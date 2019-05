FC Bayern, News und Gerüchte: Neues Interesse an Ante Rebic von Eintracht Frankfurt?

Der FC Bayern München denkt offenbar mangels Alternativen erneut über eine mögliche Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Ante Rebic. James Rodriguez könnte es zu Paris Saint-Germain ziehen. Philipp Lahm kann sich eine Rückkehr zum FC Bayern vorstellen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerücht: Neues Interesse an Frankfurts Ante Rebic?

Der FC Bayern München hat laut SportBild neues Interesse an Ante Rebic. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt soll der erklärte Wunschtransfer von Trainer Niko Kovac sein und aufgrund mangelnder Alternativen inzwischen wieder auf dem Zettel von Sportdirektor Hasan Salihamidzic stehen.

Bereits in den letzten zwei Transferphasen wurde Rebic beim FC Bayern gehandelt. Der 25-jährige Kroate ist bei Frankfurt mit zehn Toren in 35 Spielen der laufenden Saison allerdings nicht mehr ganz so effektiv wie noch in der vergangenen Spielzeit. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2022.

Der FC Bayern sucht offenbar einen Spieler, der nicht nur für Robert Lewandowski einspringen kann, sondern auch über den Flügel kommen könnte. Die Verhandlungen mit Timo Werner und RB Leipzig sind derzeit aber offenbar an einem toten Punkt angekommen. Ralf Rangnick sprach zuletzt sogar von einem möglichen Verbleib des Nationalspielers bis 2020 in Leipzig. Nicolas Pepe von OSC Lille soll kein Thema mehr darstellen.

Die Bundesliga-Tabelle nach 32 von 34 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 83:31 52 74 2. Borussia Dortmund 32 76:42 34 70 3. RB Leipzig 32 62:27 35 65 4. Eintracht Frankfurt 32 59:41 18 54 5. Bayer Leverkusen 32 63:50 13 54 6. Borussia M'gladbach 32 51:40 11 52 7. Wolfsburg 32 54:46 8 52 8. TSG Hoffenheim 32 68:47 21 51

FC Bayern, Gerücht: James Rodriguez zu PSG?

James Rodriguez könnte vom FC Bayern München über die Zwischenstation Real Madrid zu Paris Saint-Germain wechseln. Der Kolumbianer ist laut Sport Bild ein Thema beim französischen Branchenprimus, sollte Neymar den Klub verlassen. Der Brasilianer ist demnach für rund 350 Millionen Euro zu haben.

James, für den die Bayern weiterhin eine Kaufoption halten, würde demnach zuerst zu Real zurückkehren, um dann nach Paris abgegeben zu werden. Die Münchner hatten in Person von Hasan Salihamidzic bereits ausgeschlossen, die Option zu ziehen, nur um James anschließend selbst gewinnbringend zu verkaufen.

Noch scheint ein Verbleib von James in München allerdings nicht ausgeschlossen. Die Verantwortlichen betonten zuletzt, keinen Zeitdruck zu verspüren und weiter über den möglichen Kauf nachzudenken. Unter Niko Kovac präsentierte sich der 27-Jährige wechselhaft und steuere sieben Tore in 28 Einsätzen bei.

Vereinstreue beim FC Bayern: Diese Spieler spielten am längsten für den FCB © spox 1/17 Nach zwölf Jahren beim FC Bayern ist Schluss für Franck Ribery. Damit gehört der Franzose zu den Dauerbrennern beim Rekordmeister. SPOX zeigt die Spieler, die am längsten dauerhaft beim FCB unter Vertrag standen und immer mindestens einen Einsatz hatten. © getty 2/17 Platz 14: Arjen Robben - 10 Jahre (2009 - 2019). © getty 3/17 Platz 14: Karl-Heinz Rummenigge - 10 Jahre (1974 - 1984). © getty 4/17 Platz 14: Alexander Zickler - 10 Jahre (1993 - 2003). © getty 5/17 Platz 13: Hans Pflügler - 11 Jahre (1981 - 1992). © getty 6/17 Platz 9: Franz Roth - 12 Jahre (1966 - 1978). © getty 7/17 Platz 9: Franz Beckenbauer - 12 Jahre (1965 - 1977). © getty 8/17 Platz 9: Franck Ribery - 12 Jahre (2007 - 2019). © getty 9/17 Platz 9: Philipp Lahm - 12 Jahre (2005 - 2017). © imago 10/17 Platz 7: Bernd Dürnberger - 13 Jahre (1972 - 1985). © getty 11/17 Platz 7: Bastian Schweinsteiger - 13 Jahre (2002 - 2015). © getty 12/17 Platz 2: Georg Schwarzenbeck - 14 Jahre (1966 - 1980). © getty 13/17 Platz 2: Klaus Augenthaler - 14 Jahre (1977 - 1991). © getty 14/17 Platz 2: Sepp Maier - 14 Jahre (1965 - 1979). © getty 15/17 Platz 2: Oliver Kahn - 14 Jahre (1994 - 2008). © getty 16/17 Platz 2: Gerd Müller - 14 Jahre (1965 - 1979). © getty 17/17 Platz 1: Mehmet Scholl - 15 Jahre (1992 - 2007).

FC Bayern, News: Philipp Lahm kann sich Rückkehr vorstellen

Philipp Lahm beobachtet den FC Bayern München auch nach seinem Karriereende. In der Sport Bild gab er an, sich durchaus eine Rückkehr vorstellen zu können: "Klar, ich bin dem Verein durch meine Biographie eng verbunden. Ich will nicht ausschließen, dass sich da eines Tages wieder eine Zusammenarbeit ergibt."

Vorerst aber sucht der ehemalige Verteidiger Distanz. Auch die Verpflichtung von Oliver Kahn wollte er nicht kommentieren. Klar ist für Lahm aber die Frage nach dem Bundesliga-Titel: "Bayern lässt sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen und wird die Schale holen. Das ist durch."

Die anhaltende Diskussion um Trainer Niko Kovac kann Lahm trotz allem nachvollziehen: "Das ist eine typische Bayern-Diskussion. Die Mannschaft wird Meister, steht im Pokalfinale, aber der Verein ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden - das gab es seit 2011 nicht mehr."