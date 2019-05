Kampf der FC-Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge: In der Uneinigkeit vereint

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind die starken Männer beim FC Bayern. In letzter Zeit tragen sie ihre Uneinigkeit ungewohnt offen nach außen.

Sichtlich mitgenommen von einer mitreißenden, aufwühlenden Partie, den rot-weißen Bayern-Schal locker über die Schulter gelegt, trat Uli Hoeneß vor die wenigen mitgereisten Reporter, die den Weg von München nach Bremen auf sich genommen hatten. Der deutsche Branchenprimus hatte wenige Augenblicke zuvor das Finale des DFB-Pokals erreicht. Verdient, am Ende aber mit dem Geschmäckle, einen strittigen Elfmeter benötigt zu haben, der die deutschlandweite Fußballberichterstattung tagelang bestimmen sollte.

Er habe zuletzt "fantastischen Fußball" gesehen, sagte Hoeneß. Ein Lob, das an Trainer Niko Kovac gerichtet war, der seit vergangenem Herbst in verlässlicher Regelmäßigkeit immer wieder zur Debatte steht. Müsse er der Arbeit des Kroaten in der laufenden Saison eine Schulnote geben, gäbe er eine "Eins minus". Die Eins, weil der FCB um den Gewinn des Doubles spielt, das Minus dahinter, weil der mutlose Auftritt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League noch immer an allen Beteiligten nagt. Dass Kovac nach jedem sportlichen Rückschlag gefühlt kurz vor dem Aus steht, nervt den Präsidenten.

Bereits Anfang April hatte Hoeneß, der immer wieder in die Bresche springt, sobald sein Coach kritisiert wird, gesagt: "Wie soll ich denn mit jemandem zusammenarbeiten, den ich bei jeder Gelegenheit infrage stelle? In so einem Spannungsfeld, wie unser Trainer in den letzten Wochen gelebt hat, kann man auf Dauer nicht vernünftig arbeiten." Doch, wer stellt Kovac bei jeder Gelegenheit infrage? Klar, vielen Fans passt die Spielweise nicht. Zu wenig zu sehen vom Guardiola'schen Glanz, nicht so effektiv wie unter dem pensionierten Triple-Macher Jupp Heynckes. Öffentlich lässt aber ausgerechnet Hoeneß' Kollege Karl-Heinz Rummenigge Rückendeckung für Kovac vermissen, stößt stattdessen besagte Debatte immer wieder bewusst an.

Rummenigge gibt Kovac-Diskussionen immer wieder Futter

Vor dem Duell mit dem Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg beispielsweise bekräftigte Rummenigge in der Bild am Sonntag vielsagend: "Jeder, der für Bayern München arbeitet, mich eingeschlossen, muss hier liefern, hier herrscht Druck, das ist beim FC Bayern schon immer so gewesen." Er richtete diese Worte an Kovac und knüpfte damit nahtlos an seinen Auftritt bei Sky-Moderator Jörg Wontorra vor einigen Wochen an.

Damals, einen Tag nachdem die Bayern ihren Konkurrenten um die Meisterschale, Borussia Dortmund, vor heimischer Kulisse mit 5:0 gedemütigt hatten, erklärte der Vorstandsboss mit Hinblick auf Kovacs Trainerdasein: "Es gibt keine Jobgarantie bei Bayern München, für niemanden. Jeder muss liefern, jeder muss mit diesem Druck umgehen können. Wer mit dem Druck nicht umgehen kann, ist bei uns im falschen Klub."

Danach führte er zudem aus, wie man Rotationsverfechter Kovac in der herbstlichen Schwächephase erst einmal einnorden musste. "Ich bin ein erbitterter Gegner der Rotation. Ich bin ein totaler Freund davon, die elf besten Spieler aufzustellen. Sonst gehe das "Leistungsprinzip verloren". Interne Gespräche zwischen den Verantwortlichen und dem ehemaligen Frankfurt-Übungsleiter sorgten dafür, dass dieser mehr Kontinuität in seine Startelf brachte.

Hoeneß und Rummenigge beim FC Bayern wieder im Clinch: Mia san uneins © getty 1/30 Rummenigge wollte Kovac selbst nach dem 5:0 gegen den BVB keine Jobgarantie geben. Hoeneß sah das ein bisschen anders. Nicht das erste Mal, dass sich die Bayern-Bosse uneinig waren. SPOX blickt auf die größten Dispute zurück. © getty 2/30 "Bei uns gibt es keine Jobgarantie. Für niemanden. Jeder, der bei Bayern München arbeitet, muss liefern", sagte KHR: "Mit diesem Druck muss man klarkommen." Kovac hatte Tags zuvor nach der Gala gegen den BVB genau das in Frage gestellt. © getty 3/30 "Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht", sagte Kovac: "Ich bin kein Moralapostel, aber wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht." © getty 4/30 Und Hoeneß unterstützte Kovac: "Wie soll ich mit jemandem zusammenarbeiten, den ich bei jeder Gelegenheit infrage stelle? In so einem Spannungsfeld, wie unser Trainer in den letzten Wochen gelebt hat, kann man auf Dauer nicht vernünftig arbeiten." © getty 5/30 Nicht zum ersten Mal kommunizieren die beiden öffentlich in entgegengesetzte Richtungen. Seit der Rückkehr von Hoeneß nach der Haft scheinen die Bayern-Bosse häufig verschiedener Meinungen zu sein. Davon konnte man schon im Sommer 2016 Notiz nehmen. © getty 6/30 Damals war Rummenigge noch der Alleinherrscher an der Säbener Straße und entschied sich für eine Verpflichtung von Carlo Ancelotti für das freie Traineramt. Eine Entscheidung, die Hoeneß sehr kritisch beäugte. © getty 7/30 Kurze Zeit später kam beim FCB die Sportdirektoren-Frage auf, nachdem Matthias Sammer zurückgetreten war. Rummenigge sprach sich für Philipp Lahm aus. Hoeneß hingegen wollte Max Eberl haben. © getty 8/30 Schlussendlich konnte man sich auf keine der beiden Optionen einigen. Rummenigge und Hoeneß fanden stattdessen einen Kompromiss: Hasan Salihamidzic führt die Rolle seitdem aus. © getty 9/30 Ein halbes Jahr später kam es zur nächsten Diskussion: Der FC Bayern schied in der Spielzeit 2016/17 in der Champions League aus und Hoeneß merkte an, dass "ein Titel schon ein bisschen wenig" für den FC Bayern wäre. © getty 10/30 Rummenigge gefiel diese Aussage gar nicht und setzte zum Konter an: "Dann haben wir hier möglicherweise eine unterschiedliche Sichtweise", so KHR. In der Champions League sei schwer mit Erfolg zu planen "und das schätzen hier alle so ein". © getty 11/30 Glücklich war Rummenigge dann im Sommer, als die Bayern die Verpflichtung von James Rodriguez vermeldeten. "Er gibt uns die Qualität, die wir brauchen", schwärmte der Vorstandsvorsitzende. © getty 12/30 Hoeneß' Worte hingegen klangen da schon anders: "Wir verlassen uns da voll auf Carlo Ancelotti, der ihn im Gegensatz zu uns viel besser kennt." © getty 13/30 Noch im selben Sommer ging der FC Bayern auf Sommertour in China. Während Rummenigge den Trip als "vollen Erfolg" feierte, sah Hoeneß die aufwendige Reise als "grenzwertig" an. © getty 14/30 Doch nicht nur Hoeneß war zu dieser Zeit skeptisch, sondern auch so mancher Spieler. Robert Lewandowski kritisierte beispielsweise die Transferpolitik des Rekordmeisters. © getty 15/30 "Stress mit mir persönlich", drohte Rummenigge dem Polen daraufhin an. Hoeneß stattdessen plädierte auf Meinungsfreiheit: "Wir leben in einer Demokratie, in der jeder seinem Ärger auch mal Luft machen darf." © getty 16/30 Das Thema Transfers war im Sommer 2017 weiterhin groß. Hoeneß blickte auf die europaweiten Entwicklungen und klärte im Bayern-Magazin auf, dass "ein Spieler für 100 Millionen Euro für den FC Bayern nicht akzeptabel" sei. © getty 17/30 Rummenigge stattdessen antwortete im selben Magazin auf die Frage, ob eine derartige Grenze in Stein gemeißelt sei, dass dies "nur die zehn Gebote" sind. © getty 18/30 Ein schwieriger Start in die Saison war vorprogrammiert. Vor einer bedeutenden Woche mit Spielen gegen den VfL Wolfsburg und Paris Saint-Germain betonte Rummenigge jedoch, dass "Ancelotti bei uns gar nicht in der Kritik" stehe. © getty 19/30 Während KHR den Italiener nach der 0:3-Pleite bei PSG dann "als Freund" verabschiedete, lästerte Hoeneß: "Die Tatsache, dass der Trainer fünf wichtige Spieler gegen sich aufgebracht hat, das hätte er niemals durchgehalten." © getty 20/30 Daraufhin sagte Ex-Sportdirektor Sammer: "Wir haben doch alle gespürt, dass da Baustellen waren. Diese haben dazu geführt, dass so ein starkes Gebilde ins Wanken geriet." © getty 21/30 Und auch Hoeneß bestätigte selbstkritisch: "Es mag so aussehen, dass es Uneinigkeiten zwischen Rummenigge und mir gab. Da räume ich auch ein, dass einiges nicht glücklich gelaufen ist." Man wolle jedoch "ein neues Kapitel aufschlagen". © getty 22/30 Rummenigge sprach daraufhin von "guten und überfälligen Gesprächen" und Hoeneß verriet: "Die Dinge werden nicht mehr passieren. Was passieren wird, wird dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen." © getty 23/30 Schon Anfang 2018 allerdings wurde klar, dass alte Gräben allzu leicht aufbrechen konnten. Rummenigge kokettierte für die Nachfolge von Jupp Heynckes nach der Saison mit dem zu der Zeit freien Thomas Tuchel. © getty 24/30 Hoeneß allerdings träumte öffentlich davon, Heynckes entgegen der ursprünglichen Abmachung für ein weiteres Jahr überzeugen zu können. Ein Vorhaben, von dem Tuchel nicht gerade begeistert war. © getty 25/30 Tuchel sagte dem FCB in der Folge ab und entschied sich für PSG. Bei Bayern wurde die Hoeneß-Lösung Niko Kovac Trainer. Der allerdings stand nach einer schwierigen Hinrunde und wenig attraktivem Fußball sofort in der Kritik. © imago 26/30 Selbst sein Befürworter Hoeneß zählte ihn nach einem blamablen 3:3 gegen Düsseldorf an: "Es ist ein schwerer Tag für uns. Es gibt intern Gesprächsbedarf. Wir sehen eine schwierige Ausgangsposition für den Rest der Saison", sagte Hoeneß. © getty 27/30 Doch spätestens nach der 5:0-Gala gegen den BVB war für Hoeneß wieder alles in Butter. "Selbst wenn wir Zweiter würden, ist das doch kein Desaster", sagte Hoeneß und nahm etwas den Druck von Kovac weg. © getty 28/30 "Mit diesem Druck muss man umgehen. Wer das nicht kann, ist dann im falschen Klub", sagte Rummenigge konträr dazu und stellte unmissverständlich klar: "Wir werden Meister." © getty 29/30 Und da war sie wieder. Diese "Mia san uneins"-Mentalität in der Bayern-Chefetage. "Das ist aber auch fruchtbar für den Klub", stellte KHR schon im September 2017 fest. Am Ende sei es wichtig, zu "einer gemeinsamen Gefechtslage" zu finden. © getty 30/30 Diese "gemeinsame Gefechtslage" werden Rummenigge und Hoeneß spätestens 2021 beenden. Dann wird sich Rummenigge aller Voraussicht nach zurückziehen. Hoeneß wird hingegen wohl noch ein Jahr länger Präsident sein.

Kovac reagiert auf Rummenigge-Aussagen

Rummenigge belässt es aber nicht bloß dabei, Kovac öffentlich anzuzählen, sondern bringt bereits einen Wunschkandidaten als Alternative ins Spiel: Ex-Bayern-Profi Xabi Alonso. Der Spanier sei einer der "klügsten und besten Strategen, die ich je bei uns im Mittelfeld gesehen habe." Der 63-jährige schob nach: "Meiner Meinung nach müssen wir uns bemühen, dass er irgendwann nach München zurückkehrt." Derzeit absolviert der Weltmeister von 2010 eine Trainerausbildung bei Real Madrid und dürfte eher als Kandidat für die fernere Zukunft betrachtet werden.

Auf kurze Sicht, so berichtet die tz am Freitag, rückt mehr und mehr Ajax-Macher Erik ten Hag in Rummenigges Fokus. Der Niederländer arbeitete zwischen 2013 und 2015 schon als Trainer der Münchner Zweitvertretung und würde den viel zitierten Stallgeruch mitbringen. Ten Hag, der mit den Amsterdamern in der aktuellen Spielzeit diverse europäische Schwergewichte durcheinanderwirbelte, wäre ein Rummenigge-Kandidat. Kovac ist bekanntermaßen ein Hoeneß-Mann.

Kovac nimmt die Rummenigge-Spitzen - zumindest nach außen - indes gelassen. Auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Begegnung mit Hannover 96 auf die jüngste Aussagen seines Chefs angesprochen, sagte der 47-Jährige: "Ich nehme es wahr. Aber ich kann mich damit jetzt nicht beschäftigen. Ich lese es nicht, aber mir wird es zugetragen. Ich versuche, es auszublenden. Weil es bringt nichts, wenn ich mich mit Nebensachen beschäftige."

James-Verbleib? Rummenigge geht "fest davon aus"

Die Gräben zwischen Hoeneß und Rummenigge enden aber nicht an der Trainer-Thematik. Eine weitere Personalie, die die beiden starken Männer bei den Bayern uneins wirken lässt, ist James Rodriguez. Während Hoeneß, Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic seit Monaten herumdrucksen, was eine feste Verpflichtung des Kolumbianers angeht, machte Rummenigge unlängst keinen Hehl daraus, dass er sich einen langfristigen James-Verbleib in der bayrischen Landeshauptstadt wünscht.

"Ich oute mich nach wie vor als Fan von James. Er hat einen unglaublichen tollen linken Fuß und ist für mich ein Weltstar", sagte der gebürtige Lippstädter im Interview mit der AZ und schob nach: "Ich gehe fest davon aus, dass James auch in der nächsten Saison beim FC Bayern spielen wird." Er glaube nicht, dass Kovac und James ein Problem miteinander hatten. Die jüngsten Entwicklungen, die Tatsache, dass der Coach jenen begabten "Weltstar" immer wieder auf die Bank verbannte und ihm höchstens ein paar Minuten Spielzeit einräumte, legen eine andere Vermutung nahe.

Dass die Bosse ihre Uneinigkeit derart unverblümt in die Welt tragen, mutet seltsam an. Gerade in dieser Saison, die nur allzu häufig als Übergangs-, beziehungsweise Umbruchsspielzeit deklariert wurde, weil Kovac unter anderem mit der Aufgabe betraut wurde, die alternden, aber dennoch traditionell spielwilligen Vereinsikonen Franck Ribery und Arjen Robben einzubinden und gleichzeitig eine zukunftsträchtige Truppe aufzubauen, wäre das Bestreben, ein harmonischeres Bild zu vermitteln, naheliegender. Aber: Der FC Bayern wäre eben nicht der FC Bayern, wenn alles erwartbar liefe.