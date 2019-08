FC Bayern - News und Gerüchte: FCB bereitet wohl Angebot für Mario Mandzukic vor

Der FC Bayern bereitet wohl ein Angebot für Juve-Stürmer Mario Mandzukic vor. Die Profis der Münchener traten beim gestrigen Mannschaftsabend in verschiedenen Challenges gegeneinander an und Niko Kovac stellt sich heute um 15 Uhr den Fragen der Presse. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern soll Angebot für Mario Mandzukic vorbereiten

Nach der Verletzung von Wunschspieler Leroy Sane ist der FC Bayern weiterhin auf der Suche nach Verstärkung für den Kader und soll nun plötzlich wieder Mario Mandzukic auf dem Zettel haben. Das berichtet Sky Italia.

Dem Bericht nach stehe der deutsche Meister kurz davor, ein Angebot für eine Leihe inklusive anschließender Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro bei Juventus Turin einzureichen. Anfang Juli berichtete die Sport Bild bereits über ein Interesse der Bayern. Karl-Heinz Rummenigge hatte am Rande der USA-Reise damals jedoch verlauten lassen, dass "in dieser Richtung nichts geplant" sei.

In den letzten Tagen stand der Kroate schon kurz vor einem Wechsel zu Manchester United, schlussendlich konnten sich beide Parteien am Deadline Day aber nicht auf einen Deal einigen. Für Mandzukic wäre ein Wechsel nach München eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der Stürmer ging bereits zwischen 2012 und 2014 für die Bayern auf Torejagd.

FC Bayern: Challenges beim Mannschaftsabend

Am Freitag hatte der FC Bayern nach den Trainingsstrapazen der vergangenen Zeit einen Tag zum Abschalten geplant. Zu diesem Zwecke organisierte Niko Kovac einen Mannschaftsabend für Spieler und Staff, die in verschiedenen Challenges gegeneinader antraten.

An Stationen wie "Gummistiefel-Weitwurf", "Maßkrugscheim", "Kuhmelken" oder den "Bayern-Malern" durften sich alle Beteiligten in Teams messen.

Im Anschluss ging es auf Einladung von Bayern-Präsident Uli Hoeneß zum gemeinsamen Abendessen in eine Wirtschaft am Tegernsee.

FC Bayern: Beobachtungen zum Trainingslager

Der FC Bayern hat gestern seine Zelte am Tegernsee abgebrochen, um sich auf das DFB-Pokalspiel gegen Energie Cottbus vorzubereiten. SPOX-Reporter Kerry Hau hat einige Beobachtungen am Tegernsee gemacht.

Kovac coacht am Seitenrand lautstark, vor allem Neuzugang Arp erhält viele taktische Anweisungen

Mit Hernández kommuniziert der Coach auf Spanisch ("Vamos Lucas")

Kein Spieler gibt so viele und deutliche Anweisungen wie Kimmich

Neben Thiago fordert keiner so viele Bälle wie Sanches

Singh zeigt gute Ansätze im Spiel mit Ball (Dribblings, Schnittstellenpässe)

Bei der Spritzigkeit und Spieleröffnung kann Boateng zum Saisonstart eigentlich nur gesetzt sein

FC Bayern: Pressekonferenz mit Niko Kovac vor Pokal-Auftakt

Bevor es der FC Bayern am Montag in der 1. Runde des DFB-Pokals mit Energie Cottbus zu tun bekommt, stellt sich Trainer Niko Kovac heute um 15 Uhr erstmal den Fragen der Pressevertreter.

Die Pressekonferenz könnt ihr im Livestream auf fcbayern.com verfolgen und auf dem Youtube-Kanal der Münchener.

© getty

FC Bayern - Energie Cottbus: Die bisherigen Duelle