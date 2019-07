FC Bayern, News und Gerüchte: Interesse an Cengiz Ünder und Benjamin Henrichs?

Der FC Bayern München hat offenbar auch Cengiz Ünder vom AS Rom und Benjamin Henrichs vom AS Monaco auf dem Zettel. Heute beginnt die Vorbereitung auf die kommende Saison. Thiago kündigt eine Menge Arbeit an. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Interesse an Cengiz Ünder und Benjamin Henrichs?

Der FC Bayern München ist laut dem kicker an Cengiz Ünder von der AS Roma interessiert. Der 21-jährige Ünder soll ebenso wie der 22-jährige Benjamin Henrichs (Monaco) ein Thema für ergänzende und perspektivische Rollen im Kader sein. Während Ünder auf beiden Flügelpositionen links und rechts sowie zentral hinter Robert Lewandowski agieren kann, überzeugte Henrichs bei der U21-Europameisterschaft als Linksverteidiger.

Bereits im Oktober 2018 hatte es Gerüchte um Ünder und den deutschen Rekordmeister gegeben. "Sie beobachten ihn ganz genau", sagte damals Seyit Mehmet Özkan, Präsident von Ünders Ex-Klub Altinordu. Ünder steht noch bis 2022 in Rom unter Vertrag, hat allerdings eine wechselhafte Saison mit vielen Rückschlägen und Verletzungen hinter sich.

Henrichs' Saison in Monaco war ebenfalls durchwachsen. Der deutsche Rechtsverteidiger war 2018 von Leverkusen in die Ligue 1 gewechselt, hatte es 2018/19 aber schwer, auf Spielzeit zu kommen. Besonders in der Rückrunde blieb er oft nur auf der Bank. Bei der U21-Europameisterschaft in Italien spielte er jedoch konstant und wurde von der UEFA in die Top-Elf des Turniers gewählt. Henrichs Vertrag läuft noch bis 2023, beim FC Bayern könnte er links wie rechts in der Viererkette ein Thema sein.

Der Sommerfahrplan des FC Bayern München 2019

Datum Programm Ort 8. Juli Trainingsauftakt München 15.-24. Juli Audi Summer Tour Audi Summer Tour USA 30.-31-Juli Audi Cup München 3. August Supercup gegen Borussia Dortmund Dortmund ab 5. August Trainingslager Rottach-Egern 9.-12. August 1. Runde DFB-Pokal gegen Cottbus Cottbus 16. August 1. Spieltag Bundesliga gegen Hertha BSC München 25. August Fanclub Vilshofen Rot Weiß - FC Bayern Traumspiel gegen Fanclub Vilshofen Rot Weiß Vilshofen

FC Bayern, News: Heute Trainingsauftakt unter Niko Kovac

Der FC Bayern München startet heute mit der Vorbereitung auf die Saison 2019/20. Trainer Niko Kovac bittet an der Säbener Straße ab 17 Uhr zur ersten Trainingseinheit, die öffentlich ist. Zuvor wird ab 14 Uhr Neuzugang Lucas Hernandez präsentiert, die entsprechende Pressekonferenz aus der Allianz Arena begleitet SPOX im Tagesticker.

Neuzugang Benjamin Pavard wird, wie viele weitere Nationalspieler auch, noch nicht in München sein. Entsprechend wird das Training der Bayern-Profis, die aktuell ohnehin nur eine kleine Gruppe darstellen, mit zahlreichen Jugend- und Amateurspielern aufgefüllt.

FC Bayern: Mögliche Zu- und Abgänge des FCB im Sommer © getty 1/20 Wer kommt, wer geht? SPOX gibt einen Überblick über alle Zu- und Abgänge sowie alle Gerüchte beim Rekordmeister. © getty 2/20 ZUGÄNGE - STEVEN BERGWIJN: Nach den Absagen zahlreicher Flügelspieler zieht der FC Bayern offenbar wieder eine Verpflichtung von Steven Bergwijn in Erwägung. Das berichtet die Bild. Der niederländische Nationalspieler wird von mehreren Topklubs umworben. © getty 3/20 Bayern habe Bergwijn demnach bereits im Januar in Doha beobachten lassen, als sich dessen Arbeitgeber PSV Eindhoven wie der FCB auf die Rückrunde vorbereitete. Ob ein Transfer realistisch ist? Alternativen gibt es zumindest nicht mehr viele. © getty 4/20 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. Ein Transfer gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sane will laut der Süddeutschen Zeitung bei City bleiben. © getty 5/20 OUSMANE DEMBELE: Ein Transfer des ehemaligen BVB-Stars scheint ebenfalls vom Tisch. Josep Bartomeu, der Präsident des FC Barcelona, stellte jüngst klar: "Wir wollen, dass Dembele bleibt. Er hat großes Entwicklungspotenzial und ist unentbehrlich für uns." © getty 6/20 CALLUM HUDSON-ODOI: Zwar soll der FCB trotz der schweren Verletzung von Hudson-Odoi nach wie vor interessiert gewesen sein, allerdings macht das Rennen wohl nun doch der FC Chelsea. Bei Frank Lampard, dem neuen Trainer, steht er hoch im Kurs. © getty 7/20 Nach Informationen von SPOX und Goal wird Hudson-Odoi seinen Vertrag bei den Blues vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen verlängern und einen neuen Fünfjahresvertrag (5,9 Mio. Euro im Jahr) unterschreiben. © getty 8/20 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Zuletzt verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 9/20 Es gibt aber auch Positives zu vermelden - wenn auch nicht in Bezug auf die Profis. Die Münchner wildern gleich doppelt beim FC Chelsea. Da wäre zum einen BRIGHTON AKWO ARREY-MBI, der als Innenverteidiger für die U19 eingeplant ist. © getty 10/20 AMAL MUSIALA ist der zweite Hochbegabte, den der FCB den Blues wegschnappt. Der Offensivakteur ist zunächst für die U17 von Miroslav Klose eingeplant. © getty 11/20 Und sonst? Zwar bekommt der Rekordmeister mit den Verpflichtungen von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard frisches Blut für die Defensive, allerdings sind die Planungen hier wohl nicht beendet. © getty 12/20 JOAO CANCELO: Wie der Corriere dello Sport berichtet, hat der FCB bereits Kontakt zum Rechtsverteidiger aufgenommen. Juve soll jedoch zwischen 55 und 60 Millionen Euro für den bis 2023 an die Alte Dame gebundenen Cancelo aufrufen. © getty 13/20 Für die Bayern würde eine Verpflichtung von Cancelo nur Sinn machen, wenn Joshua Kimmich wie in der Nationalmannschaft auf die Sechs rückt. Nach dem geplatzten Transfer von Rodrigo (wechselt zu ManCity) erscheint Cancelo als echte Alternative. © getty 14/20 ABGÄNGE: Fünf Spieler haben sich bereits verabschiedet: James, Hummels (BVB), Robben, Ribery und Rafinha. James steht offenbar vor einer Unterschrift bei Napoli. Bei Robben, Ribery und Rafinha ist noch alles offen. Weitere Wechsel könnten folgen. © getty 15/20 RENATO SANCHES: Der Portugiese will dem Vernehmen nach unbedingt weg aus München. Ein möglicher Abnehmer soll nun Fenerbahce sein, wie der portugiesische "A Bola" berichtet. Bereits 2018 wollte der Süper-Lig-Klub Sanches zu sich lotsen. © getty 16/20 Ein weiterer Interessent ist der "L'Equipe" zufolge Paris St. Germain. Thomas Tuchel und Co. befinden sich auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler und waren schon mal an Sanches, der noch bis 2021 bei Bayern unter Vertrag steht, dran. © getty 17/20 JEROME BOATENG: Uli Hoeneß legte dem 2014er-Weltmeister bei der Meisterfeier im Mai nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. Er wirke wie ein Fremdkörper und brauche eine andere Herausforderung, so der Präsident über den 30-Jährigen. © getty 18/20 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 19/20 Boa selbst sagte, dass er sich "klar vorstellen" könne beim FC Bayern zu bleiben. "Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell." © getty 20/20 Aktuell soll die Situation bei Boateng jedoch stagnieren. Nach kicker-Angaben gibt es derzeit "keine nennenswerten Anfragen".

FC Bayern, News: Thiago fordert Verbesserung "überall"

Bayern Münchens Mittelfeldmann Thiago hat sich zu seinen Erwartungen für die kommende Saison geäußert und dabei besonders die Schwierigkeit des Umbruchs und den Weggang von vielen Spielern betont. "Unser Anspruch muss es sein, sich überall zu verbessern. Man weiß, dass es in Europa viele große Teams gibt und am Ende nur eines die Champions League gewinnen kann", sagte der Spanier im Gespräch mit der Bild.

"Es ist ein Umbruch, in dem sehr wichtige Spieler den Verein verlassen", sagte Thiago bezüglich der Abschiede von Franck Ribery, Arjen Robben, Mats Hummels und James Rodriguez und sprach davon, dass es "ein schwieriges Jahr" werden könne. Das liege laut Thiago besonders daran, dass der BVB "immer auf dem gleichen Niveau wie Bayern" sein wolle.

Transfers wären entsprechend auch in München nicht schlecht, regte Thiago an. So zum Beispiel Ousmane Dembele von seinem Ex-Klub FC Barcelona, den Thiago als "großartigen Spieler" bezeichnete. Gleiches gilt für Leroy Sane: "Großartige Spieler sind herzlich willkommen, weil wir eine fantastische Truppe sind."

FC Bayern, Gerücht: Bislang wohl keine Angebote für Jerome Boateng

Der FC Bayern München hat laut kicker nach wie vor keine Angebote für Jerome Boateng erhalten. Der Innenverteidiger gilt trotz des Abschieds von Mats Hummels als potenzieller Streichkandidat, wird allerdings vorerst am Training des Rekordmeisters teilnehmen. Für Renato Sanches sollen derweil Anfragen vorliegen, ob das portugiesische Mittelfeldjuwel den Klub aber tatsächlich verlassen wird, ist noch nicht beschlossen.

Sollten Boateng und Sanches beim FC Bayern bleiben, stünde laut kicker nur noch ein einziger Transfer aus. Dem Fachmagazin zufolge wollen die Bayern mit 18 Feldspielern in die Saison gehen, aktuell stehen 17 im Kader. Eine derartige Kadergröße würde besonders der Förderung der eigenen Talente zugutekommen.

Ohnehin, so heißt es im Bericht, will der FC Bayern sich zukünftig mehr auf entwicklungsfähige Spieler konzentrieren. Einer von ihnen ist bereits da: Alphonso Davies, im Winter verpflichtet, wird aber wohl nicht als offensiver Flügelspieler gesehen. Er soll laut dem kicker vorrangig als linker Außenverteidiger aufgebaut werden.