FC Bayern, News und Gerüchte: Zieht es Franck Ribery in die Premier League?

Bayern Münchens Franck Ribery könnte offenbar in die Premier League zu Sheffield United wechseln. Oliver Kahn erklärt seine Beweggründe für ein mögliches FCB-Engagement. Auch Hansi Flick könnte dazustoßen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Zieht es Franck Ribery in die Premier League?

Franck Ribery vom FC Bayern München hat offenbar ein Angebot aus der Premier League vorliegen. Aufsteiger Sheffield United soll den Franzosen auf die Insel locken. Das berichtet der kicker. Aktuell aber soll der Flügelspieler noch auf weitere Angebote warten, er hofft wohl auf einen größeren Klub.

Sheffield wurde in der vergangenen Saison hinter Norwich City Tabellenzweiter in der Championship und sicherte sich den Aufstieg. Trainiert wird das Team von Chris Wilder, der auf in Deutschland weitgehend unbekannte Spieler setzt. Einen echten Star hatte die Mannschaft nicht in ihren Reihen.

Bislang war Ribery insbesondere mit einem Wechsel nach Australien zu den Sydney Wanderers von Markus Babbel in Verbindung gebracht worden. Das soll aber ebenso wenig eine Option darstellen wie ein Umzug ins Emirat Katar. Eile ist nicht geboten, Ribery kann sich seinen neuen Arbeitgeber ab dem 1. Juli ablösefrei aussuchen.

FC Bayern auf der Suche nach dem Lewandowski-Backup: Die möglichen Kandidaten © getty 1/30 Robert Lewandowski ist aktuell der einzige echte Stürmer im Kader des FC Bayern. In 47 von 49 Pflichtspielen des FCB stand der Pole auf dem Platz. Auch deshalb fordert er nun einen Backup zur neuen Saison. SPOX zeigt mögliche Kandidaten und Szenarien. © getty 2/30 "Wenn man die Option eines zweiten Stürmers hat, ist das besser - für die Mannschaft und auch für mich", wird Lewandowski im kicker zitiert. "Ruhe bekommen" wäre nur eines der Ziele, die der Pole verfolgt. © getty 3/30 Er wolle gelegentlich das Spiel von der Bank verfolgen, beobachten und dann im nächsten Spiel neue Erkenntnisse "positiv einbringen". Er deutete an, dass der Verein seinem Wunsch entsprechen will: "Ich weiß nicht genau, was kommt, aber es kommt noch was." © getty 4/30 Dass es erneut auf eine Lösung wie mit SANDRO WAGNER hinausläuft ist unwahrscheinlich. Wagner kam im Januar 2018 als Vollzeit-Lewy-Backup zum FCB und machte seine Sache in der Rückrunde unter Jupp Heynckes sehr beachtlich (9 Tore). © getty 5/30 Unter Niko Kovac spielte Wagner jedoch überhaupt gar keine Rolle mehr (128 Einsatzminuten) und flüchtete in der Winterpause nach China zu Tianjin Teda. "Die Dinge haben sich leider anders entwickelt, das musste ich akzeptieren", erklärte Wagner. © getty 6/30 Nach dem Wagner-Abgang stellte Kovac klar, dass er bei einem Ausfall von Lewandowski "gar keine Bedenken" habe. In THOMAS MÜLLER und SERGE GNABRY habe er zwei Spieler, "die die Position absolut spielen können". © getty 7/30 Die interne Lösung mit Gnabry, der auch schon in der Nationalmannschaft den Neuner gegeben hat, und Müller ist nach wie vor gegeben. Aber besonders Müller überzeugte vielmehr im Zusammenspiel mit Lewandowski und nicht als Sturmspitze. © getty 8/30 Gnabry dürfte hingegen auf dem rechten Flügel gesetzt und nach dem Abschied von Arjen Robben und Franck Ribery auf den Außen ohnehin unabdingbar sein. Zumal der 23-Jährige beim FCB noch nie in der Neuner-Rolle agiert hat. © getty 9/30 JANN-FIETE ARP, der im Sommer nach einer schwachen Saison beim HSV zu den Bayern stößt, scheint die offensichtlichste interne Lösung zu sein. Der 19-Jährige ist gelernter Mittelstürmer und war in der Abstiegssaison des HSV 2017/18 zeitweise sogar gesetzt. © getty 10/30 Ob Arp jedoch tatsächlich ab Sommer das Trikot des FCB tragen oder noch verliehen wird, ist unklar. Zuletzt hatte sein Berater klargestellt, dass Arp bleiben werde: "Fiete wechselt zum FCB und soll dort spielen. Eine andere Ansage hat es nie gegeben." © getty 11/30 Den Vorstellungen von Lewandowski als sein Backup entspricht Arp jedoch nicht. "Der Verein weiß: Ein neuer Spieler muss direkt helfen. Man kann ihm keine zwei Jahre Zeit geben", erklärte Lewandowski. © getty 12/30 Selbiges dürfte auch für JOSHUA ZIRKZEE gelten. In der A-Jugend und der zweiten Mannschaft des FCB überzeugte der 1,93 Meter große Mittelstürmer auf ganzer Linie und schoss in 34 Spielen 22 Tore. © getty 13/30 Bereits im vergangenen Sommer durfte Zirkzee in der Vorbereitung bei den Profis "reinschnuppern" und erzielte beim ICC im ersten Spiel für die Bayern gegen PSG sogar einen Treffer. © getty 14/30 "Die Entwicklung ist sehr rasant, es kann sein, dass sie in einem halben Jahr einen großen Sprung machen", sagte Kovac. Der 18-Jährige dürfte auch in diesem Sommer zum Vorbereitungskader gehören und sich möglicherweise für höhere Aufgaben empfehlen. © getty 15/30 Das war auch der Plan von KWASI WRIEDT, als er im August 2017 aus der 3. Liga vom VfL Osnabrück zur Bayern-Reserve gewechselt war. Ihm sei damals eine Perspektive für die Profis aufgezeigt worden, sagte Wriedt gegenüber Transfermarkt. © getty 16/30 Ernsthaft in Betracht gezogen wurde Wriedt trotz einer beeindruckenden Torquote bei Bayern II (47 Tore in 65 Spielen) jedoch nie (2 Einsätze im Herbst 2017). Im Sommer soll der 24-Jährige eine neue Herausforderung abseits der Isar suchen. © getty 17/30 Fußballtransfers.com brachte Norwich und Hertha BSC mit Wriedt in Verbindung. Laut Elf Voetbal sollen auch Utrecht und Groningen am Aufstiegsgaranten der Bayern-Reserve (24 Tore in 34 Spielen) interessiert sein. © getty 18/30 Ein Abschied vom FCB ist daher wesentlich wahrscheinlicher, als das Szenario von Wriedt als Lewy-Backup. Interne Lösungen für die Forderungen des Polen sind zwar vorhanden, aber wohl nicht optimal. Auch die Suche nach externen Kandidaten ist kompliziert. © getty 19/30 Es müsse jemand sein, der um seine Rolle hinter Lewandowski wisse, hatte Kovac im Februar erklärt. Das Problem dabei sei, dass man zwar Top-Leute für 50 bis 60 Millionen kaufen könne, es dann aber schwer falle, einen Stürmer auf die Bank zu setzen. © getty 20/30 Die Causa TIMO WERNER ist jedoch ein anderer Fall. Schon länger ist der Nationalspieler, dessen Vertrag bei RB Leipzig 2020 ausläuft, beim FC Bayern im Gespräch. Nicht ausschließlich, aber auch als Lewandowski-Alternative im Sturmzentrum. © getty 21/30 Die Sport Bild berichtete im Februar schon von einer Einigung zwischen Werner-Berater Förster und dem FCB. Diese wurde allerdings nicht bestätigt. Leipzig machte hingegen mehrfach klar, mit Werner nur ungern in ein letztes Vertragsjahr gehen zu wollen. © getty 22/30 Ein "unterschriftreifes Angebot" (Ralf Rangnick) für eine Verlängerung hat Werner abgelehnt. Die Bayern wollen ihn nach Bild-Angaben jedoch erst 2020 und dann ablösefrei holen, statt die von Leipzig geforderten 60 Millionen zu bezahlen. © getty 23/30 Sollte er am Ende des Transferpokers tatsächlich zum FCB wechseln, wäre er mehr als nur ein Backup. Er wäre Lewandowskis Konkurrent und würde dem Spiel offensiv größere Flexibilität verleihen, auch weil er wie im DFB-Team auf die Flügel ausweichen kann. © getty 24/30 Fraglich ist allerdings, ob die Bayern in diesem Sommer für Werner und LEROY SANE bieten. Das Interesse des FCB an Sane ist hinterlegt, die Realisierung eines solchen Transfers sei aufgrund der Ablöse aber "unwahrscheinlich" (Uli Hoeneß). © getty 25/30 Ohnehin wäre Sane keine ernsthafte Alternative für das Sturmzentrum, sondern der Königstransfer für die Flügel. Gnabry, Müller und hypothetisch Werner wären wesentlich wahrscheinlichere Varianten als Lewy-Alternativen im Zentrum. © getty 26/30 Auch YANNICK CARRASCO ist kein Mittelstürmer. Der belgische Linksaußen spielt derzeit in China für DL Yifang. Laut Sport Bild sind die Bayern an ihm interessiert. © getty 27/30 Bei MAX KRUSE, der Bremen im Sommer definitiv verlassen wird, wäre nicht die Ablösesumme das Problem, sondern wohl jenes Standing hinter Lewandowski. Kruse hatte eine Vertragsverlängerung wegen der Suche nach einer neuen Herausforderung abgelehnt. © getty 28/30 Diese wäre beim FCB zweifelsfrei gegeben, allerdings dürfte sich Kruse nicht in der Rolle des Dauerreservisten sehen, selbst wenn ein verlockendes Angebot des Rekordmeisters käme. Sport1 hatte berichtet, dass Kruse schon länger Thema in München sei. © getty 29/30 Das Anforderungsprofil würde Kruse in München durchaus erfüllen: Der 31-Jährige ist torgefährlich, zweikampfstark, ballsicher und darüber hinaus in Bremen auch ein Top-Vorbereiter. Allerdings war dort das Spielsystem auch ideal auf ihn zugeschnitten. © getty 30/30 Wahrscheinlicher scheint ein Kruse-Wechsel zu Eintracht Frankfurt zu sein, der ebenfalls bereits kolportiert wurde. Dort wäre er nach dem Jovic-Abgang gesetzt, würde Europapokal spielen und wohl auch ein größeres Gehalt als in Bremen beziehen.

FC Bayern, News: Oliver Kahn spricht über Gründe für FCB-Gespräche

Oliver Kahn wird den FC Bayern München wohl schon bald in der Führungsebene verstärken. In Hamburg auf der "Spielmacherkonferenz" erklärte der ehemalige Torhüter seine Beweggründe: "Man darf nicht vergessen, der FC Bayern ist ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens gewesen." Er spüre "Verpflichtung" ebenso wie "Dankbarkeit" dem Verein gegenüber.

Deshalb sei es nur "logisch", dass er sich mit einer Rückkehr auseinandersetze. Ab dem 1. Januar 2020, so die letzten Wasserstandsmeldungen, soll er als Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge aufgebaut werden und früher oder später die Geschicke des deutschen Rekordmeisters lenken.

Den möglichen Transfer von Leroy Sane bewertete Kahn als positiv: "Ich glaube, dass der FC Bayern das jetzt auch schon tut und versucht, international konkurrenzfähig zu bleiben. Mit Vereinen wie Real Madrid, Barcelona oder den englischen Klubs zu konkurrieren, ist eine große Aufgabe, da der finanzielle Unterschied riesig ist."

Bayerns feststehende Transfers für 2019/20

Zugänge Abgänge Lucas Hernandez (Atletico Madrid) Arjen Robben (unbekannt) Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) Franck Ribery (unbekannt) Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) Rafinha (Flamengo) Marco Friedl (SV Werder Bremen) James Rodriguez (Real Madrid)

FC Bayern, Gerücht: Hansi Flick bald neuer Co-Trainer von Niko Kovac?

Der FC Bayern München befindet sich laut kicker in fortgeschrittenen Gesprächen mit Hansi Flick. Der langjährige DFB-Trainer könnte beim deutschen Rekordmeister unter Niko Kovac integriert werden. Der 54-Jährige wäre demnach von der gesamten sportlichen Führung sowie vom Trainer selbst gewollt.

Flick war lange Zeit der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw. Nach einem kurzen Intermezzo bei der TSG 1899 Hoffenheim ist er aktuell ohne Arbeitgeber. Im vergangenen Jahr wurde Kovac von Bruder Robert sowie von Peter Hermann unterstützt. Hermanns Vertrag läuft aus, der 1. FC Nürnberg soll in Verhandlungen mit ihm stehen.