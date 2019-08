FC Bayern, News und Gerüchte: Rafinha gibt Neuzugang Philippe Coutinho Tipps

Bayern Münchens Ex-Spieler Rafinha hat Neuzugang Philippe Coutinho wichtige Ratschläge zukommen lassen. Renato Sanches steht offenbar vor einem Wechsel zum OSC Lille. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Rafinha schickt Philippe Coutinho Ratschläge

Bayern Münchens Ex-Spieler Rafinha hat Neuzugang Philippe Coutinho von Brasilianer zu Brasilianer einige Tipps zukommen lassen. "Zieh' dich warm an im Winter! Lerne, 'Mia san mia' zu sagen. Und kauf dir eine gute Lederhose", ließ der Verteidiger über die Bild mitteilen.

Mit seinem Landsmann im Kader des FC Bayern sieht Rafinha wieder bessere Chancen auf internationalen Erfolg: "Die Champions League ist ein sehr schwieriger Wettbewerb. Es gibt viele Top-Teams in Europa. Sicher ist, dass das Team jetzt mit Coutinho näher dran ist."

Nicht zuletzt würde es dem FC Bayern gut tun, nach dem Abgang von James Rodriguez wieder einen Kreativspieler im Kader zu wissen: "Mit dem Aus von James brauchte Bayern einen Top-Star im Mittelfeld. Coutinho ist ein großartiger Spieler! Er wird sich hoffentlich schnell an die Bundesliga gewöhnen."

FC Bayern München - Transfergerüchte: Das könnte noch beim FCB passieren © getty 1/12 Uli Hoeneß sagte nach der Verpflichtung von Coutinho, dass der Kader des FC Bayern komplett sei und Kovac erstmal bis Winter mit diesen Spielern planen könne. Salihamdzic will sich aber weiterhin "alle Optionen offenhalten". Was passiert noch beim FCB? © getty 2/12 JEROME BOATENG: Im Rahmen der Double-Feier legte Hoeneß dem "Fremdkörper" Boateng einen Wechsel ans Herz. Seitdem überzeugte der Innenverteidiger mit seiner Arbeitsethik und seinen Leistungen. Nach Hummels' Abgang schien Kovac wieder mit ihm zu planen. © getty 3/12 Im Supercup stand Boateng noch in der Startelf, im Pokal und gegen Hertha startete Pavard an Süles Seite. Nun sprach Rummenigge offen über einen Boateng-Wechsel: "Wenn er den Klub verlassen möchte, dann muss er uns das mitteilen." © getty 4/12 Der Wechselwunsch müsse jedoch von Boateng kommuniziert werden. Der signalisierte zuletzt immer wieder, dass er sich beim FC Bayern gegen die neue Konkurrenz durchsetzen möchte. Kovac bezeichnete Boateng als "festen Bestandteil der Mannschaft". © getty 5/12 RENATO SANCHES: Einer der Gewinner der Vorbereitung, stand in den bisher drei Pflichtspielen dann aber nur einmal in der Startelf – gegen Cottbus. Das war nicht nach dem Geschmack des Portugiesen, der seinem Frust nach dem Hertha-Spiel freien Lauf ließ. © getty 6/12 Der Drang auf mehr Spielzeit, die Kovac Sanches versprochen hatte, trifft bei den Bayern auf Verständnis, der Zeitpunkt der Kritik tut es nicht. Sanches äußerte in der Öffentlichkeit seinen Wechselwunsch. Rummenigge reagierte darauf. © getty 7/12 "Wir müssen eine Lösung finden, die er mitspielt und die auch am Ende des Tages für den FC Bayern tragbar ist", sagte Rummenigge. Mehreren Medienberichten zufolge beschäftigt sich OSC Lille mit Sanches, ein konkretes Angebot gebe es aber noch nicht. © getty 8/12 MARC ROCA: Trotz der Verpflichtungen von Cuisance und Coutinho könnte der FC Bayern im Falle eines Sanches-Abgangs noch einmal im Mittelfeld nachrüsten. Nach Informationen von SPOX und Goal ist Roca von Espanyol weiterhin ein Thema beim Rekordmeister. © getty 9/12 Rocas Berater Juan Manuel Mata bestätigte bei Sky, dass ein Wechsel "weiter möglich" sei. Espanyol bestehe jedoch auf die in der Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro. Offenbar ist auch Real an Roca interessiert. © getty 10/12 MARIO MANDZUKIC: Er galt lange als möglicher Backup für Lewandowski. Der Kroate wäre einer Rückkehr nach München angeblich nicht abgeneigt, aufgrund der von Juve geforderten 10 Millionen Euro rückte der FC Bayern laut Bild aber von einem Transfer ab. © getty 11/12 TIMO WERNER: RB Leipzig drängt auf eine Entscheidung des Nationalstürmers. Ein Wechsel in diesem Sommer scheint immer unwahrscheinlicher. Die Roten Bullen müssen wohl in den sauren Apfel beißen und Werner nächstes Jahr ablösefrei ziehen lassen. © getty 12/12 Unter zahlreichen Top-Klubs galt der FC Bayern immer als Werners Favorit für einen Wechsel. Wie Cadena SER nun berichtet, habe sich ein Wechsel Werners zum FC Valencia zerschlagen, weil ein Transfer zum FC Bayern im Sommer 2020 bereits feststehe.

FC Bayern, News: Ex-Trainer Rodney Goncalves über Philippe Coutinho

Ex-Trainer Rodney Goncalves hat sich über Bayern Münchens Neuzugang Philippe Coutinho geäußert. "Coutinho hat am liebsten gearbeitet. Er wusste um seine Schwächen, weil es dauerte, bis er eine gewisse körperliche Reife erreichte. Coutinho war klein und dünn, aber technisch sehr stark", sagte der Jugendtrainer der Bild.

Aus der Vergangenheit konnte Goncalves eine Anekdote berichten: "Als wir den Titel gefeiert haben, saß Philippe, der kurz zuvor an Inter Mailand verkauft wurde, in sich gekehrt in der Ecke. Neymar, der verloren hatte, war in den Klamotten seines Sponsors und hat in der Menge gefeiert."

Coutinho habe immer "sein Ding" gemacht und hätte damit nie dem "Popstar" Neymar geglichen: "Er hat nur nicht trainiert, wenn es in der Schule um etwas ging, da wollte er nicht fehlen."

Philippe Coutinho im Steckbrief

geboren 12. Juni 1992 in Rio de Janeiro Größe 1,72 m Gewicht 72 kg Position Offensives Mittelfeld starker Fuß rechts Stationen CR Vasco da Gama, Inter Mailand, Espanyol Barcelona, FC Liverpool, FC Barcelona, FC Bayern

FC Bayern, Gerücht: Renato Sanches vor Wechsel zu OSC Lille?

Renato Sanches wird weiterhin mit einem Wechsel nach Frankreich zu OSC Lille in Verbindung gebracht. Sky vermeldete am frühen Freitag, dass sich beide Klubs auf eine Ablöse von 20 Millionen Euro plus Boni geeinigt hätten. Der Spieler müsse nun mit Lille einen Vertrag aushandeln.

Sanches hatte nach dem 2:2 gegen Hertha BSC zum Bundesliga-Auftakt seinen Wechselwunsch bekräftigt, war aber vorerst von Vorstandsvorsitzendem Karl-Heinz Rummenigge und Trainer Niko Kovac abgegrätscht worden. Rummenigge ruderte später zurück und kündigte Gespräche mit Sanches' Berater an.

Der 22-jährige Sanches kam 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica nach München. Viele der damals vereinbarten Boni wurden nie ausbezahlt, weshalb sich der Verlust des FCB in Grenzen halten würde - zumal Swansea City für die Ausleihe des Spielers im Sommer 2017 8,5 Millionen Euro Gebühr bezahlte.