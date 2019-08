Robert Lewandowski erneuert Forderung nach Top-Verstärkungen: Ein allerletztes Alarmsignal

Nach der Supercup-Pleite gegen Borussia Dortmund kritisiert Robert Lewandowski die Kadergröße des FC Bayern. Der Torjäger fordert Neuzugänge, die sofort helfen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagiert dünnhäutig.

Robert Lewandowski war sichtlich frustriert, als er am späten Samstagabend durch die Mixed Zone des Signal Iduna Parks tigerte. Zunächst hatte er noch den Eindruck vermittelt, diesmal nicht mit den aus München angereisten Pressevertretern sprechen zu wollen.

Schnell und wortlos machte er sich auf in Richtung Ausgang, nur um wenige Minuten später doch noch einmal zurückzukehren. Er hatte Redebedarf. Trotz der verhältnismäßig geringen Relevanz des zuvor ausgespielten Supercups gegen Borussia Dortmund.

"Das tut weh. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht", sagte er bezüglich der 0:2-Niederlage seines FC Bayern gegen den schwarz-gelben Dauerrivalen. Es ging dem Polen aber nicht bloß um dieses eine Spiel, er schien vielmehr hinsichtlich der künftigen Wettbewerbsfähigkeit seiner Mannschaft besorgt.

Robert Lewandowski: "Man braucht Spieler, die der Mannschaft direkt weiterhelfen"

"Man konnte sehen, dass wir Probleme haben. Die jungen Spieler haben Potenzial, das stimmt. Aber man braucht Spieler, die der Mannschaft direkt weiterhelfen und neue Impulse geben können", erklärte er vor allem mit Blick auf die mit vielen Nachwuchskickern besetzte Bayern-Bank, auf der sich unter anderem die unerfahrenen Ryan Johansson, Sarpreet Singh sowie der etwas erprobtere Jann-Fiete Arp wiederfanden.

Jungs, die ihr Potenzial während der Vorbereitung durchaus andeuteten, für das Tanzen auf drei Hochzeiten voraussichtlich aber nur bedingt als ernsthafte Alternativen infrage kommen sollen. Zumindest sofern sich noch etwas an der Personalsituation ändert. Denn: die Youngster mitzunehmen war für Trainer Niko Kovac diesmal alternativlos. Obwohl mit Serge Gnabry, Javi Martinez und Lucas Hernandez "nur" drei Arrivierte ausgefallen waren.

"Ich bleibe bei meiner Meinung und bei dem, was ich in den USA gesagt habe", ergänzte der Mittelstürmer. Der Hintergrund: Bereits in den Vereinigten Staaten, wo der deutsche Rekordmeister sich für die neue Spielzeit rüstete, hatte Lewandowski die geringe Kadergröße angeprangert.

"Wenn du auf Top-Niveau spielst und darüber nachdenkst, alle Titel zu gewinnen, dann brauchst du auch Verstärkungen in der Mannschaft", hatte der 30-Jährige im Rahmen einer Medienrunde gefordert und ergänzt: "Ich muss ehrlich sagen, dass es momentan nicht optimal ist, dass wir so wenige Profispieler im Kader haben. Das weiß jeder. Ich hoffe, dass der Vorstand und die Leute, die daran arbeiten, uns als Mannschaft verstärken. Nicht nur mit jungen Spielern, sondern auch mit Spielern, die direkt top in der Welt sind. Das ist klar unser Wunsch, und ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen passiert."

Lewandowski: "Heute konnte man sehen, was passiert ..."

In den "nächsten Tagen", so kann man im Nachhinein konstatieren, war nicht sonderlich viel aus Münchner Sicht auf dem Transfermarkt passiert. Lewandowskis Appell liegt schon über zwei Wochen zurück. Vielleicht auch ein Grund, warum der amtierende Bundesliga-Torschützenkönig in den Katakomben des Dortmunder Stadions noch einmal in dieser Vehemenz nachlegte. "Denn heute konnte man sehen, was passiert, wenn wir nur eine bestimmte Anzahl an Profispielern haben."

Nicht nur Lewandowski vermittelte einen unzufriedenen Eindruck. Joshua Kimmich, ein weiterer Bayern-Akteur, der zuletzt vermehrt über Qualität und Quantität im FCB-Team gesprochen hatte, sagte auf die Supercup-Leistung bezogen: "Das war ein Stück weit naiv, fehlende Konzentration - und dann auch fehlende Qualität."

Zu der ständigen Diskussion um einen zu dünn besetzten Kader habe er "schon ein paar Sachen gesagt. Ich habe sehr, sehr großes Vertrauen in unseren Verein." Eine Aussage, die mehr als Durchhalteparole denn als ernstgemeinter Optimismus anmutete.

Noten und Einzelkritiken zu BVB - FC Bayern: Eine Passmaschine auf Abwegen © getty 1/29 Der BVB überzeugte beim 2:0-Sieg im Supercup über den FC Bayern mit einer eiskalten Effizienz und einem starken Ersatzkeeper. Der Rekordmeister fiel hingegen besonders durch individuelle Fehler auf. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel... © getty 2/29 MARWIN HITZ: Parierte Comans Abschluss aus kurzer Entfernung stark (23.) und war nach einer Stunde gegen den Franzosen und Lewandowski erneut glänzend zur Stelle. Außerdem vereitelte er Kimmich die Krönung seines Sololaufs. Note 2. © getty 3/29 LUKAS PISZCZEK: Hatte gegen Coman oft das Nachsehen und sorgte mehrfach mit Fehlpässen für Unruhe. Darüber hinaus in der Offensive mit überschaubarem Wirkungskreis. Note 4. © getty 4/29 MANUEL AKANJI: Machte ein gutes Spiel. Lewandowski sah gegen den Schweizer keinen Stich. Rettete gegen den Polen auf der Linie (58.), klärte gegen Coman per gut getimter Grätsche. Hatte auch ein paar schwierige Ballverluste. Note 2,5. © getty 5/29 ÖMER TOPRAK: Wusste positiv zu überraschen. Zwar etwas behäbig im Aufbauspiel, machte aber keine großen Fehler, ließ nur wenig zu und konnte den Ausfall von Hummels gegen diese Bayern gut kompensieren. Note 2,5. © getty 6/29 NICO SCHULZ: Hatte in der Anfangsphase seine Schwierigkeiten mit dem frühen Pressing der Bayern, ließ Müller oft flanken. Steigerte sich im zweiten Durchgang, ohne jedoch für große Offensivakzente zu sorgen. Note 3,5. © getty 7/29 AXEL WITSEL: Gute Arbeit in der Defensive und der Offensive. Überzeugte darüber hinaus mit einer bärenstarken Passquote von fast 98 Prozent. Note 2,5. © getty 8/29 JULIAN WEIGL: Versuchte das Spiel nach Ballgewinnen schnell zu machen - oft zu ungenau. Blockte aber einen gefährlichen Schuss von Goretzka und war bärenstark im Eins-gegen-Eins (83 Prozent Zweikampfquote). Note 3. © getty 9/29 JADON SANCHO: Blieb in Halbzeit eins blass (21 Ballkontakte) und spielte seine Aktionen zu fahrig aus. In der zweiten Halbzeit dann der entscheidende Mann: legte das 1:0 nach Traumsolo gegen drei Bayern vor, das 2:0 markierte er höchstselbst. Note 2. © getty 10/29 MARCO REUS: Vergab in der ersten Minute eine Riesenchance. Sonst mit nur wenigen Ballaktionen, der Nationalspieler war lediglich 38 Mal am Ball und bekam erwartungsgemäß wenig Platz zur Entfaltung. Note 3,5. © imago images 11/29 RAPHAEL GUERREIRO: Bediente den freistehenden Sancho vor dem 2:0 mit einem wunderschönen Pass. Scheiterte in der ersten Hälfte an Neuer, sonst wenige Aktionen nach vorne. Unterstützte Schulz dafür in der Defensive. Note 3. © getty 12/29 PACO ALCACER: Schaltete nach dem misslungenen Ausflug von Neuer schnell, doch verfehlte knapp. Wich oft auf die linke Seite aus. In der ersten Hälfte mit einer Passquote von nur 20 Prozent, blieb bei seinem Treffer zum 1:0 cool. Note 3. © getty 13/29 ACHRAF HAKIMI: Kam in der 75. Minute für Raphael Guerreiro. Note: keine Bewertung. © getty 14/29 JACOB BRUUN LARSEN: Ersetzte in der 81. Minute Sancho. Note: Keine Bewertung. © getty 15/29 MARIUS WOLF: Für Piszczek in der 80. Minute eingewechselt. Note: Keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Hielt gegen Reus und Guerreiro stark und den FCB in Halbzeit eins somit im Spiel. Hatte Glück, dass Alcacer seinen Ausflug in der 14. Minute nicht ausnutzte. An beiden Gegentoren machtlos. Note: 3. © getty 17/29 JOSHUA KIMMICH: Mit Abstand die meisten Ballaktionen, allerdings ohne die Möglichkeit, seine Stärken auszuspielen. Hielt seine Seite zwar später weitestgehend dicht, hatte aber Glück, nach seiner Aktion gegen Sancho nicht vom Platz zu fliegen. Note: 4,5. © getty 18/29 NIKLAS SÜLE: Gleich in der ersten Minute mit einem fast folgenschweren Fehler an der Außenlinie. Hatte Glück, dass Neuer für ihn in die Bresche sprang und gegen Reus parierte. Insgesamt nicht immer aufmerksam, wenn der BVB ins Umschaltspiel kam. Note: 4. © getty 19/29 JEROME BOATENG: Schlimmer Fehlpass in der 14. Minute, der allerdings nicht durch Alcacer bestraft wurde. Vor dem 0:1 nicht zwingend genug im Zweikampf gegen Sancho. Wirkte – wie die gesamte Bayern-Defensive – oftmals zu schwerfällig. Note: 4. © getty 20/29 DAVID ALABA: Zunächst noch mit einigen Vorstößen und Hereingaben, nach dem Seitenwechsel aber nicht aggressiv genug gegen Sancho. Wurde vor dem 0:2 überspielt und kam dann gegen nicht mehr hinterher. Wurde direkt im Anschluss ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 21/29 THIAGO: Die Passmaschine hatte schon in Halbzeit eins ungewohnt viel Streuung in seinen Abspielen. Bereitete dem BVB durch einen kapitalen Fehlpass das 1:0 vor, auch beim 0:2 direkt beteiligt. Der Ballmagnet war heute von der Rolle. Note: 5. © getty 22/29 CORENTIN TOLISSO: Leistete sich – ähnlich wie Mittelfeld-Kollege Thiago - diverse Abspielfehler und sah im Vorfeld des 0:1 unglücklich aus, als er sich von Vorbereiter Sancho tunneln ließ. Hatte definitiv bessere Auftritte im Bayern-Dress. Note: 4,5. © getty 23/29 LEON GORETZKA: Als einziger Bayern-Akteur im Mittelfeld mit Normalform. Wenn es aus Sicht der Münchner gefährlich wurde, hatte der Ex-Schalker seine Füße im Spiel. Bereitete Comans Großchance in der 23. Minute sehenswert vor. Note: 2,5. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER: Fand sich aufgrund des Gnabry-Ausfalls in seiner etwas ungeliebten Rolle auf dem rechten Flügel wieder und agierte über weite Strecken unglücklich. Musste in der zweiten Hälfte für Davies Platz machen. Note: 4. © getty 25/29 KINGSLEY COMAN: Engagiert wie immer wartete der Franzose mit einigen vielversprechenden Tempodribblings auf. Scheiterte gleich zweimal am starken BVB-Ersatzkeeper Hitz. Note: 3,5. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: War beim Innenverteidiger-Duo Akanji und Toprak über weite Strecken in guten Händen. Konnte – anders als bei seinem letzten Aufritt im Signal Iduna Park - nichts Zählbares auf die Anzeigetafel bringen. Note: 4. © getty 27/29 ALPHONSO DAVIES: Kam für den glücklosen Müller ins Spiel, konnte dem Ganzen allerdings auch keine entscheidende Wende mehr verpassen. Rückte später auf die Alaba-Position. Note: 3,5. © getty 28/29 RENATO SANCHES: Erlöste Alaba nach 70 Minuten, ohne wirkliche Bindung zum Spiel zu bekommen. Spielte ungewohnterweise auf Linksaußen. Note: 4. © getty 29/29 BENJAMIN PAVARD: Der Neuzugang ersetzte Thiago und ordnete sich in der Viererkette auf rechts ein. Hatte keine Aktien mehr an der Partie. Note: Ohne Bewertung.

FC Bayern: Sportdirektor Hasan Salihamidzic erweckt dünnhäutigen Eindruck

Dass die Ungeduld innerhalb der Mannschaft, in den Medien und in der eigenen Anhängerschaft mit jedem Tag, an dem keine Neuverpflichtung verkündet wird, wächst, ist ganz besonders Sportdirektor Hasan Salihamidzic anzumerken. Der Bosnier, der nach der abgelaufenen Saison stets gutgelaunt und zuversichtlich auf die viele Zeit verwiesen hatte, die ja noch bliebe, um Transfers abzuschließen, wirkt mittlerweile enorm dünnhäutig. "Dass wir was machen müssen, wissen wir ja", blaffte er, ohne näher auf die für ihn offenbar nervtötende Thematik einzugehen.

Natürlich, mit Leroy Sane ist ein echter Hochkaräter auf dem Sprung nach München. Der ehemalige Schalker wäre selbstredend eine dieser von Lewandowski und Co. beschworenen Verstärkung, die sofort weiterhelfen kann. Wie schnell der Nationalspieler seinem voraussichtlich neuen Arbeitgeber aber die erhoffte Unterstützung gewährleisten kann, ist derzeit noch offen. Im Community Shield am Sonntagnachmittag hatte sich der Angreifer von Manchester City im Duell mit dem FC Liverpool am Knie verletzt, eine genaue Diagnose steht derzeit noch aus.

Doch selbst wenn sich die Verletzung als nicht allzu schlimm herausstellen sollte, würde die Verpflichtung Sanes lediglich eine geschlossene von zwei Planstellen auf den Außenbahnen bedeuten. Blieb ein weiterer vakanter Posten im defensiven Mittelfeld. Ebenda hatten die Münchner besonders gegen die umschaltstarken Borussen mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Die großen Lücken, die sich nach Ballverlusten im Aufbauspiel für den Kontrahenten offenbarten, waren spielentscheidend.

Bayern-Trainer Niko Kovac: "Wir haben noch viel Arbeit vor uns"

Das weiß auch Kovac. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns", gestand er sich nach der Pleite gegen den BVB, der "dieses Jahr eine Klasse-Mannschaft" habe, ein. Eine Klasse-Mannschaft, deren Kaderplanung seit vielen Wochen bereits abgeschlossen ist. "Wir haben noch zwei Wochen, da möchten wir uns strecken", proophezeite der Bayern-Coach abschließend.

Strecken nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch auf dem Transfermarkt. "Heute war der richtige Zeitpunkt, um das zu erkennen", sagte Lewandowski, ehe er sich dann wirklich aufmachte, um in den Mannschaftsbus zu steigen. Es dürfte von der Vereinsführung als allerletztes Alarmsignal gedeutet werden.