Tottenham Hotspur - FC Bayern 8:7 n.E.: FCB verliert Supercup-Generalprobe

Dem FC Bayern hat einen weiteren Erfolg im Rahmen der Saisonvorbereitung verpasst. Im Finale des Audi Cups unterlag die Mannschaft von Niko Kovac dem englischen Erstligisten Tottenham Hotspur im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden.

Der Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Samstag ab 20.30 Uhr LIVE auf DAZN!

Im Gegensatz zu der überzeugenden Vorstellung im Halbfinale gegen Fenerbahce am Dienstag (6:1) schickte Bayern-Trainer Kovac im Hinblick auf das Prestigeduell mit dem BVB eine bessere C-Elf ins Rennen. Nur Neuer und Süle blieben in der Anfangsformation, Kimmich, Goretzka, Martinez und Gnabry standen aus Schonungsgründen gar nicht erst im Kader. Stattdessen durften sich junge Spieler wie Kehl und Johansson aus der U19 oder Will, Nollenberger und Singh aus der U23 beweisen.

Da die Spurs mit mehr Stammkräften in die Partie gingen, machte sich die Kovac'sche Großrotation in Hälfte eins bemerkbar. Es fehlte das Tempo im letzten Drittel, mit dem der Rekordmeister das zugegebenermaßen deutlich schwächere Fenerbahce schwindelig gespielt hatte. Das Geschehen auf dem Rasen glich nicht mehr als einem Freundschaftskick, die Münchner Mannschaft kam fast nie in Pressingsituationen, wodurch es ein Leichtes für die Engländer war, den Ball sicher nach vorne zu treiben.

Dem Tor durch Lamela (19.) war einem Sprint von Nkoudou über den linken Flügel vorausgegangen, den der junge Kehl nicht stoppen konnte. Lamela schob nach Nkoudous scharfer Hereingabe aus kurzer Distanz ein. Bayerns Linksverteidiger Davies kam in dieser Situation zwar zu spät, war aber im Spiel nach vorne noch einer der Aktivsten und Engagiertesten.

Der Kanadier bereitete auch nur 120 Sekunden nach dem 2:0 für Tottenham durch Eriksen (59.) gekonnt den Anschlusstreffer durch Neuzugang Arp vor. Ab diesem Zeitpunkt kam - auch wegen der Einwechslung von Leistungsträgern wie Thiago, Müller oder Lewandowski - mehr Schwung in die Partie. Die Bayern drückten die Londoner in deren Sechzehner, verloren aber den gerade eingewechselten Coman, der sich nach einem Zweikampf mit Spurs-Verteidiger Foyth am Knie verletzte und humpelnd in die Kabine ging. Der Ausgleich kam trotzdem - durch den nach Alabas Hereinnahme aufgerückten Davies. In der Lotterie des Elfmeterschießens behaupteten sich schließlich die Spurs.

Die Daten des Spiels Tottenham Hotspur gegen FC Bayern

Tore: 1:0 Lamela (19.), 2:0 Eriksen (59.), 2:1 Arp (61.), 2:2 Davies (81.)

Elfmeterschießen: Alderweireld trifft zum 1:0 - Alaba verschießt - Eriksen verschießt - Thiago trifft zum 1:1 - Kane trifft zum 2:1 - Müller trifft zum 2:2 - Son trifft zum 3:2 - Sanches trifft zum 3:3 - Roles trifft zum 4:3 - Lewandowski trifft zum 4:4 - Skipp trifft zum 5:4 - Singh trifft zum 5:5 - Tanganga trifft zum 6:5 - Boateng verschießt

Der Star des Spiels: Alphonso Davies (FC Bayern)

Ersetzte zunächst Alaba als Linksverteidiger und machte seine Sache gut. Wechselte später eine Position nach vorne und spielte Arp sehenswert frei, der Augenblicke später zum 1:2 einschob. Traf kurz vor Schluss aus 18 Metern zum Ausgleich.

Der Flop des Spiels: Benjamin Pavard (FC Bayern)

Bildete gemeinsam mit Süle die Innenverteidigung des Rekordmeisters und hatte merklich Probleme. Verlor zunächst das Kopfballduell gegen Moura, wenige Augenblicke später leistete er sich einen Ballverlust im Aufbauspiel. Zudem: eine schwache Zweikampfbilanz von 15 Prozent.

Der Schiedsrichter: Robert Hartmann

Verlebte einen entspannten Abend in Fröttmaning. Ließ sich nichts zu Schulde kommen.

Audi Cup: Die Spiele im Überblick