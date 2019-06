FC Bayern: Franck Ribery will noch zwei Jahre auf Top-Niveau spielen

Franck Ribery will trotz seiner 36 Jahren weiter auf Top-Niveau spielen. Nach zwölf Spielzeiten beim FC Bayern München sucht der französische Flügelstürmer eine neue Herausforderung.

"Ich bin immer noch hungrig und denke, ich kann noch viel leisten. Ich kann immer noch in einem großen Klub spielen. Ich habe diese Erfahrung, die oft den Unterschied ausmacht", sagte Ribery der l'Equipe. "Ich möchte noch zwei Jahre spielen."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für welchen Klub er nächste Saison auflaufen wird, ist weiter offen. "Geld bekomme ich überall. Es geht vielmehr um die Herausforderung. Ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung", sagte Ribery. "Ich darf nicht an mich denken, sondern an meine Frau und meine fünf Kinder."

Angeblich gibt es Interesse aus Australien und Katar. Zuletzt brachte der kicker Premier-League-Aufsteiger Sheffield United ins Gespräch. Der Klub dementierte aber bereits.

Bayerns Doublefeier am Marienplatz: Ein letztes Mal Tränen bei Ribery © getty 1/18 Deutscher Meister und Pokalsieger: Mit zwei Trophäen ließen sich die Stars des FC Bayern München auf dem Marienplatz feiern. Franck Ribery ist mal wieder nah am Wasser gebaut - und Müller verteilt Watschn. SPOX zeigt die besten Bilder. © getty 2/18 Bei strahlendem Sonnenschein war der Marienplatz früh gefüllt. Die Fans hatten sich in Schale geschmissen - oder selbige komplett abgelegt. War ja schön warm. © getty 3/18 Die Doublesieger ließen zunächst aber noch auf sich warten. © getty 4/18 Ebenso wie der Meister-Trainer. Der hat spätestens im Saisonendspurt die Herzen der Bayern-Fans erobert. © getty 5/18 Irgendwann waren sie dann da - Pokal und Meisterschale hatte natürlich Franck Ribery in den Armen. Dass so viele Bayern Sonnenbrillen aufhatten, war nicht nur der Sonne geschuldet, nehmen wir mal an ... © getty 6/18 Die Stimmung war nicht unbedingt ausgelassen auf dem Meisterbalkon, dennoch hatten die Spieler sichtlich Spaß. © getty 7/18 Das ging runter wie Öl: Niko Kovac ließ sich vom Publikum feiern - Balsam für den Bayern-Trainer. © getty 8/18 Robert Lewandowski, Doppeltorschütze im Pokalfinale, kam als Inbegriff der Coolness daher. Oder es ist der Restalkohol. Schwer zu sagen. © getty 9/18 Ribery wurde dagegen bei seiner Abschiedsrede von Gefühlen übermannt. Der Franzose konnte die Tränen nicht zurückhalten. © getty 10/18 Wie heißt es so schön: Tränen lügen nicht. © getty 11/18 Arjen Robben nahm's ein bisschen lockerer. © getty 12/18 Was war da los? Eine Watschn von Thomas Müller für Serge Gnabry? War bestimmt harmlos. © getty 13/18 Schau an, sie können ja doch miteinander: Karl-Heinz Rummenigge und Niko Kovac. © getty 14/18 Für Manuel Neuer gab's noch ein Bussi von Ribery. Schließlich hatten seine Paraden den Pokalsieg gesichert. © getty 15/18 Erstes Double für Leon Goretzka. Da fällt die Freude etwas überschwänglicher aus. © getty 16/18 Hach, Abschiede sind immer schwer. Mach's gut, Rafinha! © getty 17/18 Mach's gut, Arjen! "München bleibt für mich immer Heimat", sagte der Holländer zum Abschied. © getty 18/18 "I love you, merci" waren die Abschiedsworte von Ribery. A bientot, Franck!

Ribery: "Habe das Gefühl, dass ich immer noch Angst verbreite"

"Ich brauche immer noch das Adrenalin. An dem Tag, an dem ich das Gefühl habe, fertig zu sein, werde ich aufhören. Da bin ich realistisch. Mein Spiel basiert auf meiner Physis und Schnelligkeit", sagte Ribery. "Wenn ich auf dem Feld bin, habe ich das Gefühl, dass ich immer noch auf einem sehr guten Niveau spielen kann und dass ich immer noch Angst verbreite."

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte Ribery in 25 Bundesligaspielen sechs Treffer, einen davon am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. "Mein letztes Tor für die Bayern hat etwas in mir ausgelöst. Ich fühle, dass ich immer noch in der Lage bin, eine schöne Herausforderung anzunehmen", sagte Ribery.