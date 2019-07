FC Bayern, News und Gerüchte: Offenbar weiter Stillstand bei Timo Werner

Der FC Bayern München hat wohl weiterhin kein Angebot für Timo Werner von RB Leipzig abgegeben. Lothar Matthäus würde lieber Leroy Sane als Ousmane Dembele begrüßen. Der Berater von Steven Bergwijn verspricht Geduld. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FCB.

Bayern-Gerücht: Weiterhin kein Angebot für Leipzigs Timo Werner?

Der FC Bayern München wird bezüglich Timo Werner wohl für das Worst-Case-Szenario für RB Leipzig sorgen. Das berichtet der kicker. Demnach wurde noch immer kein Angebot für den Stürmer abgegeben, was die Wahrscheinlichkeit auf einen ablösefreien Transfer im Sommer 2020 steigen lässt.

Die Sport Bild hatte kürzlich vermeldet, dass sich der FC Bayern und Werner schon lange einig seien. Allerdings warte der FCB aktuell noch darauf, ob ein Flügelspieler verpflichtet werden könne und würde entsprechend spät im Fall Werner entscheiden. Der kicker wirft derweil die Frage auf, wie glücklich Werner selbst mit der Verzögerunstaktik des FC Bayern ist.

Immerhin muss der Nationalspieler in Leipzig nicht die Tribüne fürchten. Das verdeutlichte Neu-Trainer Julian Nagelsmann. Er kündigte an, dass auch bei Werner das "Leistungsprinzip" greifen würde. Das heißt, dass dem Stürmer auch im Falle einer Nicht-Verlängerung keine Ausbootung droht.

FC Bayern München: Transfergerüchte um Zu- und Abgänge beim FCB im Sommer © getty 1/37 "Ich weiß, dass noch was kommen wird an Verstärkungen", sagte Niko Kovac auf seiner ersten Pressekonferenz nach dem Trainingsauftakt, bat dafür aber um Geduld. Daher halten sich zahlreiche Gerüchte hartnäckig. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/37 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. Ein Transfer gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sane will laut der Süddeutschen Zeitung bei City bleiben. © getty 3/37 Entschieden ist offenbar aber noch nichts - zumindest den Aussagen von Kovac nach zu urteilen: "Bei Leroy weiß ich nicht, wie schnell es gehen wird. Der Markt muss erstmal loslegen. Wir werden schauen, wie es ausschaut." © getty 4/37 OUSMANE DEMBELE: Ein Transfer des ehemaligen BVB-Stars scheint vom Tisch. Josep Bartomeu, der Präsident des FC Barcelona, stellte jüngst klar: "Wir wollen, dass Dembele bleibt. Er hat großes Entwicklungspotenzial und ist unentbehrlich für uns." © getty 5/37 Durch einen Bericht der Sport Bild wurde das FCB-Interesse als Plan B für Sane vor wenigen Wochen publik. Kovac wollte sich jedoch nicht zu der Wahrscheinlichkeit eines Transfers äußern, sagte lediglich, dass Dembele "ein sehr guter Spieler" sei. © getty 6/37 Aktuell soll sich Sportdirektor Salihamidzic laut Sport Bild die sechs folgenden Spieler als mögliche Optionen für das Scheitern der Verhandlungen im Fall Sane oder Dembele warmhalten. HAKIM ZIYECH von Ajax Amsterdam gehört unter anderem dazu. © getty 7/37 STEVEN BERGWIJN: Auch der Flügelstürmer von der PSV Eindhoven gehört offenbar zu diesem Kreis. Der Niederländer wird jedoch von mehreren Topklubs umworben. © getty 8/37 Bayern habe Bergwijn laut der Bild bereits im Januar in Doha beobachten lassen, als sich dessen Arbeitgeber PSV Eindhoven wie der FCB auf die Rückrunde vorbereitete. © getty 9/37 YANNICK CARRASCO: Der belgische Linksaußen spielt derzeit in China für DL Yifang. Laut Sport Bild ist auch er weiterhin auf der Liste der Bayern. © getty 10/37 LEON BAILEY: Ein guter Bekannter aus der Bundesliga ist Leverkusens Jamaikaner. Der 21-Jährige spielt seit Januar 2017 bei Bayer. Mitte August 2018 verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis Mitte 2023 - er wäre also nicht ganz billig... © getty 11/37 DANI OLMO: Der spanische U21-Kicker soll nach einem kicker-Bericht vor einem Wechsel zu Leverkusen stehen, auch Gladbach scheint interessiert. Laut Sport Bild mischen aber auch die Bayern mit. Olmo spielt bei Dinamo Zagreb und hat dort Vertrag bis 2022. © getty 12/37 MARC ROCA: Letzter im Bunde des Sport-Bild-Sechserpacks ist der 22-jährige Roca von Espanyol Barcelona, der dort aktuell im defensiven Mittelfeld gesetzt ist. © getty 13/37 MARIO MANDZUKIC: Etwas überraschend schreibt die Sport Bild auch von einer Rückkehr von Mandzukic zum FCB. Der Kroate spielte bereits von 2012 bis 2014 für die Münchner. Der 33-Jährige soll als Alternative zu Robert Lewandowski gelten. © getty 14/37 BENJAMIN HENRICHS: Soll laut dem kicker ebenfalls in den Fokus des FCB geraten sein, steht aber noch bis 2023 bei Monaco unter Vertrag. War dort nach seinem Wechsel von Bayer 04 erst gesetzt, dann Reservist und am Ende wieder gesetzt. © getty 15/37 Spielte im Sommer jedoch eine gute und konstante U21-EM, wurde von der UEFA in die Mannschaft des Turniers gewählt. Der 22-Jährige ist sowohl links- als auch rechts defensiv einsetzbar. Vor einem Jahr kostete er Monaco 20 Mio. Euro. © getty 16/37 Kurz nachdem der kicker über das Bayern-Interesse an Henrichs berichtet hatte, bestätigte die L'Equipe, dass der 22-Jährige offenbar mit einem Wechsel nach München liebäugele. © getty 17/37 Der Grund sei dem französischen Blatt zufolge die Unzufriedenheit Henrichs' mit seinen Einsatzzeiten. Diese dürften angesichts des Transfers von Aguilar weiter schwinden. Der FCB soll bereit sein 25 Mio. zu bezahlen, Monaco fordere aber 35 Mio. © getty 18/37 EMANUEL VIGNATO: Der erst 18 Jahre alte Flügelspieler kam in dieser Saison bei Chievo zu seinem Serie-A-Debüt und überzeugte auf Anhieb. Weil Chievo abgestiegen ist, muss Vignato eine Entscheidung treffen. Das schreibt die Gazzetta dello Sport. © getty 19/37 Nach Angaben der Sporttageszeitung hat der FC Bayern angeklopft und soll bereit sein, 9 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Bei Chievo machte Vignoto 12 Serie-A-Spiele (692 Minuten) und erzielte dabei einen Treffer. © getty 20/37 Allerdings will der FCB nach Gazzetta-Angaben nicht nur Emanuel, sondern auch dessen Bruder SAMUELE VIGNATO. Dieser ist allerdings erst 15 und darf noch nicht im Ausland spielen. Nur wenn die Eltern mit nach München kommen würden, wäre ein Wechsel drin. © getty 21/37 CENGIZ ÜNDER: Wird vom kicker mit den Bayern als Perspektivspieler hinter Coman und Gnabry in Verbindung gebracht. Der 22-Jährige gilt als hochveranlagt, hat aber eine wechselhafte Spielzeit bei der AS Rom mit einigen Verletzungen hinter sich. © getty 22/37 Bereits im Oktober 2018 hatte es Gerüchte um Ünder - der links, rechts und zentral in der Offensive spielen kann - und den Rekordmeister gegeben. "Sie beobachten ihn ganz genau", sagte damals Seyit Mehmet Özkan, Präsident von Ünders Ex-Klub Altinordu. © getty 23/37 CALLUM HUDSON-ODOI: Zwar soll der FCB trotz der schweren Verletzung von Hudson-Odoi nach wie vor interessiert gewesen sein, allerdings macht das Rennen wohl nun doch der FC Chelsea. Bei Frank Lampard, dem neuen Trainer, steht er hoch im Kurs. © getty 24/37 Nach Informationen von SPOX und Goal wird Hudson-Odoi seinen Vertrag bei den Blues vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen verlängern und einen neuen Fünfjahresvertrag (5,9 Mio. Euro im Jahr) unterschreiben. © getty 25/37 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Zuletzt verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 26/37 Es gibt aber auch Positives zu vermelden - wenn auch nicht in Bezug auf die Profis. Die Münchner wildern gleich doppelt beim FC Chelsea. Da wäre zum einen BRIGHTON AKWO ARREY-MBI, der als Innenverteidiger für die U19 eingeplant ist. © getty 27/37 AMAL MUSIALA ist der zweite Hochbegabte, den der FCB den Blues wegschnappt. Der Offensivakteur ist zunächst für die U17 von Miroslav Klose eingeplant. © getty 28/37 Und sonst? Zwar bekommt der Rekordmeister mit den Verpflichtungen von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard frisches Blut für die Defensive, allerdings sind die Planungen hier wohl nicht beendet. © getty 29/37 JOAO CANCELO: Wie der Corriere dello Sport berichtet, hat der FCB bereits Kontakt zum Rechtsverteidiger aufgenommen. Juve soll jedoch zwischen 55 und 60 Millionen Euro für den bis 2023 an die Alte Dame gebundenen Cancelo aufrufen. © getty 30/37 Für die Bayern würde eine Verpflichtung von Cancelo nur Sinn machen, wenn Joshua Kimmich wie in der Nationalmannschaft auf die Sechs rückt. Nach dem geplatzten Transfer von Rodrigo (wechselt zu ManCity) erscheint Cancelo als echte Alternative. © getty 31/37 ABGÄNGE: Fünf Spieler haben sich bereits verabschiedet: James, Hummels (BVB), Robben, Ribery und Rafinha. James steht offenbar vor einer Unterschrift bei Napoli. Bei Robben, Ribery und Rafinha ist noch alles offen. Weitere Wechsel könnten folgen. © getty 32/37 RENATO SANCHES: Der Portugiese will dem Vernehmen nach unbedingt weg aus München. Ein möglicher Abnehmer soll nun Fenerbahce sein, wie der portugiesische "A Bola" berichtet. Bereits 2018 wollte der Süper-Lig-Klub Sanches zu sich lotsen. © getty 33/37 Ein weiterer Interessent ist der "L'Equipe" zufolge Paris St. Germain. Thomas Tuchel und Co. befinden sich auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler und waren schon mal an Sanches, der noch bis 2021 bei Bayern unter Vertrag steht, dran. © getty 34/37 JEROME BOATENG: Uli Hoeneß legte dem 2014er-Weltmeister bei der Meisterfeier im Mai nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. Er wirke wie ein Fremdkörper und brauche eine andere Herausforderung, so der Präsident über den 30-Jährigen. © getty 35/37 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 36/37 Boa selbst sagte, dass er sich "klar vorstellen" könne beim FC Bayern zu bleiben. "Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell." © getty 37/37 Aktuell soll die Situation bei Boateng jedoch stagnieren. Nach kicker-Angaben gibt es derzeit "keine nennenswerten Anfragen".

FC Bayern lädt Top-Teams zum Audi Cup 2019

Am 30. und 31. Juli trägt der FC Bayern München in der Allianz Arena den Audi Cup aus. Neben den Bayern selbst nehmen Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce an diesem Event teil.

Bayerns Legende Lothar Matthäus wünscht sich Leroy Sane statt Ousmane Dembele

Lothar Matthäus würde sich eine Verpflichtung Leroy Sanes eher wünschen als eine von Ousmane Dembele. Der ehemalige Profi des FC Bayern München machte in der Bild deutlich: "Sane hat für mich den besseren Charakter. Wenn ich an die Skandale denke, für die Dembele sowohl bei Dortmund wie Barcelona gesorgt hat, fehlt mir der Glaube, dass der Spieler sein Verhalten beim FC Bayern ändern würde."

Nicht zuletzt könnten dem FC Bayern Aussagen von Präsident Uli Hoeneß "um die Ohren fliegen", mahnte Matthäus: "Hoeneß hatte bei dem Streik von Dembele bei Dortmund deutliche Worte gefunden. Sollte Bayern nun den Spieler holen, würden sie sich unglaubwürdig machen."

Auch sportlich sprach sich Matthäus für Sane aus. Er sah durch die Nationalmannschaft bereits einige Berührungspunkte Sanes mit Profis des FC Bayern, während Dembele als Franzose eher Außenseiter sein würde: "Wenn ich daher die Wahl zwischen einem deutschen und einem französischen Nationalspieler habe, nehme ich als FC Bayern den deutschen. Die Bindung zum Klub und der Bundesliga ist automatisch höher."

Berater von Bayern-Ziel Steven Bergwijn drängt nicht auf Eile

Der Berater von Steven Bergwijn hat einen Bericht der Sport Bild bezüglich eines Ultimatums an den FC Bayern München dementiert, damit aber zugleich den Kontakt bestätigt. "Bayern ist ein großer Klub und es ist toll, dass sie sich für Steven interessieren. Sie können sich alle Zeit nehmen, die sie brauchen", sagte Fulco van Kooperen gegenüber ESPN.

Er habe niemals angedeutet, dass er oder sein Klient "die Geduld verlieren." Die Sport Bild hatte eben dies am Mittwoch vermeldet. Dem Bericht zufolge halte sich der FC Bayern auf der Suche nach einem Flügelspieler unter anderem die Option Berwijn offen, um bei einem Scheitern der Transfers von Leroy Sane und Ousmane Dembele umschwenken zu können.

FC Bayern München - Sommer 2019