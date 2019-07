FC Bayern, News und Gerüchte: David Alaba geschmeichelt von Barcelona-Interesse

Bayern Münchens David Alaba schmeichelt das angebliche Interesse des FC Barcelona. Niko Kovac ist zufrieden mit der US-Tour. Jerome Boateng darf wohl doch bleiben. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: David Alaba geschmeichelt vom Barcelona-Interesse

Bayern Münchens David Alaba hat sich geschmeichelt vom angeblichen Interesse des FC Barcelona gezeigt. "Natürlich ist es eine Wertschätzung, natürlich ist es eine Ehre für mich", sagte der Linksverteidiger in Kansas City. Trotz des jährlich wiederkehrenden Gerüchts ist ein Transfer allerdings eher unwahrscheinlich.

"Ich habe den Fokus voll und ganz hier in München und auf der Vorbereitung. Ich denke, wir haben viel vor in der neuen Saison", stellte der Österreicher klar. Er wurde in den letzten Jahren immer wieder mit einem Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht, wirklich konkret wurde es allerdings nie.

Wie das allerdings in der Zukunft aussieht, konnte Alaba nicht versprechen. Sein Vertrag läuft noch zwei weitere Jahre: "Ich bin kein Spieler, der nicht weit in die Zukunft blickt. Aber ich könnte mir alles vorstellen."

Bayern, BVB, Real Madrid und Co.: Die aktuelle Transferbilanz der europäischen Topklubs © getty 1/40 Die europäischen Top-Teams haben auf dem Sommertransfermarkt bereits ordentlich zugeschlagen. Während sich die Bayern noch zurückhalten, haben drei spanische Klubs bereits die 100-Millionen-Marke für einen Spieler geknackt. SPOX zieht eine Zwischenbilanz. © getty 2/40 FC BAYERN - Ausgaben: 118 Mio. Euro; Einnahmen: 34 Mio. Euro; aktuelle Transferbilanz: minus 84 Mio. Euro. © getty 3/40 Top-Zugänge: Lucas Hernandez (80 Mio./Atletico), Benjamin Pavard (35 Mio./Stuttgart), Jann-Fiete Arp (3 Mio./HSV) © getty 4/40 Top-Abgänge: Mats Hummels (30,5 Mio/BVB), Arjen Robben (Karriereende), Franck Ribery (ablösefrei/-), Rafinha (ablösefrei/Flamengo), Marco Friedl (3,5 Mio./Werder Bremen) © getty 5/40 BVB - Ausgaben: 127,5 Mio. Euro; Einnahmen: 41 Mio. Euro; Transferbilanz: minus 86,5 Mio. Euro. © getty 6/40 Top-Zugänge: Mats Hummels (30,5 Mio./FC Bayern), Nico Schulz (25,5 Mio./Hoffenheim), Thorgan Hazard (25,5 Mio./Gladbach), Julian Brandt (25 Mio./Leverkusen), Paco Alcacer (21 Mio./Barcelona) © getty 7/40 Top-Abgänge: Abdou Diallo (32 Mio./PSG), Alexander Isak (6,5 Mio./Sociedad) © getty 8/40 REAL MADRID - Ausgaben: 303 Mio. Euro; Einnahmen: 115 Mio. Euro; Transferbilanz: minus 188 Mio. Euro. © getty 9/40 Top-Zugänge: Eden Hazard (100 Mio./Chelsea), Luka Jovic (60 Mio./Frankfurt), Eder Militao (50 Mio./Porto), Ferland Mendy (48 Mio./Lyon), Rodrygo (45 Mio./Santos) © getty 10/40 Top-Abgänge: Mateo Kovacic (45 Mio./Chelsea), Marcos Llorente (30 Mio./Atletico), Raul de Tomas (20 Mio./Benfica), Theo Hernandez (20 Mio./Milan) © getty 11/40 FC BARCELONA - Ausgaben: 237 Mio. Euro; Einnahmen: 16,4 Mio. Euro; Transferbilanz: minus 130,6 Mio. Euro. © getty 12/40 Top-Zugänge: Antoine Griezmann (120 Mio./Atletico), Frankie de Jong (75 Mio./Ajax), Neto (26 Mio./Valencia), Emerson (12 Mio./Mineiro) © getty 13/40 Top-Abgänge: Jasper Cillessen (35 Mio./Valencia), Andre Gomes (25 Mio./Everton), Paco Alcacer (21 Mio./BVB), Denis Suarez (12,9 Mio./Vigo) © getty 14/40 ATLETICO MADRID - Ausgaben: 245,5 Mio. Euro; Einahmen: 311,1 Mio. Euro; Transferbilanz: plus 67,6 Mio. Euro. © getty 15/40 Top-Zugänge: Joao Felix (126 Mio./Benfica), Marcos Llorente (30 Mio./Real Madrid), Mario Hermoso (25 Mio./Espanyol), Kieran Trippier (22 Mio./Tottenham), Felipe (20 Mio./Porto), Renan Lodi (20 Mio./Paranaense) © getty 16/40 Top-Abgänge: Antoine Griezmann (120 Mio./Barcelona), Lucas Hernandez (80 Mio./Bayern), Rodri (70 Mio./ManCity), Gelson Martins (30 Mio./Monaco) © getty 17/40 JUVENTUS TURIN - Ausgaben: 151,5 Mio. Euro; Einnahmen: 109 Mio. Euro; Transferbilanz: minus 42,5 Mio. Euro. © getty 18/40 Top-Zugänge: Matthijs de Ligt (85,5 Mio./Ajax), Cristian Romero (26 Mio./Genua), Luca Pellegrini (22 Mio./AS Rom), Merih Demiral (18 Mio./Sassuolo), Adrien Rabiot (ablösefrei/PSG), Aaron Ramsey (ablösefrei/Arsenal) © getty 19/40 Top-Abgänge: Leonardo Spinazzola (29,5 Mio./AS Rom), Emil Audero (20 Mio./Sampdoria), Stefano Sturaro (16,5 Mio./Genua), Riccardo Orsolini (15 Mio./Bologna) © getty 20/40 PARIS SAINT-GERMAIN - Ausgaben: 50 Mio. Euro; Einnahmen: 72 Mio. Euro; Transferbilanz: plus 22 Mio. Euro. © getty 21/40 Top-Zugänge: Abdou Diallo (32 Mio./BVB), Pablo Sarabia (18 Mio./Sevilla), Ander Herrera (ablösefrei/ManUnited) © getty 22/40 Top-Abgänge: Giovani Lo Celso (22 Mio./Betis Sevilla), Moussa Diaby (15 Mio./Leverkusen), Christopher Nkunku (13 Mio./RB Leipzig), Adrien Rabiot (ablösefrei/Juventus) © getty 23/40 MANCHESTER CITY - Ausgaben: 90 Mio. Euro; Einnahmen: 11,2 Mio. Euro; Transferbilanz: minus 78,8 Mio. Euro. © getty 24/40 Top-Zugänge: Rodri (70 Mio./Atletico), Angelino (12 Mio./Eindhoven), Zack Steffen (12 Mio./Columbus) © getty 25/40 Top-Abgänge: Fabian Delph (9,5 Mio./Everton), Pablo Mari (1,7 Mio./Flamengo) © getty 26/40 FC LIVERPOOL - Ausgaben: 1,9 Mio. Euro; Einnahmen: 24,2 Mio. Euro; Transferbilanz: plus 22,3 Mio. Euro. © getty 27/40 Top-Zugänge: Sepp van den Berg (1,9 Mio./PEC Zwolle), Sheyi Ojo (Leih-Ende/Glasgow Rangers) © getty 28/40 Top-Abgänge: Danny Ings (22,2 Mio./Southampton), Marko Grujic (Leihe 2 Mio./Hertha), Alberto Moreno (ablösefrei/FC Villareal) © getty 29/40 MANCHESTER UNITED - Ausgaben: 72 Mio. Euro; Einnahmen: keine; Transferbilanz: minus 72 mio. Euro. © getty 30/40 Top-Zugänge: Aaron Wan-Bissaka (55 Mio./Crystal Palace), Daniel James (17 Mio./Swansea) © getty 31/40 Top-Abgänge: Ander Herrera (ablösefrei/PSG), Antonio Valencia (ablösefrei/Quito) © getty 32/40 FC ARSENAL - Ausgaben: 6,7 Mio. Euro; Einnahmen: 3,5 Mio. Euro; Transferbilanz: minus 3,2 Mio. Euro. © getty 33/40 Top-Zugänge: Gabriel Martinelli (6,7 Mio./Ituano) © getty 34/40 Top-Abgänge: David Ospina (3,5 Mio./Neapel), Aaron Ramsey (ablösefrei/Juventus), Danny Welbeck (ablösefrei/vereinslos) © getty 35/40 FC CHELSEA - Ausgaben: 45 Mio. Euro; Einnahmen: 199 Mio. Euro; Transferbilanz: plus 74 Mio. Euro. © getty 36/40 Top-Zugänge: Mateo Kovacic (45 Mio./Real Madrid), Lewis Baker (Leih-Ende/Mineiro) © getty 37/40 Top-Abgänge: Eden Hazard (100 Mio./Real Madrid), Ola Aina (10 Mio./FC Turin), Tomas Kalas (9 Mio./Bristol), Ethan Ampadu (Leihe/Leipzig) © getty 38/40 TOTTENHAM HOTSPUR - Ausgaben: 71 Mio. Euro; Einnahmen: 22 Mio. Euro; Transferbilanz: minus 49 Mio. Euro. © getty 39/40 Top-Zugänge: Tanguy Ndombele (60 Mio./Lyon), Jack Clarke (11 Mio./Leeds) © getty 40/40 Top-Abgänge: Kieran Trippier (22 Mio./Atletico)

FC Bayern, News: Niko Kovac sehr zufrieden mit US-Tour

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat sich nach der Ankunft in Kansas City sehr positiv zum bisherigen Verlauf der US-Tour geäußert. "Wir haben hier sehr attraktive Gegner. Jeder möchte sich empfehlen, auch, da in den ersten Wochen vielleicht weniger rotiert wird. Wir arbeiten gut. Die Reise ist ein großer Erfolg", fasste er zusammen.

Die Mannschaft habe einige Fortschritte gezeigt und sei trotz des engen Terminkalenders nicht ermüdet. Dennoch wird Kovac nach der Rückkehr nach München freie Tage am Donnerstag und Freitag anordnen. Anschließend startet die finale Phase der Vorbereitung auf die neue Saison.

Auch Kapitän Manuel Neuer zeigte sich zufrieden: "Wir hatten hier super Bedingungen und konnten uns dementsprechend gut vorbereiten." Den letzten Test der US-Tour absolvieren die Bayern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4 Uhr live auf DAZN).

Der FCB-Kader für die USA-Reise 2019

Manuel Neuer Serge Gnabry Ron-Torben Hoffmann Niklas Süle Corentin Tolisso Daniels Ontuzans Benjamin Pavard Thomas Müller Maximilian Zaiser Thiago Alphonso Davies Sarpreet Singh Javi Martinez Sven Ulreich Louis Poznanski Robert Lewandowski David Alaba Ivan Mihaljevic Fiete Arp Kingsley Coman Ryan Johansson Jerome Boateng Joshua Kimmich Jonas Kehl Leon Goretzka Renato Sanches Angelo Stiller

FC Bayern, News: Niko Kovac rechnet mit Verbleib von Jerome Boateng

Jerome Boateng wird wohl beim FC Bayern München bleiben. Damit rechnet zumindest Trainer Niko Kovac. "Sollte er bleiben, wonach es aktuell aussieht, hat er dieselben Chancen wie jeder andere Spieler auch. Er macht seine Sache sehr gut und ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung bisher in der Vorbereitung", sagte der FCB-Coach in Kansas City.

Der FC Bayern werde Boateng nicht aus einem gültigen Vertrag drängen, betonte Kovac: "Er hat noch einen Zweijahresvertrag. Wenn er bleibt, wird er ein Bestandteil der Mannschaft sein." In der Vorbereitung schien Boateng gute Leistungen in Training und Testspielen zu zeigen.

Am finalen Test gegen den AC Milan wird der Verteidiger aber nicht mehr teilnehmen, er flog direkt nach der Partie gegen Real Madrid zurück nach München.

FC Bayern live sehen: Audi Cup am 30/31. Juli in der Allianz Arena

Der FC Bayern München lädt am 30. und 31. Juli erneut zum Audi Cup in der Allianz Arena. Kurz vor dem Saisonstart wird Trainer Niko Kovac in zwei Partien nochmals die Gelegenheit haben, auf hohem Niveau zu testen. Die eingeladenen Gegner sind die Tottenham Hotspur, Real Madrid und Fenerbahce.

Der FC Bayern trifft im Halbfinale auf Fenerbahce, am gleichen Tag spielt Real Madrid gegen die Spurs. Am zweiten Tag tragen die Verlierer das Spiel um Platz drei aus, die Gewinner der Halbfinals das Finale. Hier geht es zu den Tickets für die beiden Turniertage.