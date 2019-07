FC Bayern, News und Gerüchte: Leon Goretzka: "Außergewöhnlich für mein erstes Jahr"

Der FC Bayern München könnte mit Manchester Citys Leroy Sane einen perfekten Transfer landen. Das meint zumindest Thomas Doll. Leon Goretzka hat sich neue Ziele gesteckt. Ein weiteres Indiz deutet auf Transfers hin. Alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Leroy Sane laut Thomas Doll "perfekt" für FCB

Bayern Münchens intensives Werben um Manchester Citys Leroy Sane ist für Thomas Doll sehr gut nachvollziehbar. "Niko Kovac will ihn unbedingt haben; alle sind begeistert von Leroy Sane. Er passt natürlich perfekt in dieses Spielsystem Bayern München", sagte der ehemalige Trainer von Hannover 96 bei 100% Bundesliga - Fußball bei NITRO.

Doll geht inzwischen auch davon aus, dass der Transfer realisiert werden kann: "Ich denke, im richtigen Moment werden sie zuschlagen, und sie werden den Transfer tätigen. Wichtig ist, was der Spieler selber will. Ich denke, wenn er den Wunsch hat, zu Bayern München zu gehen, dann wird sich ein Weg finden."

Leroy Sane bei Manchester City: Spielerstatistiken 2018/19

Statistik Wert Spiele 47 Startelf-Einsätze 30 Einsatzminuten 2.694 Tore 16 Torvorlagen 14 Zweikampfquote (Premier League) 42 Prozent Passquote (Premier League) 84 Prozent

FC Bayern, News: Leon Goretzka setzt sich neue Ziele

Leon Goretzka hat mit Sport1 über seine Ziele für das zweite Jahr beim FC Bayern München gesprochen: "Ich will den nächsten Schritt machen, denn das war noch lange nicht das Ende." Der Mittelfeldspieler wolle das Spiel des FCB "prägen" und dabei nicht an Torgefahr verlieren.

Mit Rückblick auf die vergangene Saison übte Goretzka aber auch Kritik: "Der größte Kritikpunkt, den ich mir selbst mache, war, dass ich bei den beiden Spielen gegen Liverpool nicht dabei war. Natürlich war es auch Pech, weil mich Verletzungen aufgehalten haben. Es ist aber wichtig, dass man in genau solchen Spielen da ist. Das werde ich versuchen, nun hinzubekommen."

Das Fazit des 24-Jährigen fiel durchaus positiv aus. "Wenn man sich mal die Statistiken von mir anschaut, die ich mir im Urlaub reingezogen habe, dann war das schon ordentlich und außergewöhnlich für mein erstes Jahr beim FC Bayern", ordnete Goretzka ein. Viele hätten ihm diese Leistung "nicht zugetraut."

Die Outfits des FC Bayern: Alle Trikots seit den 90er Jahren © getty 1/31 Der FC Bayern geht natürlich auch in diesem Jahr in neuem Outfit in die neue Saison. SPOX blickt auf die Trikot-Historie der Münchner und zeigt alle Bayern-Trikots seit den 1990er Jahren. © getty 2/31 Saison 1990/91: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 3/31 Saisons 1991/92 und 1992/93: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 4/31 Saisons 1993/94 und 1994/95: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 5/31 Saison 1995/96: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte und rechts) © getty 6/31 Saison 1996/97: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 7/31 Saison 1997/98: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 8/31 Saison 1998/99: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 9/31 Saison 1999/00: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 10/31 Saison 2000/01: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 11/31 Saison 2001/02: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 12/31 Saison 2002/03: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 13/31 Saison 2003/04: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 14/31 Saison 2004/05: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 15/31 Saison 2005/06: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 16/31 Saison 2006/07: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 17/31 Saison 2007/08: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 18/31 Saison 2008/09: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 19/31 Saison 2009/10: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 20/31 Saison 2010/11: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 21/31 Saison 2011/12: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 22/31 Saison 2012/13: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 23/31 Saison 2013/14: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 24/31 Saison 2014/15: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 25/31 Saison 2015/16: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 26/31 Saison 2016/17: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 27/31 Saison 2017/18: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 28/31 Saison 2018/19: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © fcbayern.com 29/31 Saison 2019/20: Das Heimtrikot ist traditionell in Rot gehalten. © FC Bayern 30/31 Auswärtstrikot: Derweil werden die Münchner in dieser Saison in der Fremde in Weiß auflaufen. © FC Bayern 31/31 Zum Abschluss gibt es das Trikot für die Champions-League-Saison 2019/2020.

FC Bayern, aktuell: Heute Audi Cup gegen Fenerbahce

Der FC Bayern München erlebt heute und morgen den "letzten Härtetest" (Thomas Müller) vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund. In der heimischen Allianz Arena tritt der FCB am Dienstagabend (20.30 Uhr im Liveticker) auf Fenerbahce. Je nach Spielausgang wartet am Mittwochabend das Duell mit den Tottenham Hotspur oder Real Madrid.

FC Bayern, News: Trainingslager am Tegernsee erhält Rahmenprogramm

Der FC Bayern München hat das Rahmenprogramm für das Trainingslager am Tegernsee bekannt gegeben. Vom 6. bis zum 10. August wird Niko Kovac kurz vor dem Saisonstart intensiv mit der Mannschaft arbeiten. Zwei Einheiten sind dabei öffentlich: Am 6. August (17 Uhr) und am 10. August (10 Uhr).

Zusätzlich wird der FC Bayern am 8. August (18.30 Uhr) ein Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern absolvieren. Der erste Mannschaft spielt aktuell in der Kreisklasse Zugspitze und damit in der umgerechnet 9. Liga.

FC Bayern, Gerücht: Mannschaftsfoto wegen Transfers verschoben?

Der FC Bayern München hat sein obligatorisches Mannschaftsfoto laut Bild auf Anfang September verschoben. Da zu diesem Zeitpunkt die Transferphase bereits abgeschlossen wäre, ist damit zu rechnen, dass die Münchner noch mit diversen Transfers rechnen. Bislang war das Foto stets schon in der Vorbereitung entstanden.

Viele andere Bundesligisten haben derweil ihre Foto-Termine schon abgearbeitet. Inwiefern das verschobene Mannschaftsfoto aber, wie es die Bild interpretiert, explizit auf einen baldigen Transfer von Leroy Sane hindeutet, ist fraglich.