Die Bayern und der Wunsch vom Weitersein

Sonntag, 05.02.2017

Mahner. Dieses Attribut hatte beim FC Bayern jahrelang Sportvorstand Matthias Sammer auf seiner Visitenkarte stehen. Seit dessen Ausscheiden im vergangenen Sommer gibt es beim Rekordmeister nicht mehr die eine Person, deren Hauptaufgabe eben jenes Finger-in-die-Wunde-Legen ist.

Die Aufgabe ist mittlerweile auf einige Schultern verteilt.

Nach der dritten durchwachsenen Leistung 2017, die beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 den ersten Punktverlust des Jahres zur Folge hatte, schickten die Münchner drei Mahner vor die Mikros: Trainer Carlo Ancelotti, Kapitän Philipp Lahm und Torhüter Manuel Neuer. Der Rest schwieg.

Arjen Robben ging wortlos durch die Mixed Zone, Thomas Müller äußerte sich nicht, Robert Lewandowski wollte nicht sprechen, keine Aussagen von Mats Hummels. Wenn die Bayern Punkte lassen, ist die Stimmung nicht gerade auf dem Siedepunkt. Das war auch am Samstagnachmittag so. Deswegen also nur die drei Genannten.

Nicht kompakt genug

Ancelotti wirkte weniger stoisch als sonst nach sieglosen Partien. Der Italiener hat den Angriff in der Rückrunde angekündigt und weiß genau, dass der Start ins neue Jahr noch nicht prickelnd war.

Besonders mit der Raumaufteilung seines Teams war er nicht zufrieden: "Wir waren nicht kompakt genug. Abwehr- und Mittelfeldlinien waren nicht nah genug beieinander. Wir haben die wichtigen Bälle nicht gewonnen, deswegen hatten wir Probleme. Insgesamt war es nicht genug. Wir müssen besser zusammenarbeiten. Das ist keine Frage von Qualität."

Die Bayern waren im Spiel gegen Schalke wieder einmal nicht zufrieden mit ihrer Leistung © getty

Besonders das Problem der Abstände zwischen den Reihen begleitet die Roten seit Wochen. Der SC Freiburg nutzte diese Räume, Werder Bremen erspielte sich in diesen Zonen Torgelegenheiten und auch der FC Schalke 04 verstand es am Samstag, sie zu nutzen, etwa durch Goretzka vor Kolasinacs großer Gelegenheit (17.).

Auffällig war die Eigenschaft des Bayernspiels, weil die Schalker diesbezüglich ein bärenstarkes Spiel machten. Die Abstände zwischen der Fünferkette und dem Dreiermittelfeld stimmten eigentlich immer.

Gepaart mit einer Aggression in den Zweikämpfen und dem Mut, den schnellen Konter zu suchen, machte die Kompaktheit den Bayern das Leben schwer. Auch deswegen kamen die Münchner am Ende lediglich auf eine Passquote von 83,4 Prozent - deutlich unter dem Saisondurchschnitt von 87 Prozent.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Anders vorgestellt

Infolge der zu großen Abstände und der fehlenden Aggression (45 Prozent gewonnene Zweikämpfe) ließen die Münchner wieder einmal ungewöhnlich viele Gelegenheiten zu: "Wir haben uns das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Schalke hätte das eine oder andere Tor mehr machen können", sagte ein ebenfalls angefressen wirkender Neuer.

Bei dem Tor, das seine alte Liebe erzielte, sah Neuer selbst nicht gerade glücklich aus. Naldos Freistoß rauschte nicht etwa Millimeter neben den Pfosten. Der Bayern-Keeper war sogar da, doch der Ball flutschte ihm unter den Händen durch: "Das Problem war, dass es ein Aufsetzer war, der nicht wirklich hoch gesprungen ist. Ich habe ihn höher erwartet, normal springt er immer einen Tick hoch."

Ob man den Gegentreffer nun als bösen Patzer oder einfach als haltbar einordnet, sei einmal dahin gestellt. Für Neuer war sowieso nicht eine einzige Szene entscheidend. Vielmehr gehe es um die gesamte Haltung: "Wir haben uns vorgenommen, zu Hause mehr Tempo zu gehen und den Ball besser laufen zu lassen. Wir müssen weniger Fehler machen und uns besser bewegen. Die Bälle müssen wieder mit einer besseren Konzentration ankommen. Es fehlt, dass wir die Gegner so unter Druck setzen, dass er in Bedrängnis kommt."

Beste Bilder des 19. Spieltags: Indy... äääh Fipsi500! © getty 1/30 HAMBURGER SV - BAYER LEVERKUSEN 1:0: Fehlpässe! Hektik! Fouls! Spielfluss? Fehlanzeige! Am Freitag sahen die Fans im ersten Durchgang alles andere als einen fußballerischen Leckerbissen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt.html © getty 2/30 Ja, das tut weh. Zum Zuschauen. Fünfzehn Leverkuser Fouls in der ersten Hälfte sind Liga-Rekord in dieser Saison und machten die Partie unansehnlich - spritziger Fußball sieht anders aus /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=2.html © getty 3/30 Nach der Pause ging es ähnlich umkämpft weiter, nur eine minimale Niveausteigerung war erkennbar. Bobby Woods verzeichnete den zweiten Torschuss des Kicks, traf allerdings nur die Latte /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=3.html © getty 4/30 Nicolai Müller machte kein schlechtes Spiel und sorgte sogar für ein (sehr) kurzes Zwischenhoch. Er war aktiv, kämpfte um jeden Ball /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=4.html © getty 5/30 Neuzugang und Ex-Leverkusener Papadopoulos köpfte die Hanseaten nach einer Flanke von Müller in der 76. schließlich zum Sieg /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=5.html © getty 6/30 Die Freude über den Sieg in Hamburg war groß und spendet ein wenig Hoffnung für die abstiegsgefährdeten Dinos /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=6.html © getty 7/30 FC BAYERN MÜNCHEN - SCHALKE 04 1:1: Stark, stärker, Schalke! In München lieferte sich Schalke mit den Hausherren eine regelrechte Schlacht - zwei frühe Tore heizten die Partie in der Allianz Arena an, die Königsblauen waren überraschend stark /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=7.html © getty 8/30 Leeeewaaandowskiiii! Nach einer wunderschönen Sequenz schießt der Pole sein viertes Tor in drei Spielen! Bei so einem lässigen Lupfer kann man sich mal feiern lassen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=8.html © getty 9/30 Doch die Königsblauen antworten mit einem Freistoß-Tor durch Naldo! Unhaltbar war der Schuss nicht, da kam Neuer schlicht und ergreifend zu spät...ein seltener Torwartfehler des Ex-Schalker /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=9.html © getty 10/30 Holger Badstuber feierte in dem umkämpften Match gegen seinen ehemaligen Verein sein Schalke-Debüt! In der 59. war dann aber Schluss für die Leihgabe aus Bayern /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=10.html © getty 11/30 Lahm wurde noch eingewechselt, aber am Spielstand änderte sich nichts mehr. Der 33-Jährige kam zu seinem 500. Pflichtspieleinsatz für die Bayern und liegt nun gleichauf mit Schweini! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=11.html © getty 12/30 HERTHA BSC - FC INGOLSTADT 1:0: Trübes Wetter, schleppende Partie - In der Hauptstadt hätten die Schanzer gerne aufgespielt und Punkte geholt, stattdessen verlor der FCI in einem äußerst schwachem Spiel /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=12.html © getty 13/30 Für ein Berliner Blitztor sorgte der wuselige Japaner und Schanzer-Killer Genki Haraguchi nach nur einer Minute! Im Hinspiel verzeichnete er zwei Vorlagen gegen Ingolstadt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=13.html © getty 14/30 Viel ging in dem Match nicht mehr, komisch, dass sich der FCI nicht mehr traute und Hertha die drei Punkte schenkte! Die Berliner beendeten ihre Minikrise und sind wieder auf Kurs /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=14.html © getty 15/30 1. FC KÖLN - VFL WOLFSBURG 1:0: Deja Vu am Rhein! Wie im Hinspiel war Köln die meiste Zeit besser, während die Wölfe vollkommen lethargisch vor sich hin kickten, doch auch die Geißböcke bekleckerten sich nicht mit Ruhm /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=15.html © getty 16/30 Ein altbekanntes Gesicht ließ sich nach knapp sechs Jahren mal wieder im RheinENERGIE Stadion blicken: Wolfgang Overath, der mit der Vereinsführung im Clinch lag, saß auf der Tribüne und sah zu! Sehenswert war die Partie aber nicht gerade /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=16.html © getty 17/30 Kontroverse Schiedsrichterentscheidung! Modeste wird von Benaglio im Strafraum berührt, schmeißt sich hin und kriegt den Elfmeter gutgesprochen! Später kam raus, dass nicht Benaglio, sondern Gerhardt das Foul beging. Aha, wieder was gelernt! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=17.html © getty 18/30 Und Modeste verwandelt ihn! Da freut sich der Overath bestimmt auch! Das Spiel ging verdient 1:0 aus, die Kölner beißen sich auf den internationalen Plätzen fest /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=18.html © getty 19/30 Nach einem relativ ereignungslosen ersten Halbzeit, drehten die Gastgeber plötzlich auf! Lars Stindl traf in der 73. zum 1:0! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=19.html © getty 20/30 Dann lief es bei den Fohlen: sieben Minten später traf auch Raffael! 2:0! Der vergaß kurz, dass er kein Kind mehr ist /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=20.html © getty 21/30 Doch aller guten Dinge sind drei: Patrick Herrmanns Tor in der 92. war dann die Krönung und machte den Sieg perfekt! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=21.html © getty 22/30 TSG 1899 HOFFENHEIM - 1. FSV MAINZ 05 4:0: In Hoffenheim schenkten sich die beiden Teams anfangs nichts und gingen hart zur Sache! Doch Hoffenheim ging früh in Führung... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=22.html © getty 23/30 ...denn Mark Uuuuuuth schoss in der fünften Minute das 1:0 für die Hoffenheimer! Die kamen gerade erst in Fahrt... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=23.html © getty 24/30 ...und machten prompt ein Torfest draus! Terrazzino traf in der 81. zum 2:0 und wenig später traf auch Adam Szalai /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=24.html © getty 25/30 Gleich zweimal traf Szalai in den letzten zehn Minuten und machte das Spiel für die Sinsheimer perfekt! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=25.html © getty 26/30 BORUSSIA DORTMUND - RASEN BALLSPORT LEIPZIG 1:0: Das Topspiel des 19. Spieltags! Die Bullen sahen sich einer gelben Wand konfrontiert, die nicht gerade mit netten Sprüchen "beschrieben" war /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=26.html © getty 27/30 Und dementsprechend eingeschüchtert spielten die Gäste in der ersten Halbzeit - doch auch Dortmund war anfangs ängstlich, die Formkrise war noch nicht überwunden, doch dann... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=27.html © getty 28/30 ...erzielte Aubameyang nach Dembeles überragender Vorlage aus dem Fußball-Bilderbuch sein 17. Saisontor! Rambazamba im Ruhrgebiet! 1:0! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=28.html © getty 29/30 Fortan waren die Borussen besser als die zahnlosen Bullen, die im Angriff ungewohnt harmlos und sehr konteranfällig waren - beenden die Dortmunder ihre Formkrise? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=29.html © getty 30/30 Ja, aber ganz knapp! In letzter Minute schoß Leipzig den Ausgleich, doch dann wurde klar: Abseits! Die Bullen waren sichtlich geschockt, die Borussen erleichtert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/19-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=30.html

Tatsächlich erspielte sich die Ancelotti-Elf in drei Spielen 2017 nur drei Großchancen. Für die Qualität der Offensivreihe zu wenig.

Nach dem furiosen 3:0-Sieg gegen RB Leipzig zum Jahresabschluss und dem guten Trainingslager in Doha/Katar wähnte sich der Titelverteidiger auf dem richtigen Weg. Ancelotti betonte, dass die Mannschaft eingespielter sei als in der Hinrunde. Drei Spiele später gibt Neuer zu: "Wir hätten uns gewünscht, dass wir spielerisch noch weiter sind."

Wie schlagen sich die Bayern in der Liga? Jetzt auf LigaInsider checken!

Sand im Getriebe - nichts Neues

Die Bayern haben im neuen Jahr Sand im Getriebe. Die Erkenntnis ist nicht neu. Und doch wird sie langsam aber sicher relevant. Denn in der nahen Zukunft stehen die Spiele an, in denen es darauf ankommt. Am Dienstag das Pokalachtelfinale gegen Wolfsburg. Eine Woche darauf das Hinspiel gegen Arsenal in der Champions League.

Bei all der Kritik bleibt festzuhalten: "Bislang ist ja überhaupt nichts passiert", wie Lahm die Situation einordnete. Sieben Punkte aus drei Spielen. Weltuntergang! Logischerweise wissen die Protagonisten beim Rekordmeister einzuordnen, dass es im Fußball am Ende um Resultate geht. Letztlich machte der Spitzenreiter ja sogar einen Punkt auf Verfolger RB Leipzig gut.

"...sonst sind wir schnell in mehreren Wettbewerben ausgeschieden"

Und doch reihte sich auch Lahm in die Mahner mit ein: "Wir hatten vor zwei Wochen in Freiburg Probleme, wir hatten in Bremen Probleme und heute gegen Schalke. Dass wir besser Fußball spielen wollen, ist auch klar. Das müssen wir angehen. Es wird aber nicht so sein, dass man einen Hebel betätigt und bis zum Saisonende super spielt."

Mit der Erfahrung seines 500. Pflichtspiels für die Bayern im Rücken, weiß der Kapitän natürlich, dass jetzt die Crunchtime der Saison beginnt: "Die Mannschaft muss sich bewusst sein, dass sie in den nächsten Wochen nicht so spielen kann wie in den vergangenen drei Spielen. Sonst sind wir nämlich ganz schnell in mehreren Wettbewerben auf einmal ausgeschieden."

Lahm gilt als heißer Kandidat für den vakanten Posten des Sportdirektors beim FC Bayern. Der Letzte, der diesen Posten ausfüllte, war Matthias Sammer. Der Mahner. Eine Disziplin, in der sich auch Lahm am Samstagnachmittag übte.

Bayern - Schalke: Die Statistik zum Spiel