Franck Ribery spricht über seine Zukunft: Die Bayern-Pressekonferenz im LIVETICKER

Franck Ribery spricht am Dienstag auf einer Pressekonferenz über seine Zukunft. Hier könnt ihr die wichtigsten Aussagen des Franzosen im LIVETICKER mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bayern-PK mit Franck Ribery im LIVETICKER

Vor Beginn: Die Pressekonferenz beginnt um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Offen ist, ob Ribery seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen wird.

Vor Beginn: Der Franzose spricht am Dienstag über seine Zukunft. In dieser wird er nicht mehr Spieler des FC Bayern sein. Der Tabellenführer der Bundesliga teilte am Sonntag mit, dass Ribery nach zwölf Jahren beim FCB keinen neuen Vertrag bekommen wird.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Franck Ribery.

Franck Ribery im Steckbrief