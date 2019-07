FC Bayern München, News und Gerüchte: Leroy Sane hat offenbar kein Interesse an Wechsel

Leroy Sane will offenbar nicht zum FC Bayern München wechseln. Der FC Bayern hat sein neues Auswärtstrikot für die kommende Saison vorgestellt. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hat die kräftezehrende USA-Reise des Klubs verteidigt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, Gerücht: Leroy Sane hat offenbar kein Interesse an Wechsel

Wie der englische Mirror berichtet, will Leroy Sane lieber bei Manchester City bleiben, als zum FC Bayern München zu wechseln. Seit der vergangenen Woche trainiert der 23-jährige Flügelstürmer wieder mit seiner Mannschaft.

Der FC Bayern habe dem Bericht zufolge noch kein offizielles Angebot für Sane abgegeben. Angeblich würde City eine Offerte in Höhe von rund 110 Millionen Euro akzeptieren. Dann hinge ein Wechsel von Sane selbst ab, der noch bis 2021 unter Vertrag steht.

FC Bayern, News: Auswärtstrikot ganz in Weiß

Der FC Bayern hat sein neues Auswärtstrikot für die kommende Saison vorgestellt. Wie bereits oft in der Vergangenheit, ist es auch diesmal in weiß gehalten. Unter anderem holte der FC Bayern in weißen Trikots bereits drei Europacupsiege: 1967 (Europapokal der Pokalsieger), 1976 (Europapokal der Landesmeister) und 1996 (UEFA-Cup).

FC Bayern, News: Rummenigge verteidigt USA-Reise

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hat die kräftezehrende USA-Reise des FC Bayern verteidigt. "Es gibt keine Alternative zu diesen Reisen", sagt er dem SID zum zehntägigen USA-Trip ab Montag. "Ich sehe die Vorbereitung in keinster Weise belastet. Ganz im Gegenteil: Unsere Spieler mögen solche Reisen."

