Draußen business as usual, drinnen Hip-Hop: So lief die Meisterfeier des FC Bayern

Der FC Bayern wird nach einer spannenden Saison Deutscher Meister. Dennoch ist bei der Feier Routine eingekehrt. Zumindest bei den Fans. SPOX war dabei: So lief die FCB-Party.

"Das ist unser letztes Lied. Wir dürfen leider danach nicht weiterspielen", rief der Sänger der eigens für die Fan-Meisterfeier am Nockherberg gebuchten Band um 22:30 Uhr ins Mikrofon. Er erntete dafür einige Unmutsbekundungen, hatte aber lediglich auf die Biergarten-Gesetzeslage in Bayern verwiesen, die besagt, dass ab 22 Uhr keine Musik mehr gespielt werden darf. Eine halbe Stunde später schließt der Ausschank. Um 23 Uhr, so die Vorschriften, muss jede noch so große Gaudi unter freiem Himmel ein Ende finden.

Allzu groß, allzu ausgelassen war sie ohnehin nicht. Ein Großteil der Tische war zum Zeitpunkt der Ankündigung bereits verwaist, die meisten der 2000 ausgewählten Anhänger, die dem Treiben beiwohnen durften, hatten sich wahlweise auf den Heimweg gemacht oder die nächste Kneipe aufgesucht. Die Tatsache, dass der FC Bayern sich nur wenige Stunden zuvor erstmals nach 19 Jahren am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse zum Meister krönte, schien nicht so recht auf die Fans im Paulanergarten überspringen zu wollen.

Klar, vereinzelt schwappten Gesänge durch die frühsommerliche Luft. Das allseits beliebte "Ladioo" beispielsweise, das in seiner Plumpheit den Titelkonkurrenten Borussia Dortmund bezichtigt, eine Ansammlung von Freudenmädchen-Nachkommen zu sein. Oder eben der wahrheitsgemäße Klassiker: "Deutscher Meister wird nur der FCB". Mal wieder, zum 29. Mal insgesamt, zum siebten Mal in Serie. Die Vielzahl an Meisterschalen, die Regelmäßigkeit - und kommt sie selbst so unvorhersehbar zustande wie in dieser Spielzeit - stumpft offensichtlich ab. Zumindest das Event-Publikum, das den Schallpegelmesser nur kurz in Wallung brachte, als die Mannschaft sich auf dem Balkon präsentierte.

Titel-Party! So verabschiedeten sich Rib und Rob © getty 1/30 Der FC Bayern ist zum siebten Mal in Folge deutscher Meister - und verabschiedete seine Legenden Franck Ribery und Arjen Robben. Die besten und emotionalsten Bilder des Tages. © getty 2/30 Ein großer Tag für den deutschen Fußball, den FC Bayern und Franck Ribery und Arjen Robben stand an ... © getty 3/30 ... die beiden Ausnahmekönner von den bayerischen Flügeln traten zum letzten Mal in einem Bundesligaspiel für die Roten auf den Rasen in der Allianz Arena und wurden von den Fans ... © getty 4/30 ... sowie vom Verein schon vorab gebührend gefeiert. Selbiges galt selbstverständlich auch für Rafinha. Denn auch der Brasilianer machte sein letztes Spiel im Bayern-Gewand. © getty 5/30 Das Highlight im deutschen Fußball ließ sich auch die Prominenz nicht entgehen. © getty 6/30 Heidi Klum gastierte mit ihrem Lebensgefährten aus der Musikbranche. Monsunartiges Wetter allerdings gab es am Samstagnachmittag in Fröttmaning nicht. © getty 7/30 Der FCB wirbelte von Anfang an. Kingsley Coman brachte die Bayern früh auf die Siegerstraße, ... © getty 8/30 ... doch kurz nach Wiederanpfiff folgte der Schock. Eintracht Frankfurt traf etwas glücklich nach einem Standard. © getty 9/30 Davon jedoch sollten die Festlichkeiten nicht verhindert werden. David Alaba hatte die passende Antwort parat. © getty 10/30 Und dann war es an der Zeit für die Helden Rib und Rob. © getty 11/30 Und dass die beiden es noch drauf haben, wollten sie unbedingt noch einmal unter Beweis stellen. Riberys Heber zum 4:1 war ein Sahnestück, ... © getty 12/30 ... welches beim Franzosen für einen Emotionsausbruch sorgte. Die Mitspieler waren zum Feiern schnell da. © getty 13/30 Und auch Arjen Robben durfte zum Abschluss noch einmal jubeln. Der Niederländer zelebrierte seinen letzten Bundesligatreffer für den FCB stilecht per patentiertem Knierutscher. © getty 14/30 Und dann war es endlich soweit: Die Bayern waren nach gut 90 Minuten und einem 5:1-Kantersieg gegen Frankfurt Meister. Die Aufholjagd nach zwischenzeitlich neun Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund ist geglückt! © getty 15/30 Für Niko Kovac muss der Schlusspfiff eine Erlösung gewesen sein. Den Trainer, der den Bayern im Vorjahr noch einen Titel klaute, erwartete seine erste Bierdusche als Meistercoach. © getty 16/30 Dieses Gefühl kennt ein Robben bestens. Für den Niederländer ist es die siebte Meisterbierdusche in Folge. © getty 17/30 Und auch die Dame des Hauses sparte nicht mit dem gebührendem Glückwunsch. © getty 18/30 Feiern durften auch die anderen. Robert Lewandowski traf zwar am letzten Spieltag nicht selbst, wurde jedoch trotzdem mit der Torjägerkanone ausgezeichnet. Der Pole traf in dieser Bundesliga-Saison 22 Mal. © getty 19/30 Für Ribery ging es derweil nochmal in die Kurve. Zwölf Spielzeiten lang durften die Bayern-Fans König Franck und seine Kabinettstückchen genießen. © getty 20/30 Auf dem Weg zur Schale erwarteten den Meister wie gewohnt große Namen der Vereinshistorie. Ob Manuel Neuer seinen Gehaltscheck bald von Oliver Kahn zugesendet bekommt? © getty 21/30 Empfangen durfte er zunächst ein anderes wertvolles Stück. Die Meisterschale wurde diesmal überreicht aus den Händen von Lothar Matthäus. © getty 22/30 Und dann durften die drei scheidenden Stars die Schale auch noch als erstes in die Luft recken. © getty 23/30 Eine von Titeln geprägte Ära erlebten Ribery, Robben und Rafinha alle drei. In der Folgewoche könnte ein weiterer hinzukommen. © getty 24/30 Auch auf dem obligatorischen Meisterschaftsfoto weilt das Silber in den Händen Riberys. Die Bayern sehen mehr als einen Ausnamekönner gehen. Sie erleben die letzten Momente einer Ikone in ihrem Dress. © getty 25/30 Dann war es endlich an der Zeit, das gute Stück zu teilen. Ausgelassen feierten diejenigen, die es gewohnt sind und diejenigen, die sich zum ersten Mal Meister nennen dürfen. © getty 26/30 Erst wurde die Schale in die Luft gereckt und dann Rafinha. © getty 27/30 Dies trifft auch Niko Kovac nur zum Teil zu. Der hier mit seinem Bruder Robert feiernde Trainer ist neben Franz Beckenbauer der Einzige, der für die Bayern als Spieler und Trainer Meister wurde. © getty 28/30 Und auch Brazzo hat nach einer turbulenten Saison Grund zum Grinsen. Die nächsten Wochen erwartet den Sportdirektor jedoch wieder eine ganze Menge Arbeit. © getty 29/30 Einige seiner besten Spieler müssen nämlich ersetzt werden. Ob die Neuen etablierte Kräfte sind oder man vielleicht dem Nachwuchs eine Chance gibt wird sich zeigen. Der von Ribery ist jedenfalls noch nicht ganz soweit. © getty 30/30 Die Töchter Jerome Boatengs hingegen geben ihre Bewerbung für die erfolgreiche Damenabteilung des Vereins ab.

Kovac über FCB-Titel: "Eine Reaktion großer Champions"

"Wir haben gut gearbeitet und deshalb sind wir verdient vorne", sagte Kapitän Manuel Neuer. "Dankeschön für alles. Das bleibt für das ganze Leben. Mia san mia", richtete der nach zwölf Jahren abwandernde Franck Ribery an die Menge. Robert Lewandowski schwor indes, dass er in seinem Haus sicherlich noch ein freies Plätzchen für die Torjägerkanone finden wird. Im Anschluss verschwand der Tross ins Innere, um die Korken knallen zu lassen.

Genau das hatte Niklas Süle schon im Stadion gemacht, erschien der Abwehrhüne doch mit Sektflöte bewaffnet in der Mixed-Zone, um anzukündigen, sich "einen hinter die Binde kippen" zu wollen. Die Gebäudemauern am Nockherberg trennten Fans und Verantwortliche nicht bloß räumlich, sondern standen sinnbildlich für die Stimmungsdifferenz. Drinnen war man sich der diesjährigen Knappheit im Titelrennen nämlich offenbar bewusster. "Als es schwierig war, haben wir uns zusammengesetzt und haben uns besprochen. Eine solche Reaktion können nur große Champions zeigen", lobte Trainer Niko Kovac und ergänzte: "Deswegen möchte ich den Jungs noch einmal recht herzlich danken und gratulieren. Danke, Männer."

Jerome Boateng verlässt Meisterfeier der Bayern früh

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schob nach: "Wir haben einen guten Start gehabt, dann hatten wir zwei Monate, in denen es hätte besser sein können. Aber wenn man dann am 34. Spieltag mit dieser Emotionalität im Stadion Meister wird, dürfen wir uns eine tolle Party gönnen." Später, als der offizielle Teil beendet war, hüpften die Spieler, allen voran David Alaba, auf der Bühne umher und gaben eine Art Hip-Hop-Version von "mia san mia" zum Besten. Merkliche Erleichterung nach einer aufreibenden Saison.

Nur einem war offenbar gar nicht nach Feiern zumute. Jerome Boateng hatte sich kurz nach dem Spiel, als seine Kollegen noch in der Kabine Meisterschalen-Selfies produzierten, wortlos und nachdenklich wirkend abgesetzt und ward an jenem Abend nicht mehr gesehen. Eine Tatsache, die im Siegesrausch beinahe unterging.

Eine Belohnung gab es für einige wenige, die bis zum Schluss biertrinkend und Händl essend draußen ausgeharrt hatten, auch noch. Mats Hummels, der seine Frau Cathy zum Taxi begleitete, stellte sich bereitwillig für Fotos zur Verfügung. Und auch FCB-Instanz Arjen Robben, der neben Ribery ebenfalls in der kommenden Saison nicht mehr beim deutschen Rekordmeister spielt, lächelte in die Smartphone-Kameras. Einigermaßen pünktlich erloschen sie aber dann, die Biergarten-Lichter. Man hielt sich an das strenge bayrische Gesetz. Wie an jedem anderen Tage eben auch. Business as usual.