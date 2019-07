FC Bayern beim International Champions Cup 2019 (ICC): Spiele, Termine, Übertragung, TV, Livestream

Im Rahmen des International Champions Cup 2019 (ICC) trifft der FC Bayern in der Saisonvorbereitung auf drei europäische Hochkaräter. Hier erfahrt ihr alles zu den Spielen, den Terminen sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonats und erlebe den gesamten International Champions Cup 2019 live auf DAZN.

Auch bei der letztjährigen Ausgabe des ICC war des FC Bayern vertreten. Damals trafen die Münchener auf Juventus Turin, PSG und Manchester City. Lediglich gegen die Pariser konnte der FCB einen Sieg holen (3:1), gegen Juve (0:2) und City (2:3) hagelte es dagegen Niederlagen. Dadurch beendete der Rekordmeister den ICC 2018 nur auf Tabellenplatz 13.

ICC 2019, Termine: Wo und wann spielt der FC Bayern?

Die Audi Sommer Tour führt den FC Bayern in diesem Jahr in die USA. Dort bestreiten die Münchener drei Spiele im Rahmen des ICC. Den Anfang machen die Münchener am 18. Juli in Carson gegen den FC Arsenal. Am 21. Juli steht die zweite Partie in Houston gegen Real Madrid an, ehe es zum Abschluss der Reise gegen den AC Mailand (24. Juli) in Kansas City geht.

Aufgrund der Zeitverschiebung laufen die Partien in Deutschland immer nur nachts bzw. in den frühen Morgenstunden.

Datum Heim Gast Uhrzeit Donnerstag, 18. Juli FC Arsenal FC Bayern 5 Uhr Sonntag, 21. Juli FC Bayern Real Madrid 2 Uhr Mittwoch, 24. Juli FC Bayern AC Mailand 3 Uhr

FC Bayern München: Transfergerüchte um Zu- und Abgänge beim FCB im Sommer © getty 1/34 "Ich weiß, dass noch was kommen wird an Verstärkungen", sagte Niko Kovac auf seiner ersten Pressekonferenz nach dem Trainingsauftakt, bat dafür aber um Geduld. Daher halten sich zahlreiche Gerüchte hartnäckig. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/34 MARIO MANDZUKIC: Eigentlich stand vor allem ein Wechsel zum BVB im Raum, doch dorthin möchte Mandzu laut Sky Sport nicht gehen. Lieber wäre ihm demnach eine Rückkehr zum FC Bayern. © getty 3/34 Es soll sogar schon Gespräche mit Vertretern des Kroaten gegeben haben. Allerdings: Erste Option sei für Mandzukic nach wie vor ein Verbleib bei Juventus. © getty 4/34 BENJAMIN HENRICHS: Soll laut dem kicker ebenfalls in den Fokus des FCB geraten sein, steht aber noch bis 2023 bei Monaco unter Vertrag. War dort nach seinem Wechsel von Bayer 04 erst gesetzt, dann Reservist und am Ende wieder gesetzt. © getty 5/34 Spielte im Sommer jedoch eine gute und konstante U21-EM, wurde von der UEFA in die Mannschaft des Turniers gewählt. Der 22-Jährige ist sowohl links- als auch rechts defensiv einsetzbar. Vor einem Jahr kostete er Monaco 20 Mio. Euro. © getty 6/34 Kurz nachdem der kicker über das Bayern-Interesse an Henrichs berichtet hatte, bestätigte die L'Equipe, dass der 22-Jährige offenbar mit einem Wechsel nach München liebäugele. © getty 7/34 Der Grund sei dem französischen Blatt zufolge die Unzufriedenheit Henrichs' mit seinen Einsatzzeiten. Diese dürften angesichts des Transfers von Aguilar weiter schwinden. Der FCB soll bereit sein 25 Mio. zu bezahlen, Monaco fordere aber 35 Mio. © getty 8/34 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. Ein Transfer gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sane will laut der Süddeutschen Zeitung bei City bleiben. © getty 9/34 Entschieden ist offenbar aber noch nichts - zumindest den Aussagen von Kovac nach zu urteilen: "Bei Leroy weiß ich nicht, wie schnell es gehen wird. Der Markt muss erstmal loslegen. Wir werden schauen, wie es ausschaut." © getty 10/34 OUSMANE DEMBELE: Ein Transfer des ehemaligen BVB-Stars scheint vom Tisch. Josep Bartomeu, der Präsident des FC Barcelona, stellte jüngst klar: "Wir wollen, dass Dembele bleibt. Er hat großes Entwicklungspotenzial und ist unentbehrlich für uns." © getty 11/34 So oder so erhalten die Bayern nun mit PSG offenbar auch noch einen Konkurrenten im Tauziehen um Dembele – mit schlagkräftigem Argument: Wie die spanische Zeitung EL Pais berichtet, ist Tuchel bereit, Neymar für 150 Mio. Euro PLUS Dembele abzugeben. © getty 12/34 Durch einen Bericht der Sport Bild wurde das FCB-Interesse als Plan B für Sane vor wenigen Wochen publik. Kovac wollte sich jedoch nicht zu der Wahrscheinlichkeit eines Transfers äußern, sagte lediglich, dass Dembele "ein sehr guter Spieler" sei. © getty 13/34 EMANUEL VIGNATO: Der erst 18 Jahre alte Flügelspieler kam in dieser Saison bei Chievo zu seinem Serie-A-Debüt und überzeugte auf Anhieb. Weil Chievo abgestiegen ist, muss Vignato eine Entscheidung treffen. Das schreibt die Gazzetta dello Sport. © getty 14/34 Nach Angaben der Sporttageszeitung hat der FC Bayern angeklopft und soll bereit sein, 9 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Bei Chievo machte Vignoto 12 Serie-A-Spiele (692 Minuten) und erzielte dabei einen Treffer. © getty 15/34 Allerdings will der FCB nach Gazzetta-Angaben nicht nur Emanuel, sondern auch dessen Bruder SAMUELE VIGNATO. Dieser ist allerdings erst 15 und darf noch nicht im Ausland spielen. Nur wenn die Eltern mit nach München kommen würden, wäre ein Wechsel drin. © getty 16/34 CENGIZ ÜNDER: Wird vom kicker mit den Bayern als Perspektivspieler hinter Coman und Gnabry in Verbindung gebracht. Der 22-Jährige gilt als hochveranlagt, hat aber eine wechselhafte Spielzeit bei der AS Rom mit einigen Verletzungen hinter sich. © getty 17/34 Bereits im Oktober 2018 hatte es Gerüchte um Ünder - der links, rechts und zentral in der Offensive spielen kann - und den Rekordmeister gegeben. "Sie beobachten ihn ganz genau", sagte damals Seyit Mehmet Özkan, Präsident von Ünders Ex-Klub Altinordu. © getty 18/34 STEVEN BERGWIJN: Auch der Flügelstürmer von der PSV Eindhoven gehört offenbar zu diesem Kreis. Der Niederländer wird jedoch von mehreren Topklubs umworben. © getty 19/34 Bayern habe Bergwijn laut der Bild bereits im Januar in Doha beobachten lassen, als sich dessen Arbeitgeber PSV Eindhoven wie der FCB auf die Rückrunde vorbereitete. © getty 20/34 CALLUM HUDSON-ODOI: Zwar soll der FCB trotz der schweren Verletzung von Hudson-Odoi nach wie vor interessiert gewesen sein, allerdings macht das Rennen wohl nun doch der FC Chelsea. Bei Frank Lampard, dem neuen Trainer, steht er hoch im Kurs. © getty 21/34 Nach Informationen von SPOX und Goal wird Hudson-Odoi seinen Vertrag bei den Blues vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen verlängern und einen neuen Fünfjahresvertrag (5,9 Mio. Euro im Jahr) unterschreiben. © getty 22/34 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Zuletzt verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 23/34 Es gibt aber auch Positives zu vermelden - wenn auch nicht in Bezug auf die Profis. Die Münchner wildern gleich doppelt beim FC Chelsea. Da wäre zum einen BRIGHTON AKWO ARREY-MBI, der als Innenverteidiger für die U19 eingeplant ist. © getty 24/34 AMAL MUSIALA ist der zweite Hochbegabte, den der FCB den Blues wegschnappt. Der Offensivakteur ist zunächst für die U17 von Miroslav Klose eingeplant. © getty 25/34 Und sonst? Zwar bekommt der Rekordmeister mit den Verpflichtungen von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard frisches Blut für die Defensive, allerdings sind die Planungen hier wohl nicht beendet. © getty 26/34 JOAO CANCELO: Wie der Corriere dello Sport berichtet, hat der FCB bereits Kontakt zum Rechtsverteidiger aufgenommen. Juve soll jedoch zwischen 55 und 60 Millionen Euro für den bis 2023 an die Alte Dame gebundenen Cancelo aufrufen. © getty 27/34 Für die Bayern würde eine Verpflichtung von Cancelo nur Sinn machen, wenn Joshua Kimmich wie in der Nationalmannschaft auf die Sechs rückt. Nach dem geplatzten Transfer von Rodrigo (wechselt zu ManCity) erscheint Cancelo als echte Alternative. © getty 28/34 ABGÄNGE: Fünf Spieler haben sich bereits verabschiedet: James, Hummels (BVB), Robben, Ribery und Rafinha. James steht offenbar vor einer Unterschrift bei Napoli. Bei Robben, Ribery und Rafinha ist noch alles offen. Weitere Wechsel könnten folgen. © getty 29/34 RENATO SANCHES: Der Portugiese will dem Vernehmen nach unbedingt weg aus München. Ein möglicher Abnehmer soll nun Fenerbahce sein, wie der portugiesische "A Bola" berichtet. Bereits 2018 wollte der Süper-Lig-Klub Sanches zu sich lotsen. © getty 30/34 Ein weiterer Interessent ist der "L'Equipe" zufolge Paris St. Germain. Thomas Tuchel und Co. befinden sich auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler und waren schon mal an Sanches, der noch bis 2021 bei Bayern unter Vertrag steht, dran. © getty 31/34 JEROME BOATENG: Uli Hoeneß legte dem 2014er-Weltmeister bei der Meisterfeier im Mai nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. Er wirke wie ein Fremdkörper und brauche eine andere Herausforderung, so der Präsident über den 30-Jährigen. © getty 32/34 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 33/34 Boa selbst sagte, dass er sich "klar vorstellen" könne beim FC Bayern zu bleiben. "Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell." © getty 34/34 Aktuell soll die Situation bei Boateng jedoch stagnieren. Nach kicker-Angaben gibt es derzeit "keine nennenswerten Anfragen".

FC Bayern bei ICC: Übertragung im TV und Livestream

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die kompletten Rechte an der Übertragung des ICC gesichert. So übertragt DAZN alle 18 Spiele des Wettbewerbs in diesem Jahr live und stellte diese auch im Re-Live zur Verfügung.

Neben dem ICC übertragt DAZN auch die Serie A, Ligue 1, MLS, Primera Division, Champions League, Europa League und viele weiteren Fußball-Wettbewerbe. Darüber hinaus hat der Livesport-Anbieter auch das Beste der NBA, MLB, NFL und NHL im Programm, genau wie Tennis, Golf, Beachvolleyball, Boxen, MMA und Motorsport.

Das gesamte Angebot könnt ihr bereits für 9,99 Euro im Monat nutzen, wobei die ersten vier Wochen sogar kostenfrei sind. Bei Bedarf könnt ihr DAZN jederzeit monatlich wieder kündigen.

Die Rechte für die TV-Übertragung liegen bei Sport1. Der Sportsender überträgt 14 Spiele des ICC live, darunter auch die drei Spiele der Münchener. Neben der Übertragung im TV bietet Sport1 auch eine Livestream zu den Spielen an.

© getty

FC Bayern beim ICC 2019: Der Kader im Überblick

Der FC Bayern wird auf der USA-Reise auf Neuzugang Lucas Hernandez verzichten müssen, der immer noch an den Folgen einer Knie-OP laboriert. Darüberhinaus werden auch Hasan Salihamidzic und Uli Hoeneß in München bleiben. Das bestätigte der Klub dem SID. Der Sportdirektor ist weiterhin mit möglichen Transferverhandlungen beschäftigt, bei denen er der Zeitverschiebung aus dem Weg gehen möchte. Hoeneß hat hingegen andere Verpflichtungen in München.

Manuel Neuer Serge Gnabry Ron-Torben Hoffmann Niklas Süle Corentin Tolisso Daniels Ontuzans Benjamin Pavard Thomas Müller Maximilian Zaiser Thiago Alphonso Davies Sarpreet Singh Javi Martinez Sven Ulreich Louis Poznanski Robert Lewandowski David Alaba Ivan Mihaljevic Fiete Arp Kingsley Coman Ryan Johansson Jerome Boateng Joshua Kimmich Jonas Kehl Leon Goretzka Renato Sanches Angelo Stiller

ICC 2019: Alle Partien und Teams im Überblick

Dieses Jahr sind beim ICC nur noch 12 Mannschaften vertreten, statt der 18 Teilnehmer, die im letzten Jahr um den Sieg im International Champions Cup spielten. Neben den Bayern sind dieses Jahr der FC Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur, AC Florenz, AC Mailand, Juventus Turin, Inter Mailand, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica und Guadalajara (Mexiko) dabei. Ausgetragen werden alle 18 Partien im Zeitraum zwischen dem 17. Juli und 10. August. Titelverteidiger sind die Spurs.