FC Bayern: Rummenigge will James Rodriguez nicht verpflichten, um ihn teuer zu verkaufen

Karl-Heinz-Rummenigge hat ausgeschlossen, dass der FC Bayern München bei Mittelfeldstar James Rodriguez die Kaufoption nur zieht, um ihn anschließend teurer weiterzuverkaufen. "Wir wollen keinen Menschenhandel betreiben, um an dieser Geschichte etwas zu verdienen", sagte der Vorstandsboss des FCB bei Sky. Die spanische Sportzeitung AS hatte eine solche Möglichkeit in den Raum gestellt.

"Das ist nicht der Stil des FC Bayern", stellte Rummenigge weiter klar. Obwohl ein Gewinn von zig Millionen winkt, wolle der Rekordmeister nicht mit der Tradition brechen, so der 63-Jährige: "Der FC Bayern hat so etwas zuvor noch nie getan." Eine Entscheidung um die Zukunft der Leihgabe von Real Madrid sei derweil noch nicht gefallen: "Wir setzen uns jetzt sicherlich in der nächsten Woche zusammen und werden dann entscheiden, was wir weitermachen."

Um den Kolumbianer, der unter Trainer Niko Kovac häufig nicht erste Wahl war, fest zu verpflichten, müssten die Süddeutschen 42 Millionen Euro Ablöse an Real überweisen. Der Marktwert des offensiven Mittelfeldspielers wird allerdings deutlich höher taxiert und nicht wenige Vereine dürften an einer Verpflichtung interessiert sein. Rummenigges Aussagen zufolge könnte der Nationalspieler aber nach Madrid zurückkehren.

Photoshop-Battle: Manuel Neuer und sein weltberühmter Reklamierarm © getty 1/23 Manuel Neuer und sein Reklamierarm. Diese Diashow entstand anlässlich seines 32. Geburtstags am 27. März 2018. Wir fragten bei Facebook nach euren Photoshop-Künsten - und das kam damals dabei raus. © SPOX 2/23 Aber erstmal drei Produkte der SPOX-Redaktion: Im Klassenzimmer ... © SPOX 3/23 ... beim Breakdance ... © SPOX 4/23 ... und: Schnapp macht das Krokodil! Nummer-Eins-Acht-Siiiiiieeebeeen. Letztes Beispielbild von uns. Vorhang auf für Eure Produkte. © Facebook/Marcel Trattnig 5/23 Auch nach der Karriere beim FC Bayern hätte Neuer wohl gute Job-Aussichten in München. © Facebook/Can Ün 6/23 Damit hätte er es auch in die Diashow "Diese Sportler begeistern in zwei verschiedenen Sportarten" geschafft. © Facebook/Tommy Bra 7/23 Kompliziert - und dann auch noch No-Look. Stark. © Facebook/Julian Mohrmann 8/23 Manuel Hambüchen. © Facebook/Maximilian Wolfram 9/23 Manuel & Michael. © Facebook/Martin Stoll 10/23 Bei Level 8 wartet Higuain. © Facebook/Matze Stirm 11/23 Diese Spiegelung. Starkes Auge fürs Detail. © Facebook/Lukas Fcebe 12/23 Manuel NeuAir! © Facebook/Felix Krause 13/23 Manuel Monsterblock. © Facebook/Daniel Benner 14/23 Turmbegradigungen aller Art? Kein Problem! © Facebook/Bugra C. Altun 15/23 Sinus und Kosinus für doppelte und halbe Winkelmaße hätten wir zu Schulzeiten mehr gefeiert, wenn die Illustrationen war hergegeben hätten. © Facebook/Brak Brk 16/23 Wo ist die Schale? Ja, wo isse denn? Ganz schön fies diese Montage, aber auch cool gemacht. © Facebook/Fabio 17/23 Da hätten wir doch den neuen Bayern-Trainer. Oder etwa nicht? Vielleicht auch ein Kandidat für die Blauen ... © Facebook/Florian Busch 18/23 Hält auch die ganz dicken Dinger. Manuel Neuer, Superstar! © Facebook/Julian Kinder 19/23 Geil! © Facebook/Mitteldeutscher Basketball Club 20/23 Coole Idee vom MBC: Weiß jemand, ob das Tier tatsächlich einfach nur "Wolf" heißt? © Facebook/Paddy Behnke 21/23 An diesem Kunstwerk könnte man lange ruminterpretieren. Was repariert Manu genau? Hat die Karre Ribery überfahren? Was treibt Pep am Steuer? Fragen über Fragen ... © Facebook/Nils Diekmann 22/23 Wäre die Rettung der Titanic nicht eher ein Job für Olli Kahn gewesen? Egal. © Facebook/Marco Thundergoat 23/23 Und zum Abschluss noch was ... Ja was eigentlich?

In der spanischen Hauptstadt läuft James' Vertrag noch bis 2021. Aber auch ein Verbleib dort ist sehr fraglich. Trainer Zinedine Zidane galt schon während seiner ersten Amtszeit im Estadio Santiago Bernabeu nicht als Fan des Edeltechnikers und gemäß eines Berichts der Marca soll sich das nicht geändert haben.