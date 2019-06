FC Bayern, News und Gerüchte: Robert Lewandowski wünscht sich Backup-Stürmer

Bayern Münchens Robert Lewandowski würde sich über einen zweiten Stürmer im Kader freuen. Timo Werner wird es wohl zumindest im Sommer 2019 nicht werden. Alphonso Davies hat übrigens keine Angst vor Leroy Sane. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Robert Lewandowski wünscht sich Backup-Stürmer

Robert Lewandowski vom FC Bayern München wünscht sich einen Ersatz für sich selbst. "Wenn man die Option eines zweiten Stürmers hat, ist das besser - für die Mannschaft und auch für mich", wird der Pole im kicker zitiert. "Ruhe bekommen" wäre nur eines der Ziele, die Lewandowski verfolgt.

Er wolle auch gelegentlich das Spiel von der Bank aus verfolgen, beobachten und dann im nächsten Spiel neue Erkenntnisse "positiv einbringen". Diese Möglichkeit hatte Lewandowski in der abgelaufenen Saison kaum. Der Abgang von Sandro Wagner bedeutete beim FC Bayern auch den Abgang der einzigen echten Lewandowski-Alternative.

Mit Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV kommt im Sommer 2019 ein Stürmer. Ob dieser aber im Kader bleibt oder doch verliehen wird, ist aktuell noch nicht klar. "Der Verein weiß: Ein neuer Spieler muss direkt helfen. Man kann ihm keine zwei Jahre Zeit geben", erklärte Lewandowski unabhängig von der Personalie Arp.

Bayerns feststehende Transfers für 2019/20

Zugänge Abgänge Lucas Hernandez (Atletico Madrid) Arjen Robben (unbekannt) Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) Franck Ribery (unbekannt) Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) Rafinha (unbekannt) Marco Friedl (SV Werder Bremen) James Rodriguez (Real Madrid)

FC Bayern: Mögliche Transfers, Neuzugänge und Abgänge im Sommer 2019 © getty 1/45 Drei Neuzugänge hat der FC Bayern München schon sicher, während zwei Vereinslegenden den Klub im Sommer verlassen. Wer könnte noch kommen? Und welchen Spieler zieht es weg - und wohin? SPOX gibt einen Überblick über die Gerüchte. © getty 2/45 Joshua Kimmich ist angeblich beim FC Barcelona im Gespräch. Das berichtet die spanische Zeitung Sport. Demnach soll Kimmich bei Barca Nelson Semedo ersetzen, der nach einer schwachen Saison gehen könnte. © getty 3/45 Dafür müsste Bayern Kimmich aber erst einmal ziehen lassen. Der ist schließlich auch beim FCB unersetzlich - und hat noch Vertrag bis 2023. Barca müsste schon seeeehr tief in die Tasche greifen ... © getty 4/45 In Lucas Hernandez (80 Mio.), Benjamin Pavard (35 Mio.) und Jann-Fiete Arp (2,5 Mio.) hat der FCB kräftig in der Defensive nachgerüstet. Auch deshalb stehen Offensiv-Spieler bei den Gerüchten im Fokus. © getty 5/45 SADIO MANE: Zahlreiche Namen kursieren beim FC Bayern als Vertsärkung für die Außenbahnen und der von Mane fällt nun schon zum dritten Mal an der Isar. Die L'Equipe bringt den Liverpool-Star beim FCB als Kandidaten ins Spiel. © getty 6/45 Hintergrund: Mane war bereits zu seiner Zeit bei Salzburg und beim FC Southampton ein Thema beim Rekordmeister. Beide Male entschied sich der FCB gegen Mane. © getty 7/45 Dass an den Gerüchten etwas dran ist, ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Seinen Vertrag verlängerte Mane bei Liverpool - immerhin amtierender CL-Sieger - erst im November 2018 bis 2023. Die Ablösesumme wäre dementsprechend hoch und nahezu unstemmbar. © getty 8/45 Liverpool hat darüber hinaus keine Notwendigkeit, Mane abzugeben - und immer wieder betont, keine wichtigen Spieler ziehen zu lassen. Beim FCB kommt der eigentliche Wunschspieler zwar auch aus der Premier League, trägt aber aktuell Skyblue und nicht Red. © getty 9/45 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass ein Transfer tatsächlich realisierbar ist. © getty 10/45 Scheitern könnte der Wechsel aber an der Ablösesumme. Denn wie der Guardian berichtet, haben die Citizens ein erstes Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro für den 23-Jährigen abgelehnt. Das dementierte Rummenigge wenig später. © getty 11/45 "Man muss ein bisschen skeptisch sein. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es klappt. Es geht um Beträge, die sind Wahnsinn", sagte Hoeneß am 3. Juni dem kicker. © getty 12/45 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hatte und einen Wechsel zum FC Bayern forderte, kam es im Winter nicht zum Transfer. © getty 13/45 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags lehnte er zunächst ab. Die Blues beharren laut der "Times" jedoch auf den Kontrakt und würden einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen. Chelseas Transfersperre verhindert mögliche Ersatz-Einkäufe. © getty 14/45 Am Ostermontag dann der Schock: Hudson-Odoi riss sich im Spiel gegen Burnley die Achillessehne und fällt wohl mindestens sechs Monate aus. © getty 15/45 Zwar soll der FCB trotz der schweren Verletzung von Hudson-Odoi nach wie vor interessiert gewesen sein, allerdings macht das Rennen wohl nun doch der FC Chelsea. © getty 16/45 Nach Informationen von SPOX und Goal wird Hudson-Odoi seinen Vertrag bei den Blues vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen verlängern und einen neuen Fünfjahresvertrag (5,9 Mio. Euro im Jahr) unterschreiben. © getty 17/45 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Am Montagmittag verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 18/45 PAULO DYBALA: Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, sollen die Bayern erste Sondierungsgespräche mit Juventus bezüglich Dybala und der Realisierung eines geführt haben,ein 80-Millionen-Euro-Angebots geführt haben. © getty 19/45 Drei Probleme gibt es dabei: Laut der Zeitung müsste der FCB mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Außerdem erklärte Dybala erst kürzlich, dass er in Turin bleiben möchte. Auch Juve will den Spieler halten. © getty 20/45 RODRIGO: Nach Lucas Hernandez könnten die Bayern noch ein weiteres Atletico-Juwel abgreifen. "ESPN" berichtet, dass der FCB auch bei Rodrigo in den Transfer-Poker eingestiegen sei. © getty 21/45 Angesprochen auf das kolportierte Interesse an Rodrigo und einem angeblich bereits abgegebenen Angebot der Münchner, sagte Hoeneß: "Ich kenne den Spieler gar nicht." Das hatte er auch schon über Lucas Hernandez gesagt. © getty 22/45 Der 22-Jährige Rodrigo ist jedoch mittlerweile bestimmt kein Unbekannter mehr und hat sich diese Saison bei den Madrilenen im Mittelfeld etabliert und als Transfercoup der Rojiblancos herausgestellt. Er kam letzten Sommer für 25 Mio. Euro zu Atletico. © getty 23/45 Sollte Bayern tatsächlich um den Spanier buhlen, muss er sich knallharter Konkurrenz stellen. Die AS berichtet, dass ManCity Rodrigo ein formelles Angebot unterbreitet habe. Ab 70 Millionen Euro ist er durch seine Ausstiegsklausel zu haben. © getty 24/45 TIMO WERNER: Gilt als einer der wahrscheinlichsten Wechselkandidaten. "Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es nur einen Verein, zu dem man wechseln kann“, hatte Werner im Dezember gesagt. © getty 25/45 Die Sport Bild berichtete im Februar gar schon von einer Einigung zwischen dem Rekordmeister und Werner-Berater Karl-Heinz Förster. Leipzig hofft derweil weiter, den 2020 auslaufenden Vertrag verlängern zu können. © getty 26/45 "Wir wünschen uns alle, dass er bleibt. Wenn er nicht verlängert, ist es schwierig, dass solch ein Spieler ablösefrei geht", sagte der künftige RB-Trainer Julian Nagelsmann: "Die Sache mit Timo Werner ist klar geregelt." © getty 27/45 RB-Boss Mintzlaff kündigte für den Sommer neue Vertragsgespräche an. "Die Tür ist ja nicht zu. Daher werden wir natürlich jetzt noch mal einen Anlauf starten", sagte Mintzlaff. © getty 28/45 ANTE REBIC (Eintracht Frankfurt) und NICOLAS PEPE (OSC Lille) galten lange Zeit als Transferziele des FC Bayern. Beide sollen jedoch kein Thema mehr sein. Das berichteten bei Pepe die Sport Bild und bei Rebic der kicker. © getty 29/45 Sehr wohl ein Thema an der Säbener Straße ist der Name KAI HAVERTZ. Neben den Bayern sollen auch Barcelona, Real Madrid und ManCity am Leverkusen-Juwel interessiert sein. © getty 30/45 Zwar stellte Rudi Völler mehrfach klar, dass Havertz nicht gehen werde, allerdings sei es nach Informationen der Sport Bild wahrscheinlich, dass Havertz und sein Berater noch einmal vorstellig werden, um über einen Wechsel in diesem Sommer zu sprechen. © getty 31/45 Der 19-Jährige hat noch bis 2022 Vertrag und würde wohl mehr als 100 Mio. Euro kosten. Salihamidzic äußerte sich zuletzt kryptisch: "Havertz ist ein Toptalent. Wir müssen die Augen offen halten. Wir haben aber Respekt vor den Klubs, vor Rudi Völler." © getty 32/45 MATTHIJS DE LIGT: Jung und begehrt. Der Ajax-Kapitän gilt als eines der größten Innenverteidiger-Juwele weltweit. Neben dem FC Barcelona, Manchester United und Liverpool soll auch der FC Bayern lange Zeit Interesse gehabt haben. © getty 33/45 Nun aber sieht der Rekordmeister davon ab, seinen Hut bei de Ligt in den Ring zu werfen. Wie ESPN berichtet, soll der FCB de Ligt in einem Telefongespräch mitgeteilt haben, dass man andere Prioritäten auf dem Transfermarkt habe. © getty 34/45 De Ligt selbst hatte erst am Mittwoch der Associated Press gesagt, dass seine Zukunft nach wie vor ungewiss sei und es mehr Optionen gebe als nur die Premier League und die Primera Division. © getty 35/45 Definitiv den Verein verlassen werden den Klub Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha. © getty 36/45 ARJEN ROBBEN sprach zuletzt von vier Optionen: "Ein Abenteuer außerhalb Europas", "eine Rückkehr nach Holland", das "Karrieende" oder doch nochmal "die absolute Spitze Europas". Nach Sport-Bild-Infos soll es erste Gespräche mit Benfica gegeben haben. © getty 37/45 FRANCK RIBERY: Der 36-Jährige muss den FCB verlassen, würde aber gerne weiterspielen. Eine Option hat sich nun zerschlagen: die Western Sydney Wanderers von Trainer Markus Babbel werden ihn wohl nicht verpflichten. © getty 38/45 "Der aktuelle Stand ist so, dass wir ihn uns nicht leisten können. Ich hatte ein längeres Gespräch mit unserem Chairman und er ist leider nicht bereit, so tief in die Tasche zu greifen", sagte Babbel bei Sky. © getty 39/45 RAFINHA: Der 33-Jährige sprach bei Fox zuletzt von "Top-Angeboten", die er erhalten habe: "Ich habe nicht erwartet, dass solche Angebote kommen. Es war nicht nur eines, sondern drei. Von großen Klubs, die in der CL spielen." © getty 40/45 JAMES RODRIGUEZ: Seine zweijährige Leihe endet im Sommer. Bis zum 15. Juni könnte der FC Bayern die Kaufoption (42 Mio. Euro) ziehen. © getty 41/45 Nach Informationen des kicker (3. Juni) hätten die Vereinsbosse aber final entschieden, diese Möglichkeit verstreichen zu lassen. Als potenzielle künftige Arbeitgeber gelten der SSC Neapel und Manchester United. © getty 42/45 JEROME BOATENG: Hoeneß legte dem Innenverteidiger nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. "Ich rate ihm, den FC Bayern zu verlassen", sagte der Bayern-Präsident, der glaube, dass Boateng eine neue Herausforderung brauche und wie ein Fremdkörper wirke. © getty 43/45 Laut "Bild" gibt es Kontakt zu Inter Mailand. Außerdem werden in unterschiedlichen Medien Juventus Turin, Manchester United, der FC Arsenal, Paris St. Germain und sogar Real Madrid als mögliche Abnehmer gehandelt. © getty 44/45 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 45/45 Boateng selbst sagte gegenüber dem kicker, dass er sich "klar vorstellen" könne, "dass es auch beim FC Bayern weitergehen kann. Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell."

FC Bayern, Gerücht: Timo Werner von RB Leipzig erst im Sommer 2020 nach München?

Der FC Bayern München hat laut Bild Abstand von einem Transfer Timo Werners von RB Leipzig im Sommer 2019 genommen. Dem Bericht zufolge will der Rekordmeister im aktuellen Transferfenster keine Ablöse bezahlen und wird dementsprechend erst mit Vertragsende des Stürmers aktiv werden.

Im Sommer 2020 soll dann ein ablösefreier Transfer angestrebt werden. Dies war das Szenario, das RB Leipzig bisher eigentlich vermeiden wollte. Werner würde, sollte er nicht verkauft werden, in sein letztes Jahr bei den Roten Bullen gehen. Diese drohten ihm bereits mit einem ganzen Jahr auf der Tribüne, sollte er einen ablösefreien Wechsel anstreben.

Vorstandschef Oliver Mintzlaff hatte zuletzt betont: "Wenn er sagt, er will nicht verlängern, wollen wir mit seinem Berater sprechen, wie ein Exit-Szenario aussehen kann. Das können wir uns nicht leisten, ihn ablösefrei gehen zu lassen." Neben dem FC Bayern galt auch der FC Liverpool als interessiert.

FC Bayern, News: Alphonso Davies hat keine Angst vor Leroy Sane

Alphonso Davies vom FC Bayern München macht sich keine Sorgen aufgrund der anhaltenden Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung Leroy Sanes von Manchester City. "Wenn Leroy zu uns kommen sollte, kann ich von ihm eine Menge lernen. Er ist ein Top-Flügelspieler für seinen Klub und für sein Land", sagte er der Bild.

Der 18-Jährige würde sich bei einer Verpflichtung des 23-jährigen Sane im internen Konkurrenzkampf mit einem weiteren starken Gegner konfrontiert sehen. Dennoch reagiert Davies unaufgeregt: "Die Bosse sehen etwas in Leroy, sie sehen etwas in mir. Daher haben sie mich gekauft. Daher kaufen sie ihn vielleicht. Ich will mich hier entwickeln."

Davies geht davon aus, dass "jeder seine Chance bekommt, in diesem Klub aufzublühen und zu glänzen." Dass die neue Flügelzange des FC Bayern so oder so enorm jung ist, sieht der Kanadier sehr positiv: "Die junge Generation ist gut bei uns! KC - also Kingsley Coman - und Serge Gnabry, wir sind jung, hungrig zu spielen."