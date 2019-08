FC Bayern München: Vorstellung von Michael Cuisance mit Hasan Salihamidzic heute im LIVE-TICKER

Heute um 13.30 Uhr stellt der FC Bayern München seinen Neuzugang Michael Cuisance vor. Hier könnt ihr die Pressekonferenz mit ihm und FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Live-Ticker verfolgen.

FC Bayern: Michael Cuisances Vorstellung mit Hasan Salihamidzic heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Die Pressekonferenz beginnt um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Nachdem in den vergangenen Tagen Ivan Perisic und Philippe Coutinho beim FC Bayern vorgestellt wurden, ist heute also Michael Cuisance an der Reihe. Neben ihm wird Sportdirektor Hasan Salihamidizc auf dem Podium Platz nehmen und sich den Fragen der Journalisten stellen.

Vor Beginn: Der Transfer des Franzosen sorgte für einigen Wirbel. Sein alter Verein, Borussia Mönchengladbach, sei "für ihn zu klein geworden", sagte BMG-Trainer Marco Rose und auch Max Eberl kritisierte den Spieler, der eine Stammplatzgarantie gefordert haben soll. Wir dürfen gespannt sein, ob sich Cuisance heute dazu äußert.

FC Bayern: Michael Cuisances Vorstellung heute im Livestream

Wer die PK im Bewegtbild verfolgen möchte, kann auf den Youtube-Channel und die Facebook-Seite des FC Bayern zurückgreifen. Dort steht jeweils ein Livestream zur Verfügung. Auch auf FCB.tv ist Cuisances Vorstellung zu sehen.

Michael Cuisance im Steckbrief