FC Bayern: Hoeneß bestätigt Interesse an Leroy Sane von Manchester City

Uli Hoeneß hat das Interesse des FC Bayern München an Leroy Sane bestätigt. "Wir beschäftigen uns mit der Personalie", wird der Präsident des Deutschen Meisters von der Süddeutschen Zeitung zitiert.

Zuvor hatte der kicker berichtet, dass die Führungsriege des FC Bayern einen Transfer von Sane prüfen würde. Der FC Bayern hat offenbar bereits seit längerer Zeit Kontakt zur Familie des Außenstürmers.

Sane hat bei Manchester City noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. City-Trainer Pep Guardiola würde den deutschen Nationalspieler gerne halten. Sane steht aber offenbar aufgrund der drohenden Sanktionen wegen Verstößen gegen die Financial-Fairplay-Regularien zum Verkauf.

Lewandowski über Leroy Sane: "Spieler mit großer Qualität"

Robert Lewandowski würde einen Wechsel von Sane zum FC Bayern befürworten. "Sane ist so ein Spieler mit großer Qualität. Solche Spieler können die Mannschaft vom ersten Tag an nach vorne bringen", erklärte der Torschützenkönig der Bundesliga am Mittwoch im Rahmen einer Medienrunde. Darüber hinaus ergänzte er, dass die Bayern "bei Transfers das letzte Wort noch nicht gesprochen" hätten: "Ich weiß, dass noch etwas passieren wird."

Sane wäre nach Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV der zweite Neuzugang für die Offensive der Bayern im kommenden Sommer. Zuvor hatte der deutsche Rekordmeister bereits die Transfers von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard verkündet.