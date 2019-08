FC Bayern, News und Gerüchte: Manchester City bat wohl um Schweigen zu Leroy Sane

8/22

Paul Will: Zählte zu den auffälligsten Akteuren und war um Ruhe im zentralen Mittelfeld bemüht. Brachte 88 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Hatte in der 23. Minute Pech, dass sein Abschluss abgefälscht wurde und knapp vorbeistrich. Note: 3