Ivan Perisic: Darum wollte Inter Mailand den Neuzugang des FC Bayern loswerden

FC-Bayern-Neuzugang Ivan Perisic wurde bei Inter Mailand nicht wegen mangelnder Klasse aussortiert. Vielmehr wollte der neue Coach Antonio Conte ihn und Star-Stürmer Mauro Icardi offenbar loswerden.

Für Ivan Perisic ist der Wechsel nach München eine Win-Win-Situation. Hier kann der Kroate erneut mit seinem Landsmann und Ex-Nationaltrainer Niko Kovac zusammenarbeiten und hat mindestens national beste Aussichten auf Titel.

Traditionsklub Inter hingegen hat seit der Coppa Italia 2011 nichts mehr gewonnen. Das war offenbar der Hauptgrund, warum sich die Mailänder im Sommer von Luciano Spalletti trennten, obwohl der Coach die Nerazzurri in seinen beiden Jahren in die Champions League geführt hatte.

Der neue Mann an der Seitenlinie ist nun Antonio Conte, zwischen 2011 und 2014 dreimal Meister mit Juventus Turin, danach italienischer Nationaltrainer und zuletzt beim FC Chelsea, den er 2017 zum Premier-League-Titel und 2018 zum FA Cup führte.

Inter Mailand unter Antonio Conte im Kadercheck: Das muss noch passieren © getty 1/22 Inter Mailand kam in den vergangenen neun Spielzeiten nie über Platz vier in der Serie A hinaus. Mit Antonio Conte versuchen die Nerazzurri nun einen Neustart. SPOX zeigt, wie der Erfolgstrainer Inter umbauen will und was noch passieren könnte. © getty 2/22 2011 wurde Inter nach fünf Meistertiteln in Serie erstmals wieder nur Zweiter in der Serie A. In den darauffolgenden Jahren schaffte es der Mailänder Traditionsklub nicht einmal mehr unter die ersten drei. Mit Conte soll der (nächste) Neustart gelingen. © getty 3/22 "Ich bin mir sicher, dass Antonio Conte einer der besten Trainer ist", sagte Inter-Präsident Steven Zhang bei der Vorstellung des neuen Heilsbringers. Conte proklamierte, er wolle Inter dahin zurückführen, "wo es hingehört". © instagram/@inter 4/22 Zwei Wochen vor dem Saison-Auftakt gegen Aufsteiger Lecce läuft jedoch längst noch nicht alles rund bei den Nerazzurri. Mit Romelu Lukaku verpflichtete Inter nach langem Tauziehen Contes Wunschspieler für die Spitze. Einige Baustellen bleiben jedoch. © getty 5/22 TOR: Zwischen den Pfosten herrscht bei Inter Klarheit. Samir Handanovic ist nicht nur gesetzt, sondern als Kapitän auch einer der wichtigsten Spieler der Nerazzurri. Aber: Er ist bei all seiner Klasse auch schon 35 Jahre alt, sein Vertrag läuft 2021 aus. © getty 6/22 Aber auch auf lange Sicht muss sich Inter auf der Torhüterposition keine Sorgen machen. Mit Ionut Radu (derzeit ausgeliehen an den FC Genua) steht der Nachfolger für Handanovic bereits fest. Der rumänische Nationaltorhüter gilt als großes Talent. © getty 7/22 ABWEHR: Mit der ablösefreien Verpflichtung von Diego Godin gelang Inter ein echter Coup. Zwar gehört Godin mit seinen 33 Lenzen ebenfalls zum älteren Semester, zählt jedoch noch immer zu den weltbesten Innenverteidigern. © getty 8/22 Er dürfte nach seiner Muskelverletzung zum neuen Abwehrchef werden. Conte lässt anders als sein Vorgänger Luciano Spalletti mit Dreierkette spielen. Stefan de Vrij (M.), Milan Skriniar (li.) und Danilo D'Ambrosio kämpfen um einen Platz in der Startelf. © getty 9/22 Auf den neugeschaffenen defensiven Außenpositionen experimentierte Conte bisher wenig. Auf der rechten Seite ist Antonio Candreva (im Bild) gesetzt. Der Ex-Herthaner Valentino Lazaro könnte ihm nach seiner Verletzungspause aber Konkurrenz machen. © getty 10/22 Auf der linken setzte sich der Brasilianer Dalbert durch. Eigentlich war für jene linke Seite Ivan Perisic vorgesehen. Doch diese Idee begrub Conte nach den ersten Eindrücken. Perisic spielte seitdem kaum eine Rolle und wird wohl zum FC Bayern wechseln. © getty 11/22 MITTELFELD: Marcelo Brozovic scheint im Zentrum gesetzt zu sein. An seiner Seite dürfte Nicolo Barella (im Bild) eine tragende Rolle übernehmen. Der 22 Jahre alte Italiener kam zunächst auf Leihbasis aus Cagliari und gilt als großes Talent. © getty 12/22 Um den dritten Platz im Zentrum kämpfen Matias Vecino, Stefano Sensi und Roberto Gagliardini. Inter schielt jedoch noch auf eine echte Verstärkung für das Mittelfeld. Im Fokus: Ivan Rakitic, Arturo Vidal (beide Barca) und Kevin Strootman (Marseille). © getty 13/22 Die Nerazzurri sollen einen Transfer von Rakitic jedoch bevorzugen. Conte gilt als großer Fan des 31-Jährigen. Barca fordert wohl 50 Millionen Euro für den Kroaten. Wie die Barca-nahe SPORT berichtet, bereitet Inter ein erstes Angebot vor. © getty 14/22 Joao Mario könnte den Klub hingegen noch verlassen. Der Portugiese spielt unter Conte und dessen 3-5-2-System keine Rolle mehr. Als Interessenten gelten Villarreal, Celta Vigo, Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Auch eine Leihe scheint möglich. © getty 15/22 Radja Nainggolan hat Mailand bereits verlassen. Der Belgier wechselt auf Leihbasis zu Cagliari, wo er bereits zwischen 2010 und 2014 spielte. Nainggolan hatte sich mit Inter überworfen. Schon bei der Roma kam er nicht mit Sportchef Monchi zurecht. © getty 16/22 ANGRIFF: Auch das Band zwischen Inter und Ex-Kapitän Mauro Icardi ist zerschnitten. Der Klub will Icardi loswerden, der Argentinier will aber wohl nur zu Juventus wechseln und notfalls seinen Vertrag aussitzen. © getty 17/22 Jedoch buhlen wohl auch die Roma und Napoli um die Dienste Icardis. AS Rom bietet laut der Tageszeitung La Repubblica Edin Dzeko im Tausch plus 30 Millionen Euro für Icardi. Dzeko soll ohnehin auf Contes Wunschzettel stehen. © getty 18/22 Bereits zugeschlagen hat Inter bei Romelu Lukaku. Den belgischen Stoßstürmer ließen sich die Nerazzurri 80 Millionen Euro kosten. Lukaku spielte bei Manchester United keine Rolle mehr in den Planungen von Trainer Ole Gunnar Solskjaer. © getty 19/22 In der Doppelspitze gilt zunächst Lautaro Martinez als gesetzt neben Lukaku. Der Argentinier wurde den Erwartungen an ihn allerdings bisher nicht gerecht. Sollte Dzeko kommen, bliebe für Martinez nur der Bankplatz. © getty 20/22 Weitere Optionen wären Neuzugang Matteo Politano (US Sassuolo), der sich jedoch eher auf der Außenbahn wohlfühlt, oder die Nachwuchsspieler Facundo Colidio (19) und Sebastian Esposito (17). Letzterer (im Bild) machte im ICC auf sich aufmerksam. © getty 21/22 Möglicherweise startet Inter aber auch einen Angriff auf Ante Rebic von Eintracht Frankfurt. Der Kroate steht laut Tuttosport vor einem Wechsel in die Serie A. Auch Milan soll interessiert sein. SGE-Sportchef Fredi Bobic dementierte konkrete Angebote. © getty 22/22 FAZIT: Noch ist der Transfersommer für Inter nicht beendet. Die größte Baustelle ist wohl der drohende Icardi-Abgang. Holt Conte dann noch einen weiteren Hochkaräter im Sturm und einen spielstarken Mittelfeldstrategen, könnte mit Inter zu rechnen sein.

Conte räumt bei Inter radikal auf

Um auch mit Inter wieder ganz oben mitzuspielen, räumt Conte bei Inter radikal auf. Der einstige Nationalspieler gilt als jemand, der bei seinen Spielern auf komplette Unterordnung unter das gemeinsame Ziel setzt und jegliche Problem-Profis aussortiert.

Seine Hauptopfer sind die beiden besten Spieler der letzten vier Jahre: Perisic und Mauro Icardi. Nach Perisic' Wechsel vom VfL Wolfsburg 2015 war Icardi immer bester Inter-Torjäger (insgesamt 80 Treffer in der Serie A), Perisic immer zweitbester Schütze und bester Vorlagengeber (37 Tore, 31 Torvorlagen).

"Perisic gehörte zu Inters Schlüsselspielern, vor allem unter Spalletti, und galt lange als unverkäuflich", berichtet Goal-Korrespondent Simone Gambino. Zu seinen Stärken zählen neben seinem enormen Einsatz auch seine Flexibilität. Von daher ist die offizielle Begründung, der Vize-Weltmeister passe nicht ins aktuelle 3-5-2-System, nur vorgeschoben.

Massiver Streit zwischen Perisic und Icardi

Dass Conte Perisic und Icardi loswerden will, liegt nicht an ihren sportlichen Qualitäten, sondern am Verhalten außerhalb des Platzes. In der Kabine nämlich führten beide jeweils unterschiedliche Lager an und sorgten so für Unruhe und schlechte Stimmung.

Die offene Rivalität zwischen den von ihnen angeführten kroatischen und argentinischen Mitspielern sei ein großes Thema in der letzten Saison gewesen, berichtet auch Goal-Mann Gambino. Das ging teilweise so weit, dass Vorlagengeber Perisic und Torschütze Icardi demonstrativ den gemeinsamen Jubel verweigerten.

Daher zog Icardis Ehefrau und Beraterin Wanda Nara als Dauergast einer TV-Sendung regelmäßig öffentlich über den 30-Jährigen her. Unter anderem mit dem Vorwurf, Perisic gebe ihrem Mann absichtlich zu wenig Vorlagen. Danach soll es in der Kabine zu einem heftigen Streit zwischen dem Kroaten und Icardi gekommen sein.

Nach Contes Dienstantritt wurde der Argentinier vom Mannschaftstraining ausgeschlossen, seine Rückennummer 9 an Rekord-Neuzugang Romelu Lukaku vergeben. Ein ähnliches Schicksal konnte Perisic durch seinen Wechsel zum FC Bayern verhindern.