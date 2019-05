FC Bayern: So geht es mit den Wackelkandidaten weiter

Mit Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha verlassen bereits drei Spieler den FC Bayern sicher am Saisonende. Wer könnte ihnen folgen?

SPOX und Goal nehmen die Wackelkandidaten beim Rekordmeister genauer unter die Lupe und erläutern, wie es in den nächsten Wochen mit ihnen weitergeht.

James Rodriguez (27, Leihe bis zum 30. Juni 2019)

Obwohl Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge seinen Spielstil mag und er in der Mannschaft gut ankommt, geht die Tendenz bei James in Richtung Abschied. Bis zum 15. Juni hat die Vereinsführung Zeit, sich zu entscheiden, ob sie die Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro für den von Real Madrid ausgeliehenen Mittelfeldspieler ziehen oder nicht. Diese Zeit wollen sie sich trotz anders lautender Meldungen aus Spanien noch nehmen - wohl auch, um sicherzustellen, wer die Mannschaft ab der neuen Saison trainiert.

Fakt ist: Der noch bei den Münchnern unter Vertrag stehende Niko Kovac ist kein großer Freund des Linksfußes. James nahm bis auf ein Zwischenhoch im Frühjahr keine wichtige Rolle unter Kovac ein, beendete die Bundesliga-Saison mit nur 20 Einsätzen (sieben Tore und vier Vorlagen) sowie persönlichen, auch Verletzungen geschuldeten Enttäuschungen. Dass er hin und wieder zu spät zum Training kam, kostete den 27-Jährigen zudem einige Sympathiepunkte bei den Verantwortlichen.

Titel-Party! So verabschiedeten sich Rib und Rob © getty 1/30 Der FC Bayern ist zum siebten Mal in Folge deutscher Meister - und verabschiedete seine Legenden Franck Ribery und Arjen Robben. Die besten und emotionalsten Bilder des Tages. © getty 2/30 Ein großer Tag für den deutschen Fußball, den FC Bayern und Franck Ribery und Arjen Robben stand an ... © getty 3/30 ... die beiden Ausnahmekönner von den bayerischen Flügeln traten zum letzten Mal in einem Bundesligaspiel für die Roten auf den Rasen in der Allianz Arena und wurden von den Fans ... © getty 4/30 ... sowie vom Verein schon vorab gebührend gefeiert. Selbiges galt selbstverständlich auch für Rafinha. Denn auch der Brasilianer machte sein letztes Spiel im Bayern-Gewand. © getty 5/30 Das Highlight im deutschen Fußball ließ sich auch die Prominenz nicht entgehen. © getty 6/30 Heidi Klum gastierte mit ihrem Lebensgefährten aus der Musikbranche. Monsunartiges Wetter allerdings gab es am Samstagnachmittag in Fröttmaning nicht. © getty 7/30 Der FCB wirbelte von Anfang an. Kingsley Coman brachte die Bayern früh auf die Siegerstraße, ... © getty 8/30 ... doch kurz nach Wiederanpfiff folgte der Schock. Eintracht Frankfurt traf etwas glücklich nach einem Standard. © getty 9/30 Davon jedoch sollten die Festlichkeiten nicht verhindert werden. David Alaba hatte die passende Antwort parat. © getty 10/30 Und dann war es an der Zeit für die Helden Rib und Rob. © getty 11/30 Und dass die beiden es noch drauf haben, wollten sie unbedingt noch einmal unter Beweis stellen. Riberys Heber zum 4:1 war ein Sahnestück, ... © getty 12/30 ... welches beim Franzosen für einen Emotionsausbruch sorgte. Die Mitspieler waren zum Feiern schnell da. © getty 13/30 Und auch Arjen Robben durfte zum Abschluss noch einmal jubeln. Der Niederländer zelebrierte seinen letzten Bundesligatreffer für den FCB stilecht per patentiertem Knierutscher. © getty 14/30 Und dann war es endlich soweit: Die Bayern waren nach gut 90 Minuten und einem 5:1-Kantersieg gegen Frankfurt Meister. Die Aufholjagd nach zwischenzeitlich neun Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund ist geglückt! © getty 15/30 Für Niko Kovac muss der Schlusspfiff eine Erlösung gewesen sein. Den Trainer, der den Bayern im Vorjahr noch einen Titel klaute, erwartete seine erste Bierdusche als Meistercoach. © getty 16/30 Dieses Gefühl kennt ein Robben bestens. Für den Niederländer ist es die siebte Meisterbierdusche in Folge. © getty 17/30 Und auch die Dame des Hauses sparte nicht mit dem gebührendem Glückwunsch. © getty 18/30 Feiern durften auch die anderen. Robert Lewandowski traf zwar am letzten Spieltag nicht selbst, wurde jedoch trotzdem mit der Torjägerkanone ausgezeichnet. Der Pole traf in dieser Bundesliga-Saison 22 Mal. © getty 19/30 Für Ribery ging es derweil nochmal in die Kurve. Zwölf Spielzeiten lang durften die Bayern-Fans König Franck und seine Kabinettstückchen genießen. © getty 20/30 Auf dem Weg zur Schale erwarteten den Meister wie gewohnt große Namen der Vereinshistorie. Ob Manuel Neuer seinen Gehaltscheck bald von Oliver Kahn zugesendet bekommt? © getty 21/30 Empfangen durfte er zunächst ein anderes wertvolles Stück. Die Meisterschale wurde diesmal überreicht aus den Händen von Lothar Matthäus. © getty 22/30 Und dann durften die drei scheidenden Stars die Schale auch noch als erstes in die Luft recken. © getty 23/30 Eine von Titeln geprägte Ära erlebten Ribery, Robben und Rafinha alle drei. In der Folgewoche könnte ein weiterer hinzukommen. © getty 24/30 Auch auf dem obligatorischen Meisterschaftsfoto weilt das Silber in den Händen Riberys. Die Bayern sehen mehr als einen Ausnamekönner gehen. Sie erleben die letzten Momente einer Ikone in ihrem Dress. © getty 25/30 Dann war es endlich an der Zeit, das gute Stück zu teilen. Ausgelassen feierten diejenigen, die es gewohnt sind und diejenigen, die sich zum ersten Mal Meister nennen dürfen. © getty 26/30 Erst wurde die Schale in die Luft gereckt und dann Rafinha. © getty 27/30 Dies trifft auch Niko Kovac nur zum Teil zu. Der hier mit seinem Bruder Robert feiernde Trainer ist neben Franz Beckenbauer der Einzige, der für die Bayern als Spieler und Trainer Meister wurde. © getty 28/30 Und auch Brazzo hat nach einer turbulenten Saison Grund zum Grinsen. Die nächsten Wochen erwartet den Sportdirektor jedoch wieder eine ganze Menge Arbeit. © getty 29/30 Einige seiner besten Spieler müssen nämlich ersetzt werden. Ob die Neuen etablierte Kräfte sind oder man vielleicht dem Nachwuchs eine Chance gibt wird sich zeigen. Der von Ribery ist jedenfalls noch nicht ganz soweit. © getty 30/30 Die Töchter Jerome Boatengs hingegen geben ihre Bewerbung für die erfolgreiche Damenabteilung des Vereins ab.

"Es gibt noch keine Entscheidung", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 5:1 gegen Eintracht Frankfurt über James' Zukunft. "Wir werden das nach dem Pokalfinale diskutieren." Nicht auszuschließen, dass sich der vor allem in Italien umworbene Kolumbianer leise durch die Hintertür verabschiedet. Er laboriert nämlich schon seit mehreren Wochen an Wadenproblemen und ist somit auch für das Duell mit RB Leipzig am kommenden Samstag fraglich. James wäre wohl nur von einem Verbleib an der Isar zu überzeugen, wenn ein neuer Trainer käme, der ihm umgehend sein uneingeschränktes Vertrauen aussprechen würde.

Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent.