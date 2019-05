Bayern-Boss Rummenigge gibt Entwarnung bei Thiago: "Nur eine Knieprellung"

Entwarnung bei Thiago: Der Spanier wird dem FC Bayern München im Saisonfinale gegen Eintracht Frankfurt wohl zur Verfügung stehen. Er war beim 0:0 gegen RB Leipzig nach 81 Minuten angeschlagen ausgewechselt worden.

"Ihm geht es gut. Er hat nur eine Knieprellung. Er wird, davon kann man ausgehen, am Samstag zur Verfügung stehen", sagte Rummenigge nach dem Remis in Leipzig gegenüber Sky.

Auch Trainer Niko Kovac erklärte, dass die Auswechslung des Mittelfeldstrategen lediglich eine Vorsichtmaßnahme gewesen sei. Thiago habe keine Schmerzen gespürt.

Der FC Bayern kann am kommenden Samstag den siebten Meistertitel in Folge gewinnen. Es wäre Thiagos sechste Schale. Eine Woche darauf, am 25. Mai, treffen die Münchner im Pokalfinale erneut auf RB Leipzig.