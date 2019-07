FC Bayern München, News und Gerüchte: Sanches erklärt Verbleib

Renato Sanches erklärt nach dem Testspiel-Sieg gegen Real Madrid (3:1) in Houston/Texas, warum er dem FC Bayern München treu bleibt. Manuel Neuer lobt Jerome Boateng. Jann-Fiete Arp zeigt sich selbstkritisch. Serge Gnabry trifft sein Idol. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Renato Sanches erklärt seinen Verbleib

Renato Sanches hat bestätigt, auch in der neuen Saison das Trikot des FC Bayern zu tragen. "Ich bin bereit, zu bleiben", sagte der Portugiese nach dem 3:1-Triumph der Münchner beim International Champions Cup gegen Real Madrid und berichtete von "guten Gesprächen" mit Trainer Niko Kovac und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

"Kovac ist der Boss, er trifft die Entscheidungen. Solange ich spiele, bin ich glücklich", betonte Sanches, der gegen die Königlichen in der Startelf gestanden und eine ansprechende Leistung gezeigt hatte. Bereits vor dem Spiel hatten sowohl Kovac als auch Rummenigge erklärt, dass Sanches nicht zum Verkauf stehe. Man habe "lukrative Angebote" für den Europameister von 2016 abgelehnt, erklärte Rummenigge.

FC Bayern, News: Manuel Neuer lobt Jerome Boateng

Manuel Neuer hat Jerome Boateng gelobt und sich für einen Verbleib des Innenverteidigers beim deutschen Rekordmeister ausgesprochen. Boateng habe "ein gutes Spiel" gegen Real gemacht, sagte der Kapitän nach dem Duell mit den Spaniern in Houston/Texas und lobte auch Sanches: "Wir wissen, was Renato kann, wir wissen was Jerome kann. Wenn sie bleiben, sind wir natürlich froh."

Boateng reiste am Sonntag aus privaten Gründen vorzeitig zurück nach Deutschland. Genauere Angaben machte der Klub darüber bislang nicht, laut Sport1 handele es sich jedoch um "nichts Dramatisches". Die US-Tour der Münchner geht noch bis zum 24. Juli.

FC Bayern, News: Jann-Fiete Arp äußert sich selbstkritisch

Bayern-Neuzugang Jann-Fiete Arp hat sich nach seinem zweiten Einsatz für die Profis selbstkritisch gezeigt. "Heute habe ich gemerkt, wo momentan noch meine Grenzen sind. Ob mit Ball oder gegen den Ball: Für den Moment war es vom Tempo noch eine Nummer zu groß für mich", so Arp über seine Leistung gegen Real.

Der 19-Jährige, für drei Millionen vom Hamburger SV verpflichtet, kam gegen die Königlichen 45 Minuten lang zum Einsatz. Der Rechtsfuß spielte auf dem rechten Flügel. Im ersten Testspiel gegen den FC Arsenal (1:2) hatte Arp auf der linken Offensivseite gespielt.

FC Bayern, News: Serge Gnabry und Co. treffen James Harden

Serge Gnabry hat nach seinem Tor gegen Real Madrid wieder fleißig "gekocht" - und anschließend denjenigen getroffen, von dem er sich den kuriosen Jubel abgeschaut hat: NBA-Star James Harden.

Der Point Guard von den Houston Rockets stattete sowohl den Deutschen als auch den Spaniern einen Kabinenbesuch ab und knipste fleißig Fotos. "Es hat mich richtig gefreut, dass er tatsächlich zugeschaut hat und ich dann wirklich auch noch eingenetzt habe", schrieb Gnabry nach dem Abpfiff in seinem digitalen Tagebuch "What's up, Serge?".

Toni Kroos schwärmt vom FC Bayern

Toni Kroos sieht seinen Ex-Klub auf einem ausgezeichneten Weg, wenngleich er den Kader für eine Spur zu dünn hält. "Ich finde, dass Bayern auch jetzt schon eine top erste Elf hat, zwölf, dreizehn, vierzehn Top-Spieler", sagte Kroos. "Aber natürlich kann es sein, dass dir im Laufe einer Saison drei, vier Spieler wegbrechen. Und dann ist die Frage: Wie gut bist du dann noch? Ich sehe Bayern immer vorne mit dabei, wenn sie ihr Niveau spielen. Man braucht halt auch einen breiten Kader. Oder gar keine Verletzungen. Aber das ist halt selten der Fall."

