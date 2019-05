FC Bayern - News und Gerüchte: Robert Lewandowski hat offenbar zwei Anfragen vorliegen

Robert Lewandowski hat offenbar zwei konkrete Anfragen vorliegen. Der FC Bayern München möchte vorzeitig mit dem Polen verlängern. Am Wochenende wird wohl eher Sven Ulreich als Manuel Neuer das Tor hüten. Niko Kovac erhält externe Unterstützung. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerücht: Robert Lewandowksi hat zwei Anfragen vorliegen

Robert Lewandowski vom FC Bayern München wird offenbar von Paris Saint-Germain und Manchester United umworben. Dies berichtet der kicker. Demnach haben beide Klubs eine Anfrage hinterlassen. Zum Schlüssel werden könnten die Vertragsgespräche zwischen Spieler und dem FCB.

Dem Bericht zufolge wollen die Bayern den Vertrag mit Lewandowski um ein weiteres Jahr von 2021 auf 2022 verlängern. Das entspräche dem üblichen Zeitrahmen, den der Klub seinen routinierteren Spielern bei einer Verlängerung anbietet. Der Pole aber soll sich eine andere Laufzeit wünschen.

FC Bayern: Diese wichtigen Heimspiele vergeigte der FCB in diesem Jahrzehnt © getty 1/19 Am Samstag werden die Bayern Meister, wenn sie zu Hause gegen Frankfurt nicht verlieren. Die letzte Pleite gegen die SGE ist hier im Bild (November 2000). Allerdings vergeigte der FCB in diesem Jahrzehnt schon einige wichtige Spiele in der Allianz Arena. © getty 2/19 2. März 2011: Im DFB-Pokal-Halbfinale bekam es der FCB mit Schalke 04 zu tun, wo noch ein gewisser Manuel Neuer zwischen den Pfosten stand. © getty 3/19 Das Siegtor für die Knappen, die am Ende auch in Berlin triumphierten, fiel bereits nach 15 Spielminuten. Nach Vorarbeit von Höwedes nickte Raul zum 0:1 ein. Auch die Meisterschaft konnten die Bayern in diesem Jahr nicht holen, die Schale ging an den BVB. © getty 4/19 15. März 2011: Gomez erzielte in San Siro bei Inter noch in der 90. Minute das 1:0-Siegtor im Hinspiel. Beste Ausgangslage also für die Bayern in diesem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League... © getty 5/19 ...doch da hatte Eto'o schon nach acht Minuten egalisiert. Gomez und Müller stellten noch in Halbzeit eins auf 2:1, Sneijder gelang später der Ausgleich. Pandev schoss schließlich zwei Minuten vor Schluss das 3:2 für Inter - und die Bayern aus der CL. © getty 6/19 19. Mai 2012: Neben der CL-Finalpleite gegen Manchester United 1999 wohl das größte Trauma für alle Bayern-Fans - das enorm leichtfertig vergeigte "Finale dahoam" gegen Chelsea. Sieben Minuten vor Schluss traf Müller zum vermeintlichen Siegtor. © getty 7/19 Doch dann ging der Wahnsinn erst los: Drogba glich in der 88. aus, Robben verschoss in der Verlängerung einen Strafstoß - und Olic sowie Schweinsteiger versagten im Elfmeterschießen die Nerven. 5:4 hieß es am Ende für die Blues. © getty 8/19 29. April 2014: Sang- und klanglos ging es dagegen im Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Real Madrid zu. Das Hinspiel verloren die Guardiola-Bayern mit 0:1 im Bernabeu, in München ging man dann komplett baden. © getty 9/19 4:0 hieß es am Ende für die Königlichen, die zwischen Minute 16 und 34 eine 3:0-Führung herausschossen. Ronaldo markierte in der Schlussminute den Endstand und seinen zweiten Treffer des Tages. © getty 10/19 28. April 2015: Völlig verrückter Kick im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund. Die Bayern führten durch Lewandowski, 15 Minuten vor dem Ende glich Aubameyang aus. Es ging in ein legendäres Elfmeterschießen... © getty 11/19 ...in dem die Bayern nicht ein einziges Mal vom Punkt trafen. Stattdessen rutschen sie reihenweise aus. Lahm, Alonso, Götze und Neuer verschossen, der BVB stand im letzten Jahr unter Klopp im Finale. © getty 12/19 12. Mai 2015: Eine Partie, die man in dieser Serie auch unerwähnt lassen könnte. Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Barcelona. Das Hinspiel verloren die Bayern unter Pep in der Schlussphase, am Ende musste man eine 0:3-Hypothek aufholen. © getty 13/19 Ein schweres Unterfangen, das trotz eines 3:2-Siegs scheiterte. Zwar ging der FCB früh durch Benatia in Führung, doch schon 22 Minuten und ein Neymar-Doppelpack später lag man 1:2 zurück. Lewandowski und Müller schossen immerhin noch den Sieg heraus. © getty 14/19 3. Mai 2016: Am Ende auch ein FCB-Sieg, doch wieder schaffte man es in der Allianz Arena nicht, einen Rückstand zu drehen. Und wieder war's das Halbfinal-Rückspiel in der CL, diesmal gegen Atletico Madrid. Das Hinspiel hatte man mit 0:1 verloren. © getty 15/19 Alonso traf per Freistoß in Halbzeit eins für die Bayern, Lewandowski in der 74. zum 2:1-Sieg. Doch es fehlte am Ende ein weiterer Treffer, denn Griezmann hatte in Minute 54 zum zwischenzeitlichen 1:1 genetzt. Das dritte Halbfinalaus in Folge für den FCB. © getty 16/19 26. April 2017: Pokal-Halbfinale gegen Dortmund, Ancelotti gegen Tuchel. Reus brachte den BVB in Front, 22 Minuten später ging es dank Treffern von Martinez und Hummels mit 2:1 für den FCB in die Kabine. © getty 17/19 In der Folge dominierten die Bayern und vergaben zahlreiche Großchancen. Aus dem Nichts wurde Dortmund plötzlich stärker, glich durch Aubameyang aus und legte fünf Minuten danach dank eines Dembele-Traumtors nach. Die Bayern schieden mit 2:3 aus. © getty 18/19 13. März 2019: Das erste Champions-League-Achtelfinale in der Trainerkarriere von Niko Kovac. Gegen Liverpool holte man in Anfield ein mehr als ordentliches 0:0 im Hinspiel. © getty 19/19 Die Bayern agierten in der Arena jedoch viel zu zaghaft, um die Reds in Bredouille zu bringen. Mit 1:1 ging es in die Pause, mit van Dijks Kopfball zum 1:2 aus Münchner Sicht war die Messe gelesen und das frühe CL-Aus besiegelt.

FC Bayern, Gerücht: Sven Ulreich auch gegen Frankfurt im Tor?

Der FC Bayern München muss am letzten Spieltag der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt wohl weiterhin auf Manuel Neuer verzichten. Wie der kicker berichtet, geht die Tendenz klar in Richtung eines Neuer-Ausfalls. Damit wäre einmal mehr Sven Ulreich gefordert, der bereits in den letzten Wochen den Kasten hütete.

Auch am Mittwoch konnte Neuer nicht am Torwarttraining teilnehmen, eine baldige Rückkehr ist damit nur schwer vorstellbar. Seit Mitte April laboriert der Nationaltorhüter an einer Wadenverletzung. Wie es um Javi Martinez und James Rodriguez steht, ist ebenfalls noch nicht klar. Beide trainierten am Mittwoch nicht mit der Mannschaft.

Bundesliga: Die letzten Meister im Überblick

Der FC Bayern München gewann seit 2013 alle Titel. Die letzten Meister im Überblick:

Jahr Team 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2008 FC Bayern München 2012, 2011 Borussia Dortmund 2009 VfL Wolfsburg 2007 VfB Stuttgart

FC Bayern, News: Experten kritisieren Umgang mit Trainer Niko Kovac

Marcel Reif und Thomas Berthold haben sich in der Bild kritisch zum Umgang der Führungsebene des FC Bayern München mit Trainer Niko Kovac geäußert. "Die Methodik ist an der Grenze der Unanständigkeit, finde ich", sagte Reif, nachdem die FCB-Verantwortlichen zuletzt um ein Bekenntnis zu Kovac herumdrucksten.

Entsprechend würde Reif einen Rücktritt Kovacs nicht überraschen. Berthold stimmte Reif zu: "Die Aussagen von Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic sind derartig doppeldeutig, die lassen sich alle Optionen offen. Das in dieser Phase zu machen, ist das Allerletzte."

Er rechne fest damit, dass Kovac im Sommer gehen müsse: "So wie ich die Bayern kenne, haben die intern schon entschieden, dass er nach Saison-Ende weg ist! Egal, ob er Meister und Pokalsieger wird. Aber da siehst du wieder mal, was deren Wort wert ist."

FC Bayern, News: Stefan Effenberg erwartet heißes Rennen am 34. Spieltag

Stefan Effenberg rechnet als Ex-Profi des FC Bayern München mit der Deutschen Meisterschaft. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es sich nehmen lassen", sagte er dem kicker. Gleichwohl allerdings hat der TV-Experte doch einige Bedenken: "Der BVB ist in der Lage, in Gladbach schnell ein, zwei Tore zu machen. Dann denken die Münchner auch, oh, das haben wir nicht erwartet."

Dass die Bayern, für die schon ein einziger Punkt reichen würde, auf Unentschieden spielen, kann sich Effenberg nicht vorstellen: "Bayern wird auf Sieg gehen, das gehört zum Bayern-Gen. Die Frage ist, wie Frankfurt dieses Jahr verkraftet hat. Macht der Kopf noch mit? Aber das Spiel in München ist ein Erlebnis, es wird ein Spektakel."