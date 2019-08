FC Bayern: Philippe Coutinho erhält wohl die Rückennummer 10

Neuzugang Philippe Coutinho, der vom FC Barcelona ausgeliehen wird, wird beim FC Bayern München wohl die Trikotnummer von Arjen Robben übernehmen und künftig mit der 10 auf dem Rücken auflaufen. Vor Robben, der seine Karriere nach Ablauf der vergangenen Saison beendete, hatte mit Roy Makaay (2003 bis 2007) ein weiterer Niederländer die 10 beim Rekordmeister getragen.

Ausrüster adidas postete das Trikot Coutinhos mit der 10 am Sonntagmorgen auf Twitter, löschte den Post allerdings kurz darauf wieder. Dennoch kursierte dieser danach in den Sozialen Netzwerken.

Am Freitagabend hatten die Bayern nach dem 2:2 gegen Hertha BSC zum Bundesliga-Auftakt bestätigt, dass sie den Brasilianer von Barca inklusive Kaufoption ausleihen werden. Am Sonntagvormittag landete der 27-jährige Mittelfeldspieler in München, um den Medizincheck zu absolvieren.

Coutinho war Anfang 2018 für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelona gewechselt, war beim spanischen Meister zuletzt jedoch nicht mehr glücklich. Der Vertrag des Brasilianers im Camp Nou ist noch bis 2023 datiert.