FC Bayern München – News und Gerüchte: Ohne Hasan Salihamidzic? Alle Infos zur USA-Tour

Der FC Bayern München tritt am Montag die USA-Reise an. Bayern-Neuzugang Lucas Hernandez und Hasan Salihamidzic werden wohl fehlen. Willy Sagnol vergleicht Hernandez mit seinem ehemaligen Mitspieler Bixente Lizarazu. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FC Bayern reist mit 27 Spielern in die USA

Der FC Bayern reist am Montag zur Audi Summer Tour USA 2019 (15. bis 24. Juli) ab. In Los Angeles, Houston und Kansas City trifft der deutsche Rekordmeister im Rahmen des International Champions Cup auf den FC Arsenal, Real Madrid und AC Milan. "Wir wollen diese drei Spiele nutzen, um gewisse Abläufe in unserem Spiel einzuüben, damit wir das dann auch in der Bundesliga sehen", wird Trainer Niko Kovac auf der Klub-Homepage zitiert.

In den USA fehlen wird Lucas Hernandez. Der Neuzugang wird nach seiner Knie-OP sein individuelles Aufbautraining in München fortsetzen.

Der FCB-Kader für die Audi Summer Tour USA 2019:

Manuel Neuer Serge Gnabry Ron-Torben Hoffmann Niklas Süle Corentin Tolisso Daniels Ontuzans Benjamin Pavard Thomas Müller Maximilian Zaiser Thiago Alphonso Davies Sarpreet Singh Javi Martinez Sven Ulreich Louis Poznanski Robert Lewandowski David Alaba Ivan Mihaljevic Fiete Arp Kingsley Coman Ryan Johansson Jerome Boateng Joshua Kimmich Jonas Kehl Leon Goretzka Renato Sanches Angelo Stiller

Hasan Salihamidzic und Uli Hoeneß reisen wohl nicht mit in die USA

Neben Hernandez werden außerdem Hasan Salihamidzic und Uli Hoeneß in München bleiben. Nach tz-Informationen wollen der Sportdirektor und der Klub-Präsident der Zeitverschiebung aus dem Weg gehen, um mögliche Transferverhandlungen ungestört vorantreiben zu können.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge tritt die Reise hingegen an.

© getty

Die Termine des FC Bayern bei der USA-Tour:

15. Juli 2019: Abflug in die USA

17. Juli 2019: FC Bayern - FC Arsenal (in Los Angeles)

20. Juli 2019: FC Bayern - Real Madrid (in Houston)

23. Juli 2019: FC Bayern - AC Milan (in Kansas City)

24. Juli 2019: Ankunft in München

Willy Sagnol: "In gewisser Weise ist Lucas wie Bixente Lizarazu"

Willy Sagnol vergleicht Lucas Hernandez mit seinem ehemaligen Mitspieler Bixente Lizarazu. "Er ist schnell, robust, spielt sehr aggressiv und absolviert viele Zweikämpfe. In gewisser Weise ist Lucas wie Bixente Lizarazu, er kann außen wie innen verteidigen. Er ist ein Kämpfer", sagte der ehemalige Co-Trainer des FC Bayern im Interview mit dem kicker-Magazin.

Hernandez habe "den Blick für den richtigen Moment in den Zweikämpfen, unten wie oben". Sagnol schätzt in erster Linie die Aggressivität und Mentalität seines Landsmannes. Hernandez könne jedoch noch an seinem Ballgefühl arbeiten. "Seine langen Pässe und Flanken kommen nicht immer präzise an", sagte Sagnol.

Dennoch prophezeit der 42 Jahre alte Sagnol dem versierten Innenverteidiger eine erfolgreiche Zukunft in München: "Er kommt als positiver Mensch rüber, als Mann mit großen Ambitionen. Deshalb meine ich: Bayern und Lucas, das passt zusammen."

Bis Hernandez beim deutschen Rekordmeister allerdings Top-Leistungen bringt, könnte laut Sagnol aufgrund dessen Verletzungspause noch "ein paar Monate dauern". Bis September, Oktober müsse man Geduld mit ihm haben.

Ohnehin sei die Umstellung nicht so einfach. Hernandez spielte zwölf Jahre lang für Atletico. Von Deutschland könne er in erster Linie Disziplin lernen, mein Sagnol. "Mit 22 Jahren hatte ich da noch Bedarf. Und es reicht nicht, als Spieler nur die Sprache zu lernen; man muss sich auch mit der Kultur eines fremden Landes beschäftigen." Immerhin: Hernandez stellte sich bei seiner ersten Pressekonferenz auf Deutsch vor.