow in der Veltins-Arena, die Fans zeigten lauthals ihre Unterstützung und die Stimmung war gut /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund.html © getty 2/38 Hertha versuchte in Gelsenkirchen, das verlorene DFB-Achtelfinale zu vergessen und drei Punkte einzufahren, um nach Frankfurts und Dortmunds Pleite auf Platz drei zu springen, doch... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=2.html © getty 3/38 ...die Königsblauen spielten ähnlich stark wie letzte Woche gegen den FC Bayern, ließen nichts anbrennen und waren aggressiv /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=3.html © getty 4/38 Von wegen Schalke hat keine Stürmer mehr! Guido Burgstaller traf nach einem phänomenalen Pass von Bentaleb - verdiente 1:0-Führung zur Halbzeit! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=4.html © getty 5/38 GORRRRETZKAAAA!! Der S04-Youngster erhöhte nach einem wunderschönen Alleingang auf 2:0, die Königsblauen waren am Rollen und holten den verdienten 2:0-Sieg! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=5.html © getty 6/38 RB LEIPZIG - HAMBURGER SV 0:3: In Leipzig wollten die heimischen Fans ein Zeichen gegen Gewalt im Fußball setzen. Dabei wurden Banner mit Aufschriften wie "Lieber vom tollen Sport besessen, als von Hass und Neid zerfressen!" hochgehalten /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=6.html © getty 7/38 Da soll mal einer sagen, die Rasen-Ballsportler hätten keine Fans! Die Banner wurden frei nach dem Motto 'They hate us, 'cause they ain't us' beschriftet /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=7.html © getty 8/38 Doch auch Stichwörter wie Leidenschaft, Toleranz, Liebe und Frieden kamen vor. Nicht die schlechteste Aktion der Leipziger Fans! Daumen hoch! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=8.html © getty 9/38 Auf dem Rasen fand jedoch das eigentliche Spektakel statt: Ausgerechnet Ex-Leipziger Papadopoulos, der so unzufrieden in Sachsen war, köpfte die Hanseaten in Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=9.html © getty 10/38 Stürmer oder Innenverteidiger? Tormaschine Papa war nach seinem zweiten HSV-Treffer freilich aus dem Häuschen und freute sich wie Bolle! Noch vor dem Spiel hatte er den Torjubel des Jahrhunderts angekündigt, sollte er gegen seinen Ex-Verein treffen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=10.html © getty 11/38 Tag der Neuzugänge: HSV-Newbie Walace weitete die Führung nur sechs Minuten nach Papas Tor auf 2:0 aus! Kaum zu glauben, aber der HSV scheint im Aufwärtstrend zu sein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=11.html © getty 12/38 BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURT 3:0: Nach Gerüchten um ein mögliches Schmidt-Aus stand Bayer unter Druck - Punkte mussten gegen Frankfurt her /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=12.html © getty 13/38 Doch Chicharito konnte mit seinem Treffer früh ein wenig Druck von den Gastgeber nehmen! Eiskalt versenkte der Mexikaner ein Flanke per Volley im Netz! Oder in Jogis Worten: "Das ist schön..das ist wunderschön!" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=13.html © getty 14/38 Doppelpack für Chicharito! Nach der Pause erhöhte der mexikanische Torjäger auf 2:0! Die Leichtigkeit war zurückgekehrt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=14.html © getty 15/38 Volland tütete die Partie mit seinem Treffer schließlich endgültig ein! Herber Rückschlag für die Eintracht, nötiger Erfolg für Bayer /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=15.html © getty 16/38 FC INGOLSTADT - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2: In Ingolstadt waren beide Mannschaften vor der Partie hochmotiviert: Die Schanzer versuchten, wertvolle Punkte im Abstiegskampf zu sammeln, während die Roten endlich auf Kurs kommen wollten /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=16.html © getty 17/38 Aber bei beiden Vereinen ging lange, lange gar nicht viel zusammen. Schönen Fußball suchte man im Audi-Sportpark vergeblich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=17.html © getty 18/38 Das Spiel blieb lange ereignislos, die Bayern bekleckerten sich nicht gerade mit Ruhm. Nur ein grobes Foulspiel an Kimmich und die anschließende Rangelei waren bemerkenswert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=18.html © getty 19/38 TOOOOOR VIDAAAAL! Endlich der Befreiungsschlag für den FC Bayern! Der Chilene muss nur seinen Fuß hinhalten, ganz lässiges 1:0! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=19.html © getty 20/38 Plötzlich ging alles ganz schnell und der Ball lag wieder im Tor der Schanzer! Diesmal schlug der eingewechselte Robben zu! Das Spiel geht 2:0 aus /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=20.html © getty 21/38 WERDER BREMEN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:1: An der Weser wollten die Gladbacher den 4:1-Hinspiel-Erfolg wiederholen und Bremen in den Abgrund stoßen. Und tatsächlich spielten die Fohlen etwas besser als die Gastgeber /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=21.html © getty 22/38 THOOOORGAAAAN HAZZZZZAAAARD!! In der 12. Minute schepperte es und die Borussen gingen nicht unverdient in Führung. Bremen gerät somit zum 17. Mal in dieser Saison in Rückstand! Das Leben als Werder-Fan muss hart sein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=22.html © getty 23/38 Im zweiten Durchgang kämpfte Werder, Gladbach baute etwas ab. Doch die Fohlen standen zu gut und ließen nichts zu ... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=23.html © getty 24/38 ...sodass Bremen wieder keine Punkte holte. Für die Bremer gibt es jetzt nur noch ein Ziel: nicht auf einem Abstiegsplatz zu landen, immerhin haben die Grünen noch keine Punkte in der Rückrunde erzielt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=24.html © getty 25/38 SV DARMSTADT 98 - BORUSSIA DORTMUND 2:1: Viele Fans und viele Banner! In Darmstadt erschienen zahlreiche Dortmund-Anhänger - heute ohne Hass-Banner oder Gewaltbereitschaft /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=25.html © getty 26/38 Darmstadt gab sich kämpferisch gegen die Gäste aus dem Ruhrpott - schließlich stehen Frings Jungs immer noch auf dem letzten Platz! Tatsächlich spielten die Lilien nicht schlecht... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=26.html © getty 27/38 ...und gingen prompt in Führung! Riesige Überraschung in Darmstadt! Noch überraschender: Die Führung war verdient! Wunder gibt es immer wieder /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=27.html © getty 28/38 Torschütze Boyd freute sich über seinen Treffer und führte eine seltsame Version des Dabs aus. Na hoffentlich wird das nicht zum Trend! Die Führung hielt jedoch nicht lange... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=28.html © getty 29/38 ...denn Guerreiro schoss kurz vor der Pause noch eine Bude. Über den Treffer und 1:1-Halbzeitstand freute sich besonders Emre Mor, der seinen dritten Assist der Saison einfuhr /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=29.html © getty 30/38 Sensationsalarm in Darmstadt! Die Lilien gingen dank Colak tatsächlich wieder in Führung! Dortmund schien einfach zu talentiert, um gegen Darmstadt zu gewinnen - Frings freute sich natürlich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=30.html © getty 31/38 MAINZ 05 - FC AUGSBURG: 2:0 Vor dem Spiel hatte Manuel Baum noch gut Lachen... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=31.html © getty 32/38 Das Spiel begann aber eher so...sagen wir zäh /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=32.html © getty 33/38 Lässig, lässig, Herr Schmidt! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=33.html © getty 34/38 Wer treffen kann, muss einstecken können. So oder so ähnlich dachte sich das wohl Marwin Hitz /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=34.html © getty 35/38 Wen juckts? Dachte sich Levin Öztunali und schoss seine 05er in Front /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=35.html © getty 36/38 Elfmeter? NEEEEEIN!!! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=36.html © getty 37/38 Was Cordoba und Gouweleuuw da verantsalten, wissen sie wahrscheinlich selbst nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=37.html © getty 38/38 Dem Hitz sollte man an diesem Abend besser aus dem Weg gehen... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/20-spieltag/beste-bilder-des-spieltags-20-fc-bayern-rb-leipzig-borussia-dortmund,seite=38.html

Dass genau dieses Wochenende nach dem Geschmack der Bayern wurde, bedurfte in Ingolstadt einer ganzen Menge harter Arbeit. Die Schanzer waren bereits in den ersten drei Bundesliga-Duellen nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Münchner. Und dieser Eindruck bestätigte sich auch im vierten Aufeinandertreffen. Der FCI war für den großen Nachbarn wieder einmal eklig. Positiv eklig.

Von Anfang an liefen die Hausherren ihren Gegner hoch an, pressten aggressiv und zwangen die Münchner so immer wieder zum Risikopass.

Schwierige Platzverhältnisse

Die Platzverhältnisse kamen dem Kurzpassspiel der Ancelotti-Elf ebenfalls nicht zugute: "Der Platz war nicht unbedingt auf ein flaches Kombinationsspiel ausgelegt, sondern schwierig zu bespielen. Der Ball ist viel gesprungen", analysierte Thomas Müller: "Wir durften hier nicht unser Spiel spielen - wir mussten ja so ein bisschen das Spiel von Ingolstadt mitspielen, weil es gar nicht anders möglich war."

Heißt im Klartext: viel Langholz, auch von den Bayern. Entsprechend war es nicht verwunderlich, dass die Gäste zur Pause lediglich bei einer Passquote von 76,3 Prozent standen. Seit dem Amtsantritt von Pep Guardiola im Sommer 2013 gab es nur ein einziges Mal eine schwächere Passquote in einem Bundesligaspiel - beim letzten Auftritt in Ingolstadt.

Systemänderung greift nicht

Ancelottis Maßnahme, Robben und Costa aus der Startelf zu nehmen und auf eine Formation ohne echten Flügelspieler zu setzen, erwies sich nicht als Kunstgriff. Im 4-4-2, je nach Spielsituation auch mal im Tannenbaum-System als 4-3-2-1 ausgerichtet, fehlte es merklich an Ideen.

Die einzige echte Torgelegenheit vor dem Pausenpfiff hatte Lewandowski - nach einem langen Hafer von Xabi Alonso. Zugegebenermaßen ein Traumpass.

In der zweiten Halbzeit stellte Ancelotti um. Erst auf ein 4-3-3 mit Müller und Costa auf den Außen, dann auf ein 4-2-3-1. Mit zunehmender Belebung der Flügel wuchs der Münchner Druck, der sich schließlich in der 90. Minute entlud. Nach einer Müllerflanke vom rechten Strafraumeck traf Arturo Vidal aus kürzester Distanz.

Die Vehemenz, mit der der Chilene das Ding ins Netz wuchtete, machte den späten Führungstreffer zum prototypischen Tor des Willens. Passend zu Vidal, der auch zuletzt bei den blutleer wirkenden Auftritten gegen Schalke und Wolfsburg zu den wenigen feurigen, motivierten - fast schon übermotivierten - Akteuren zählte. Der Mittelfeldmann war mit 119 Ballaktionen der dominanteste Spieler im Mittelfeld der Bayern. Er ist ein Spielertyp, dem die kampfbetonten Partien zugute kommen.





Am Ende stand also wieder mal ein Bayern-Sieg. 2:0, dabei hatte es bis zur 90. noch 0:0 gestanden. Die Diskussionen über fehlende Dominanz und fehlenden Glanz halten sich seit Wochen. Nicht völlig zu Unrecht. Auch das Auswärtsspiel in Ingolstadt war kein spielerisches Sahnestück. Doch die Münchner verlieren eben auch nicht. Im Gegenteil, sie gewinnen und bauen ihren Vorsprung aus.

Wie schlagen sich die Bayern in der Liga? Jetzt auf LigaInsider checken!

Dusel oder Überzeugung

"Wenn du in der 90. das Tor machst, ist es in gewisser Weise auch immer ein glücklicher Sieg, aber dennoch ist er meiner Meinung nach hochverdient", resümierte Thomas Müller.

Philipp Lahm bot gleich beide Möglichkeiten, den Sieg zu deuten, an: "Man muss sagen, dass es dann glücklich ist, Bayern-Dusel oder die Überzeugung, dass man das Spiel noch gewinnen kann."

Die Alupech-Tabelle der Bundesliga © getty 1/19 Da kann Sandro Wagner so sehr flehen, wie er möchte, manchmal treibt der Ball so machen Stürmer zur Weißglut - besonders wenn er nur gegen das Gebälk fliegt. Welches Team hat bisher die meisten Aluminiumtreffer in dieser Saison? SPOX klärt auf /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach.html © getty 2/19 Platz 18: Eintracht Frankfurt - 2 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=2.html © getty 3/19 Platz 16: u.a. FC Augsburg - 3 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=3.html © getty 4/19 Platz 16: u.a. SC Freiburg - 3 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=4.html © getty 5/19 Platz 14: u.a. Hertha BSC - 4 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=5.html © getty 6/19 Platz 14: u.a. Werder Bremen - 4 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=6.html © getty 7/19 Platz 11: u.a. SV Darmstadt 98 - 5 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=7.html © getty 8/19 Platz 11: u.a. RB Leipzig - 5 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=8.html © getty 9/19 Platz 11: u.a. FSV Mainz 05 - 5 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=9.html © getty 10/19 Platz 7: u.a. FC Schalke 04 - 6 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=10.html © getty 11/19 Platz 7: u.a. FC Ingolstadt - 6 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=11.html © getty 12/19 Platz 7: u.a. VfL Wolfsburg - 6 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=12.html © getty 13/19 Platz 7: u.a. Hamburger SV - 6 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=13.html © getty 14/19 Platz 5: u.a. Borussia Dortmund - 7 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=14.html © getty 15/19 Platz 5: u.a. 1. FC Köln - 7 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=15.html © getty 16/19 Platz 3: u.a. TSG 1899 Hoffenheim - 9 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=16.html © getty 17/19 Platz 3: u.a. Bayer Leverkusen - 9 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=17.html © getty 18/19 Platz 2: Borussia Mönchengladbach - 10 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=18.html © getty 19/19 Platz 1: Bayern München - 15 Treffer /de/sport/diashows/1702/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-moenchengladbach,seite=19.html

Natürlich liegt die Trope vom Bayern-Dusel nahe. Doch dass der FCB nicht in jederlei Hinsicht immer vom Glück verfolgt ist, zeigte sich in der 83. Minute, als Robert Lewandowski die Latte traf. Alleine der Pole persönlich donnerte den Ball zum fünften (!) Mal in dieser Saison ans Aluminium. Ligahöchstwert. Für die Bayern war es der 16. Alutreffer. Mit Abstand Ligahöchstwert.

Dagegen häufte sich zuletzt wieder das Fortune, Spiele in der Endphase noch zu entscheiden. In den vier Bundesligaspielen dieses Jahres gewannen die Münchner zweimal in letzter Minute.

Druck in Schlussphase als Qualität

Genau das verstehen die Bayern allerdings als eine ihrer großen Qualitäten: dass sie am Ende den Druck noch einmal massiv erhöhen und auf den Sieg spielen können. Auch beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 gab es in der Endphase zwei große Tormöglichkeiten, als einmal Martinez den Ball vorbei schob und einmal Nastasic vor dem freistehenden Coman klärte.

Also hat das Siegen in der Schlussphase Methode? "Man kann sich nicht darauf verlassen", warnte Manuel Neuer, der im 181. Bundesligaspiel für die Bayern zum 100. Mal zu Null spielte: "Lieber wäre es uns, wenn wir schon früher in Führung gehen und den Sieg unter Dach und Fach bringen."

Ob nun Dusel oder große Qualität - der späte Sieg zeigte vor den wichtigen Wochen mit dem Start der Champions-League-K.o.-Phase, dass die Mentalität und der Charakter bei den Bayern stimmen. Gegen Arsenal werden alleine diese Attribute nicht reichen, sie sind jedoch eine vernünftige Basis.

Und von dem gerüchtehalber zerrütteten Mannschaftsverhältnis war in der 93. Minute auch nichts zu sehen, als die Spieler eine Jubeltraube um den 2:0-Torschützen Robben und Lahm, der sich seit Dienstag auf der Abschiedstour befindet, bildeten.

Und feierten, als hätten sie die Champions League gewonnen. Oder zumindest gegen den BVB.

Ingolstadt - Bayern: Daten zum Spiel