Nach Eklat im Januar: Gold-Steak nach Franck Ribery benannt

Der Star-Koch Nusret Gökce (auch bekannt als Salt Bae) hat ein Steak in seinem Restaurant in Dubai nach Franck Ribery benannt. Das Golden Ottoman Steak in der Speisekarte trägt nun den Namen "Ribery #7".

Im Januar hatte der ehemalige Spieler des FC Bayern München für Aufsehen gesorgt, als er ein goldenes Ribeye-Steak im Wert von 1200 Euro bestellte und anschließend über seine Social-Media-Kanäle zur Schau stellte.

Auf Kritik an seinem vermeintlich dekadenten Lebensstil antwortete Ribery damals mit einer obszönen Schimpftirade via Twitter. Der FC Bayern verhängte eine "hohe Geldstrafe", wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Januar mitteilte.

Vom Metzger zum Internet-Phänomen: Diese Stars waren bei Salt Bae zu Gast © instagram.com/nusr_et 1/38 Seit dem Besuch von Franck Ribery steht Nusret Gökce alias Salt Bae im Fokus. Der gelernte Metzger und heutige Restaurantketten-Besitzer bekochte schon etliche Sportgrößen dieser Welt. SPOX verschafft einen Überblick. © instagram.com/nusr_et 2/38 Franck Riberys Besuch bei Salt Bae löste einen Shitstorm aus. Der Franzose wurde aufgrund seines mit Blattgold überzogenen Steaks für seine Dekadenz kritisiert. © Corentin Tolisso / Instagram 3/38 Corentin Tolisso nutzte die Sommerpause dazu, es seinem ehemaligen Teamkollegen und Landsmann nachzumachen - und ihm das auch direkt mitzuteilen. © instagram.com/nusr_et 4/38 Zuvor aß auch schon Robert Lewandowski bei Gökce. Der Türke baute sich eine eigene Kette auf. Mittlerweile besitzt er Restaurants in Istanbul, Ankara, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Miami und New York. © instagram 5/38 Auch die PSG-Jungs lassen sich den Schmaus natürlich nicht entgehen. Kylian Mbappe und Neymar präsentieren die berühmte Salzstreuer-Pose. © instagram.com/nusr_et 6/38 Neben seines Outfits und seiner ungewöhnlichen Inszenierung avancierte Salt Bae vor allem wegen seiner Salzstreu-Technik, hier perfekt vorgeführt von Paul Pogba, zur Kultfigur. © instagram.com/nusr_et 7/38 "Das Fleisch richtig zu schneiden, ist das Wichtigste. Aber ich wollte unbedingt, dass es noch einen goldenen Anschlag hat, eine Art Feenstaub. Das bringt die Leute zum Lächeln", verriet Gökce einst im Bild-Interview. Achja: Lionel Messi war auch mal da. © instagram.com/nusr_et 8/38 Gökce ist sportbegeistert. Seine Nähe zu einigen Granden der Sportwelt verschaffte ihm bereits mehrere Auftritte bei Sportevents und Preisverleihungen - wie hier bei den Laureus World Sports Awards 2017. © instagram.com/nusr_et 9/38 Man kann Gökce aka. Salt Bae mittlerweile durchaus auch als Influencer betiteln. Hier posiert er mit dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. © getty 10/38 Selbst mit Schwimm-Legende Michael Phelps bekam Gökce ein Foto - inklusive Salzstreu-Geste. © instagram.com/nusr_et 11/38 Vor kurzem zeigte sich selbst FIFA-Boss Gianni Infantino Arm in Arm mit Salt Bae. "Number One", wiederholte Infantino mehrmals in Richtung Kamera. © instagram.com/nusr_et 12/38 Der gute Draht zu Infantino verschaffte Gökce sogar eine Einladung zum Champions-League-Finale 2018 nach Kiew, wo Salt Bae seine Fotosammlung mal eben mit Cristiano Ronaldo erweiterte - außerdem traf er ... © instagram.com/nusr_et 13/38 ... Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modric, ... © instagram.com/nusr_et 14/38 ... Sergio Ramos, Marcelo ... © instagram.com/nusr_et 15/38 ... und sogar die tragische Figur des Finals, Mohamed Salah vom FC Liverpool, der sich in einem Zweikampf mit Sergio Ramos an der Schulter verletzte. © instagram.com/nusr_et 16/38 Erkannt? Das ist Ashley Young von Manchester United. © instagram.com/nusr_et 17/38 Neben Rosberg ließen sich auch mehrere deutsche Nationalspieler mit dem Internet-Phänomen ablichten. Manch einer besuchte die Restaurants des Kult-Kochs sogar mehr als nur einmal. So zum Beispiel Mesut Özil. © instagram.com/nusr_et 18/38 Auch Lukas Podolski schaute während seiner Zeit bei Galatasaray häufiger bei Gökce vorbei. © instagram.com/nusr_et 19/38 Manuel Neuer gab sich die Ehre. © instagram.com/nusr_et 20/38 Gökces Markenzeichen verbreitete sich blitzschnell. Der Hashtag #SaltBae machte die Runde und die Geste wurde fortan als Torjubel zelebriert. Paulo Dybala macht es vor. © instagram.com/nusr_et 21/38 Danny Welbeck vom FC Arsenal mit perfekter Körper- und Armhaltung. © instagram.com/nusr_et 22/38 Beim EuroLeague-Sieg von Fenerbahce Beko Istanbul im Jahr 2017 war Salt Bae natürlich höchstpersönlich anwesend und vergoldete den Pokal mit seinem "Feenstaub". © instagram.com/nusr_et 23/38 Arda Turan zählt mittlerweile zu den Stammgästen im Nusr-Et. © instagram.com/nusr_et 24/38 Er ermöglichte Gökce sogar ein Treffen mit der türkischen Nationalmannschaft. © instagram.com/nusr_et 25/38 Na, den kennt man doch auch: Hakan Calhanoglu, ehemals Spieler von Bayer Leverkusen, heute beim AC Milan unter Vertrag. © instagram.com/nusr_et 26/38 Klar, für die Fußballer, die bei den Istanbuler Klubs unter Vertrag standen, war ein Besuch bei Salt Bae natürlich Pflicht. Hier: Dirk Kuyt, von 2012 bis 2015 bei Fenerbahce. © instagram.com/nusr_et 27/38 Auch der Ex-Bremer Diego war ein gern gesehener Gast. Während seiner Zeit bei Fener zwischen 2014 und 2016 ging er regelmäßig ins Nusr-Et. © instagram.com/nusr_et 28/38 Martin Skrtel spielt seit 2016 für Fener und arbeitet als Teilzeitkraft offenbar auch in der Küche des Nusr-Et. © instagram.com/nusr_et 29/38 Robin van Persie spielte von 2015 bis 2018 für Fener. © instagram.com/nusr_et 30/38 Didier Drogba schnürte in der Saison 2013/14 die Schuhe für Galatasaray. © instagram.com/nusr_et 31/38 Roberto Carlos spielte zwischen 2007 und 2010 für Fenerbahce. Später war er noch drei Jahre lang als Klubtrainer in der Türkei tätig. Ein Besuch bei Salt Bae war dabei Pflicht, auch wenn er damals noch nicht diesen Kultstatus hatte. © instagram.com/nusr_et 32/38 Wirft man einen Blick in Gökces Fotoalbum, findet man neben Roberto Carlos aber einen ganzen Haufen ehemaliger Superstars. Wie zum Beispiel David Beckham. © instagram.com/nusr_et 33/38 Legendär auch der Besuch von Diego Maradona, der gar nicht glauben konnte, wie zart das ihm vorgesetzte Fleisch doch ist. © instagram.com/nusr_et 34/38 Edgar Davids hatte offenbar kein Geld dabei. © instagram.com/nusr_et 35/38 Fabio Capello, seines Zeichens Champions-League-Sieger mit Milan, brachte direkt seinen Fleischer-Mantel mit ... oder ist das ein Sakko? © instagram.com/nusr_et 36/38 Dass Gökce nicht nur einen guten Draht zu Fußballern hat, beweisen die Besuche von Tennis-Legende Roger Federer ... © instagram.com/nusr_et 37/38 ... und Box-Legende Floyd "Money" Mayweather. © instagram.com/nusr_et 38/38 Auch der Rennsport gehört zu Gökces Interessen. Er war schon häufiger zu Gast beim Großen Preis von Abu Dhabi. So kam beispielsweise auch der Kontakt zu Formel-1-Mogul Flavio Briatore zustande.

Ribery, der aktuell in Dubai weilt und Fotos der Speisekarte mit dem nach ihm benannten Steak via Instagram veröffentlichte, ist nach dem Auslaufen seines Vertrags beim deutschen Rekordmeister vereinslos.

Zuletzt wurde der 36-Jährige mit einem Wechsel zu Aufsteiger Sheffield United in die Premier League in Verbindung gebracht. "Es gibt viele gute Angebote aus Europa, aber ich muss auch auf die Familie, meine Kinder gucken", sagte Ribery gegenüber der Sport Bild: "Meine Entscheidung über die Zukunft steht noch aus."