FC Bayern, News und Gerüchte: Ze Roberto schwärmt von Neuzugang Philippe Coutinho

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat seinen Rückzug bestätigt, dabei aber den Zeitpunkt geheim gehalten. Philippe Coutinho ist in München angekommen, Ex-Bayern-Star Ze Roberto ist von seinem Landsmann begeistert. Leroy Sane wurde erfolgreich operiert. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Ze Roberto begeistert von Philippe Coutinho

Bayern Münchens Ex-Profi Ze Roberto hat sich angetan von Neuzugang Philippe Coutinho gezeigt. Er beschrieb seinen Landsmann im Gespräch mit dem kicker: "Seine größte Stärke ist es, die gegnerischen Linien aufzumischen. Mit seinen Dribblings, aber auch mit seiner Spielintelligenz, die zur Folge hat, dass er die Mitspieler vor dem Tor ideal einzusetzen weiß, es versteht, sie freizuspielen."

Coutinho sei ein Spieler "allererster Güteklasse", müsse allerdings nach seiner schweren Zeit beim FC Barcelona wieder in die Spur finden. Dafür sieht Ze Roberto im FC Bayern den richtigen Verein: "Bayern ist von der Atmosphäre her ein Klub, der perfekt zu ihm passt und wo er das schaffen kann."

Der brasilianische Neuzugang liefere die besten Leistungen, wenn er "von links oder aus der Tiefe kommend mit Schwung und Zug nach innen zum Tor" spielen kann. Sorgen bezüglich der Umstellung auf Deutschland macht sich Ze Roberto nicht: "In England wird es zwar nicht so kalt wie in Deutschland, aber da hat er gezeigt, dass er auch in ganz anderem klimatischen Umfeld überzeugen kann."

Diese Bayern-Spieler kamen nach einer Leihe stärker zurück © getty 1/16 Renato Sanches schafft bei den Bayern einfach nicht den Durchbruch. Der Portugiese bekommt von Coach Niko Kovac noch immer wenige Einsatzminuten - da half auch die Leihe nach Swansea in der Saison 17/18 nicht. © getty 2/16 Einen Spieler ausleihen, damit dieser Spielpraxis sammelt und anschließend stärker zurückkommt, mit diesem Modell hatten die Bayern in der Vergangenheit schon mehrfach Erfolg. SPOX zeigt, welche Bayern-Spieler von einer Leihe profitieren konnten. © imago images 3/16 HANS DORFNER (1983-1991 - Ausleihe von 1984-1986): Der Mittelfeldspieler kam aus Bayerns U19 zu den Profis, blieb in der Saison 83/84 aber ohne einen einzigen Pflichtspieleinsatz. Also wurde er für zwei Jahre an den Club in der 2. Liga ausgeliehen. © imago images 4/16 Beim Club machte Dorfner in zwei Jahren 55 Spiele und stieg in die Bundesliga auf. Es folgten erfolgreiche Jahre bei den Bayern, er wurde zudem Nationalspieler. Aufgrund vieler Verletzungen musste Dorfner schon mit 29 aufhören. © imago images 5/16 MARKUS BABBEL (1991-2000 - Ausleihe zum HSV von 1992-1994): Der Innenverteidiger aus der Bayern-Jugend machte in seinem ersten Jahr als Profi immerhin 12 Ligaspiele. Trotzdem ging es danach zwei Jahre zum HSV. Dort war Babbel Stammspieler. © getty 6/16 Nach seiner Rückkehr in die Heimatstadt wurde der schlaksige Babbel Stammspieler und blieb das auch bis zum Jahr 2000. Der Lohn: Viermal Meister, zweimal Pokalsieger, dazu der UEFA-Cup 1996. © imago images 7/16 SAMUEL KUFFOUR (1994-2005 - Ausleihe zum 1. FC Nürnberg von Dezember 1995 bis Juni 1996): Mit 17 kam Kuffour zu den Bayern, nach neun Ligaspielen in Jahr eins folgte jedoch eine Hinrunde in der Regionalliga. Also ging es zum FCN in die 2. Liga. © getty 8/16 Zurück bei den Bayern folgten für Kuffour Phasen als Stammspieler, mal schaute er nur zu - mehr als 23 Ligaspiele machte er nie. Die Champions-League-Finals 1999 und 2001 spielte der Mann aus Ghana aber durch. © imago images 9/16 PHILIPP LAHM (2002-2017 - Ausleihe zum VfB Stuttgart von 2003-2005): Eigengewächs Lahm bekam 2002 einen Profivertrag, hatte gegen die Etablierten Lizarazu und Sagnol keine Chance. Also ging es für zwei Jahre zum VfB, wo er prompt Stammspieler war. © getty 10/16 Beim VfB wurde Lahm Nationalspieler, auch ein Kreuzbandriss 2005 konnte ihn nicht stoppen. Nach seiner Rückkehr sollte er eine Bayern-Legende werden: Acht Mal Meister, sechs Pokalsiege, dazu die Champions League 2013. © imago images 11/16 CHRISTIAN LELL (2003-2010 - Ausleihe zum 1. FC Köln von 2004-2006): Im ersten Profijahr bei den Bayern kam Lell auf 73 Erstligaminuten - es ging nach Köln. Das erste Jahr dort verlief durchwachsen, nach dem Aufstieg wurde es besser (26 Einsätze). © getty 12/16 Im ersten Jahr zurück bei den Bayern pendelte Lell noch zwischen Bundes- und Regionalliga. 2007/08 erkämpfte er sich einen Stammplatz, ein Jahr später waren es immerhin 20 Ligaspiele. 2009 war er unter van Gaal jedoch außen vor. © imago images 13/16 TONI KROOS (2007-2014 - Ausleihe zu Bayer Leverkusen von Januar 2009 bis Juni 2010): Noch einer aus der Jugend! Als 17-Jähriger debütierte Kroos 2007 für die Profis, doch als Klinsmann 2008 übernahm, fehlte die Einsatzzeit. Also ging es nach Leverkusen. © getty 14/16 2009/10 glänzte Kroos in 33 Spielen für Bayer mit neun Toren und 12 Vorlagen. Nach seiner Rückkehr zu den Bayern startete er auch dort durch, bevor es 2014 zu Real Madrid ging. © imago images 15/16 DAVID ALABA (seit 2010 - Ausleihe zu 1899 Hoffenheim von Januar bis Juni 2011): Alaba kam ebenfalls aus der Bayern-Jugend, Bundesliga-Einsätze waren jedoch rar. Er ging für die Rückrunde 10/11 in den Kraichgau - und spielte 17 Mal 90 Minuten. © getty 16/16 Nach seiner Rückkehr machte der Österreicher prompt 30 Ligaspiele und ist seitdem nicht mehr aus der Startelf der Bayern wegzudenken.

FC Bayern, News: Uli Hoeneß bestätigt Rückzug - Zeitpunkt offen

Bayern Münchens Präsident hat bestätigt, seinen Rückzug zu planen. "Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es so weit ist", sagte der 67-Jährige gegenüber der Bild bei einem Golf-Event.

Ob Hoeneß mit seinen Worten bereits auf Ende 2019, so hatten es mehrere Medien kürzlich berichtet, abzielt, ist unklar. Im November wird der FC Bayern wieder einen Präsidenten wählen. Die nächste Chance zu einem regulären Absprung ergäbe sich anschließend erst wieder in drei Jahren.

Uli Hoeneß beim FC Bayern München

Funktion Von Bis Aufsichtsratsvorsitzender Februar 2017 offen Präsident November 2016 offen Nachwuchskoordinator Januar 2015 Februar 2016 Aufsichtsratsvorsitzender März 2010 März 2014 Präsident Dezember 2009 März 2014 Manager Juli 1979 November 2009 Spieler März 1979 April 1979 Spieler Juli 1970 November 1978

FC Bayern, News: Niklas Süle spricht Sanches Mut zu

Renato Sanches hatte nach seinem Kurzeinsatz beim Auftaktspiel gegen Hertha BSC öffentlich Kritik geübt - und Medienberichten zufolge dafür auch eine Geldstrafe kassiert. Verbale Aufmunterung gab es nun von Innenverteidiger Niklas Süle. "Natürlich gibt es viele Weltklassespieler beim FC Bayern, die Konkurrenz ist groß. Er muss so auftreten, dass der Trainer nicht an ihm vorbeikommt", sagte der bei Sport1.

Er sei der Meinung, dass Sanches seine Spielpraxis bekommen werde. Der Portugiese habe sich "unglaublich gesteigert, ist im Training oft der beste Mann. Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann." In der letzten Saison kam Sanches auf 17 Einsätze in der Bundesliga, aber nur zwei davon über die volle Distanz.

FC Bayern, Gerücht: Philippe Coutinho die neue Nummer zehn?

Der FC Bayern München wird Philippe Coutinho offenbar mit der Rückennummer zehn ausstatten. Dies legte ein Instagram-Post von FCB-Ausrüster adidas nahe, der inzwischen wieder gelöscht wurde. Zuletzt trug der Niederländer Arjen Robben die Nummer zehn auf dem Rücken.

"FC Bayerns neue 10. Willkommen beim Rekordmeister", hieß es im Posting der deutschen adidas-Seite. Lange dürfte es aber wohl nicht mehr dauern, bis die Rückennummer Coutinhos ganz offiziell bekannt ist. Der Spieler soll inzwischen in München angekommen sein. Gut möglich, dass er heute ab 14 Uhr in der Allianz Arena vorgestellt wird, dann lädt der FC Bayern zu einer Pressekonferenz.

FC Bayern, News: Leroy Sane in Innsbruck erfolgreich operiert?

Bayern Münchens ehemaliges Transfer-Ziel Leroy Sane wurde einem Bericht der Bild zufolge erfolgreich in Innsbruck operiert. Dort soll der deutsche Nationalspieler nun noch einige Tage verbringen, ehe er in Manchester an seinem Comeback arbeiten wird. Rund sieben Monate sind als Ausfallzeit nach seinem Kreuzbandanriss vorgesehen.

Der FC Bayern hatte sich zuletzt von einem Kauf Sanes in diesem Sommer distanziert, wird aber laut diversen Medienberichten in den kommenden Monaten die Entwicklung des Spielers verfolgen und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ein Angebot abgeben.