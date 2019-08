FC Bayern, News und Gerüchte - Coutinho adelt Lewandowski: "Er ist eine Legende"

11/29

BENITO RAMAN: Bis zu seiner Auswechslung in der 51. vollkommen wirkungslos. Raman war am seltensten aller Schalker Startelfspieler am Ball und verzeichnete darüber hinaus die schlechteste Pass- (56 Prozent) und Zweikampfquote (12,5 Prozent). Note: 5,5.