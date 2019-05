FC Bayern: Niklas Süle spricht sich für Verbleib von Niko Kovac aus

Verteidiger Niklas Süle vom FC Bayern München hat sich im Anschluss an die erfolgreich verteidigte Meisterschaft für einen Verbleib von Trainer Niko Kovac ausgesprochen.

Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison unter dem Kroaten spielen möchte, erklärte Süle: "Natürlich. Er weiß auch, dass Bayern noch einmal etwas anderes ist als Eintracht Frankfurt. Im Verein herrscht so viel Druck. Es ist nicht einfach, damit umzugehen. Ich finde, er hat es in diesem Jahr sehr gut gemacht."

Kovac stand in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik. Nach Informationen von Goal und SPOX muss der Coach selbst im Falle des Doubles seinen Hut am Ende der Saison nehmen.

Noten und Einzelkritiken zu FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Robberys letztes Tänzchen © getty 1/28 Mit 5:1 schoss sich der FC Bayern gegen Frankfurt zum siebten Meistertitel in Folge. Das Abschiedsspiel von "Robbery" wurde zur Gala und dem letzten heißen Tanz der legendären Flügelzange. Die SGE enttäuschte durchgehend. Die Noten und Einzelkritiken... © getty 2/28 FC BAYERN - Sven Ulreich: Bekam recht wenig zu tun, beim Gegentor durch Haller völlig schuldlos. Note: 3,5. © getty 3/28 Joshua Kimmich: Machte viel nach vorne, weil die Eintracht nur selten gefährlich war. Hätte fast noch selbst getroffen. Sein Schuss zum vermeintlichen 4:1 wurde aber auf der Linie bereinigt. Leitete vor dem Gegentor eine Ecke unglücklich weiter. Note: 3. © getty 4/28 Niklas Süle: Abermals der Fels in der Brandung. Süle präsentierte sich abgebrüht im Zweikampf (75 Prozent) und souverän im Aufbauspiel. Tadellose Leistung des Innenverteidigers. Note: 2,5. © getty 5/28 Mats Hummels: Ebenfalls mit einer konzentrierten Vorstellung wartete Hummels auf. Ließ sich in der Defensive nie aus der Ruhe bringen und hielt den Laden souverän dicht. Note: 2.5. © getty 6/28 David Alaba: Sorgte mit seinem enorm wichtigen Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 für Jubelarien in der Allianz Arena. Darüber hinaus ohne Probleme in der Defensive und mit dem üblichen Offensivdrang ausgestattet. Bereitete Robbens Tor herrlich vor. Note: 2. © getty 7/28 Thiago: Organisierte, spielte die mit Abstand meisten Pässe aufseiten der Bayern und zeigte ein ums andere Mal, über welch brillante Technik er verfügt. Note: 2,5. © getty 8/28 Leon Goretzka: Musste bereits früh vom Feld, weil er sich verletzte. Bis dahin hatte Goretzka alle Zweikämpfe gewonnen. Ansonsten aber recht unauffällig unterwegs. Note: 3,5. © getty 9/28 Serge Gnabry: Wähnte sich bereits als Torschütze zum 2:0, wurde nach seinem sehenswerten Schuss allerdings zurückgepfiffen. Ansonsten mit viel Elan unterwegs, drehte er seinen Gegenspieler diverse Male ein. Machte schließlich Platz für Robben. Note: 3. © getty 10/28 Thomas Müller: Müller fiel als fleißiger Arbeiter auf und bereitete das 1:0 durch Coman mit seinem schönen Pass vor. Note: 2,5. © getty 11/28 Kingsley Coman: Eröffnete den Torreigen, weil er Müllers Pass bestmöglich verarbeitete. Im Anschluss immer wieder mit starken Tempodribblings. Wurde durch seinen Landsmann Ribery nach guter Leistung ersetzt. Note: 2,5. © getty 12/28 Robert Lewandowski: Durfte sich beim Schützenfest nicht in die Torschützenliste eintragen. Dafür enorm mannschaftsdienlich. Obwohl es immer heißt, 'ein Stürmer wird an Treffern gemessen' – der Pole glänzte diesmal auch ohne Torerfolg. Note: 2,5. © getty 13/28 Renato Sanches: Kam früh für Goretzka und zahlte Kovacs Vertrauen zurück. Zeigte sich zunächst noch etwas nervös, fand hinterher aber immer besser ins Spiel und war aggressiv in den Zweikämpfen. Sein Highlight: Der herrliche Treffer zum 3:1. Note: 2. © getty 14/28 Franck Ribery: Kam zum letzten Mal, sah zum vorerst letzten Mal die Fans in der Arena und traf zum letzten Mal für den FC Bayern. Einen schöneren Abschied hätte sich der Franzose wohl kaum wünschen können. Note: 2. © getty 15/28 Arjen Robben: Auch der Niederländer feierte einen emotionalen Abschied vor den heimischen Fans. Wie sein kongeniales Pendant auf links durfte auch er einen Treffer bejubeln. Note: 2. © getty 16/28 KEVIN TRAPP: War beim 1:0 machtlos, verhinderte mit vier Glanzparaden (7., 9., 13., 32.) noch Schlimmeres in Hälfte eins. Wehrte den Ball vor dem 1:2 nicht optimal ab, wurde danach aber nicht mehr von seinen schläfrigen Vorderleuten unterstützt. Note: 3. © getty 17/28 DAVID ABRAHAM: Bestätigte seine schwache Form. Ließ sich von Coman düpieren, kam fast immer einen Schritt zu spät. Entblößte seine Position vor dem 0:1. Hatte mit seinem Lattenknaller immerhin einen kleinen Anteil am 1:1. Note: 6. © getty 18/28 MAKOTO HASEBE: Der einzige Defensivspieler der Hessen, der noch halbwegs darum bemüht war, im Spiel mit Ball Lösungen zu suchen. War mit einer Quote von 87,5 Prozent bester Zweikämpfer der SGE. Note: 3,5. © getty 19/28 MARTIN HINTEREGGER: Fehlerhaft im Passspiel (48,4 Prozent angekommene Pässe), ungestüm im Zweikampverhalten (53,3 Prozent gewonnene Zweikämpfe). Ließ sich die anstrengenden Europa-League-Wochen deutlich anmerken. Note: 4. © getty 20/28 DANNY DA COSTA: Bestritt sein 50. Pflichtspiel in dieser Saison. War dementsprechend ausgelaugt und nicht handlungsschnell genug. Das zeigte das 1:2 oder 1:4 deutlich, als er Alaba respektive Ribery davonlaufen ließ. Note: 6. © getty 21/28 GELSON FERNANDES: Gewann nur 18 Prozent seiner Zweikämpfe – als Sechser. Brauchte auch im Spiel mit Ball nichts zustande. Ganz schwache Leistung: 6. © getty 22/28 JONATHAN DE GUZMAN (bis 45.): Null Zugriff, null Sicherheit. Produzierte neun Ballverluste in der ersten Hälfte und lief nur hinterher. Wurde zur Pause folgerichtig ausgewechselt. Note: 5,5. © getty 23/28 FILIP KOSTIC: War wie gewohnt der aktivste und lauffreudigste Offensivspieler der SGE. Leitete das zwischenzeitliche 1:1 mit seiner Ecke ein, beschäftigte Kimmich ständig. Note: 3. © getty 24/28 MIJAT GACINOVIC: Fand bis auf einen kläglichen Abschluss in der 33. Minute nicht statt. Traf bei Gegenstößen oft falsche Entscheidungen und schaffte es nicht, Jovic und Rebic gezielt einzusetzen. Note: 4,5. © getty 25/28 ANTE REBIC (bis 64.): Hatte Schwierigkeiten, sich gegen den wuchtigen Süle durchzutanken. Sein einziger Abschluss landete in der Nähe der Eckfahne. Musste nach einer Stunde verletzt raus.. Note: 4,5. © getty 26/28 LUKA JOVIC: Strahlte nicht einmal den Hauch einer Gefahr aus. Verstolperte unzählige Bälle und gewann nur 16 Prozent seiner Zweikämpfe. In dieser Verfassung keine Verstärkung für Real Madrid. Note: 6. © getty 27/28 SEBASTIEN HALLER (ab 46.): Kam für den schwachen de Guzman und sorgte mit seinem Treffer zum 1:1 zwischenzeitlich für Spannung. Machte zudem viele Bälle gut fest. Note: 2,5. © getty 28/28 LUCAS TORRO (ab 64.): Ersetzte den verletzten Rebic. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung – weder positiv noch negativ. Note: 3,5.

Süle: Kovac-Zukunft? "Heute die richtige Antwort gegeben"

Süle will die Debatte um Kovac jedoch nicht zu hoch hängen. "Ich habe mitbekommen, dass der Trainer infrage gestellt wurde. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, wir haben heute die richtige Antwort auf dem Platz gegeben."

Süle hatte am Samstag in seiner zweiten Saison bei den Bayern die zweite Meisterschaft gefeiert. Am kommenden Wochenende hat der Rekordmeister die Chance, auch noch den DFB-Pokal zu gewinnen.

Niko Kovac selbst geht indes von einer Weiterbeschäftigung als Trainer der Bayern aus.

FC Bayern unter Niko Kovac in der Saison 2018/19