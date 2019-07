FC Bayern München: Miroslav Klose erklärt Absage an U19

Miroslav Klose entschied sich gegen ein Engagement als U19-Trainer des FC Bayern und pochte darauf, weiter die U17 trainieren zu dürfen. Nun erklärt er, warum.

"Es ging nur um meine Person. Ich möchte lernen, ich bin noch nicht so weit", sagte Klose am Rande der Premiere des Films von Toni Kroos: "Ich war immer zu mir ehrlich. Und wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit, dann ist das einfach nur ehrlich."

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte ursprünglich geplant, Klose vom U17- zum U19-Coach zu befördern.

Der 2014-er Weltmeister lehnte diesen Wunsch allerdings ab, woraufhin mit Martin Demichelis ein anderer Ex-Bayern-Profi als Verantwortlicher der wichtigsten Jugendmannschaft der Münchner eingestellt wurde.

Klose, Ronaldo und Co.: Diese Spieler standen im WM-Finale 2002 auf dem Platz © getty 1/28 Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea besiegte Brasilien um Ronaldo und Co. die deutsche Elf im Finale mit 2:0. SPOX blickt auf die Spieler zurück, die in diesem denkwürdigen Endspiel auf dem Platz standen. © getty 2/28 Deutschland: TOR - OLIVER KAHN © getty 3/28 ABWEHR - THOMAS LINKE © getty 4/28 CARSTEN RAMELOW © getty 5/28 CHRISTOPH METZELDER © getty 6/28 MITTELFELD - TORSTEN FRINGS © getty 7/28 JENS JEREMIES © getty 8/28 DIETMAR HAMANN © getty 9/28 MARCO BODE © getty 10/28 BERND SCHNEIDER © getty 11/28 STURM - OLIVER NEUVILLE © getty 12/28 MIROSLAV KLOSE © getty 13/28 OLIVER BIERHOFF (kam in der 74. Minute für Klose) © getty 14/28 GERALD ASAMOAH (kam in der 77. Minute für Jeremies) © getty 15/28 CHRISTIAN ZIEGE (kam in der 84. Minute für Bode) © getty 16/28 Brasilien: TOR - MARCOS © getty 17/28 ABWEHR - LUCIO © getty 18/28 EDMILSON © getty 19/28 ROQUE JUNIOR © getty 20/28 MITELFELD - CAFU © getty 21/28 GILBERTO SILVA © getty 22/28 KLEBERSON © getty 23/28 ROBERTO CARLOS © getty 24/28 RONALDINHO © getty 25/28 STURM - RIVALDO © getty 26/28 RONALDO © getty 27/28 JUNINHO PAULISTA (kam in der 85. Minute für Ronaldinho) © getty 28/28 DENILSON (kam in der 90. Minute für Ronaldo)

Klose über Salihamidzic: "Hat es verstanden"

"Wenn es um mich persönlich geht, möchte ich meine Trainerkarriere planen, wie ich es in meiner Fußballkarriere auch gemacht habe", stellte Klose, der sich angeblich mit Salihamidzic gestritten und kurzzeitig sogar an einen Rücktritt gedacht haben soll, am Donnerstag klar.

Inzwischen sei aber "alles geklärt". Ob Salihamidzic enttäuscht sei, wisse er nicht. Doch "letztendlich hat er es auch verstanden." Klose bleibt jetzt noch mindestens ein Jahr bei der U17.

Demichelis folgt bei der U19 auf Sebastian Hoeneß, der die in die 3. Liga augestiegene Zweitvertretung des FCB von Holger Seitz nach dessen Wechsel in die sportliche Leitung des Nachwuchsleistungszentrums übernommen hatte.

Der Sommerfahrplan des FC Bayern München 2019