Exklusiv: Aus von Niko Kovac als FC-Bayern-Trainer auch im Double-Fall beschlossen - Mark van Bommel Top-Kandidat auf Nachfolge

Das Aus von Niko Kovac nach nur einem Jahr als Trainer beim FC Bayern München ist nach exklusiven Informationen von SPOX und Goal beschlossene Sache - unabhängig von einem möglichen Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Mark van Bommel von der PSV Eindhoven gilt als Top-Kandidat auf die Nachfolge, auch Erik ten Hag von Ajax Amsterdam könnte den Kroaten beerben.

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben in den letzten Wochen mehrfach ein klares Bekenntnis zu Niko Kovac vermissen lassen. Zuletzt war dies bei Sportdirektor Hasan Salihamidzic im ZDF der Fall, auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wich entsprechenden Fragen wiederholt aus und wollte Kovac keine Job-Garantie ausstellen.

Zwar würden Kovac und dem FCB ein Punkt am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt genügen, damit der Kroate seine erste Saison in München mit dem Meistertitel abschließt. In diesem Fall würde Kovac sogar zu Vereinsikone Franz Beckenbauer aufschließen - der Kaiser ist bislang der einzige, der als Spieler und Trainer die Schale mit den Bayern geholt hat. Am Samstag darauf besteht zudem noch die Möglichkeit auf den Gewinn des Doubles, wenn Kovac mit dem FCB in seiner Heimatstadt Berlin im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig antritt.

Doch der Ausgang dieser beiden Spiele ändert nach exklusiven Informationen von SPOX und Goal nichts mehr an Kovacs Aus beim deutschen Rekordmeister. Der FC Bayern wollte dazu auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben. Es ist davon auszugehen, dass der Verein das Kovac-Aus frühestens nach dem Pokal-Endspiel bekanntgeben wird.

FC Bayern: Diese wichtigen Heimspiele vergeigte der FCB in diesem Jahrzehnt © getty 1/19 Am Samstag werden die Bayern Meister, wenn sie zu Hause gegen Frankfurt nicht verlieren. Die letzte Pleite gegen die SGE ist hier im Bild (November 2000). Allerdings vergeigte der FCB in diesem Jahrzehnt schon einige wichtige Spiele in der Allianz Arena. © getty 2/19 2. März 2011: Im DFB-Pokal-Halbfinale bekam es der FCB mit Schalke 04 zu tun, wo noch ein gewisser Manuel Neuer zwischen den Pfosten stand. © getty 3/19 Das Siegtor für die Knappen, die am Ende auch in Berlin triumphierten, fiel bereits nach 15 Spielminuten. Nach Vorarbeit von Höwedes nickte Raul zum 0:1 ein. Auch die Meisterschaft konnten die Bayern in diesem Jahr nicht holen, die Schale ging an den BVB. © getty 4/19 15. März 2011: Gomez erzielte in San Siro bei Inter noch in der 90. Minute das 1:0-Siegtor im Hinspiel. Beste Ausgangslage also für die Bayern in diesem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League... © getty 5/19 ...doch da hatte Eto'o schon nach acht Minuten egalisiert. Gomez und Müller stellten noch in Halbzeit eins auf 2:1, Sneijder gelang später der Ausgleich. Pandev schoss schließlich zwei Minuten vor Schluss das 3:2 für Inter - und die Bayern aus der CL. © getty 6/19 19. Mai 2012: Neben der CL-Finalpleite gegen Manchester United 1999 wohl das größte Trauma für alle Bayern-Fans - das enorm leichtfertig vergeigte "Finale dahoam" gegen Chelsea. Sieben Minuten vor Schluss traf Müller zum vermeintlichen Siegtor. © getty 7/19 Doch dann ging der Wahnsinn erst los: Drogba glich in der 88. aus, Robben verschoss in der Verlängerung einen Strafstoß - und Olic sowie Schweinsteiger versagten im Elfmeterschießen die Nerven. 5:4 hieß es am Ende für die Blues. © getty 8/19 29. April 2014: Sang- und klanglos ging es dagegen im Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Real Madrid zu. Das Hinspiel verloren die Guardiola-Bayern mit 0:1 im Bernabeu, in München ging man dann komplett baden. © getty 9/19 4:0 hieß es am Ende für die Königlichen, die zwischen Minute 16 und 34 eine 3:0-Führung herausschossen. Ronaldo markierte in der Schlussminute den Endstand und seinen zweiten Treffer des Tages. © getty 10/19 28. April 2015: Völlig verrückter Kick im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund. Die Bayern führten durch Lewandowski, 15 Minuten vor dem Ende glich Aubameyang aus. Es ging in ein legendäres Elfmeterschießen... © getty 11/19 ...in dem die Bayern nicht ein einziges Mal vom Punkt trafen. Stattdessen rutschen sie reihenweise aus. Lahm, Alonso, Götze und Neuer verschossen, der BVB stand im letzten Jahr unter Klopp im Finale. © getty 12/19 12. Mai 2015: Eine Partie, die man in dieser Serie auch unerwähnt lassen könnte. Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Barcelona. Das Hinspiel verloren die Bayern unter Pep in der Schlussphase, am Ende musste man eine 0:3-Hypothek aufholen. © getty 13/19 Ein schweres Unterfangen, das trotz eines 3:2-Siegs scheiterte. Zwar ging der FCB früh durch Benatia in Führung, doch schon 22 Minuten und ein Neymar-Doppelpack später lag man 1:2 zurück. Lewandowski und Müller schossen immerhin noch den Sieg heraus. © getty 14/19 3. Mai 2016: Am Ende auch ein FCB-Sieg, doch wieder schaffte man es in der Allianz Arena nicht, einen Rückstand zu drehen. Und wieder war's das Halbfinal-Rückspiel in der CL, diesmal gegen Atletico Madrid. Das Hinspiel hatte man mit 0:1 verloren. © getty 15/19 Alonso traf per Freistoß in Halbzeit eins für die Bayern, Lewandowski in der 74. zum 2:1-Sieg. Doch es fehlte am Ende ein weiterer Treffer, denn Griezmann hatte in Minute 54 zum zwischenzeitlichen 1:1 genetzt. Das dritte Halbfinalaus in Folge für den FCB. © getty 16/19 26. April 2017: Pokal-Halbfinale gegen Dortmund, Ancelotti gegen Tuchel. Reus brachte den BVB in Front, 22 Minuten später ging es dank Treffern von Martinez und Hummels mit 2:1 für den FCB in die Kabine. © getty 17/19 In der Folge dominierten die Bayern und vergaben zahlreiche Großchancen. Aus dem Nichts wurde Dortmund plötzlich stärker, glich durch Aubameyang aus und legte fünf Minuten danach dank eines Dembele-Traumtors nach. Die Bayern schieden mit 2:3 aus. © getty 18/19 13. März 2019: Das erste Champions-League-Achtelfinale in der Trainerkarriere von Niko Kovac. Gegen Liverpool holte man in Anfield ein mehr als ordentliches 0:0 im Hinspiel. © getty 19/19 Die Bayern agierten in der Arena jedoch viel zu zaghaft, um die Reds in Bredouille zu bringen. Mit 1:1 ging es in die Pause, mit van Dijks Kopfball zum 1:2 aus Münchner Sicht war die Messe gelesen und das frühe CL-Aus besiegelt.

Vorwurf gegen Kovac: Eintönige Trainingseinheiten

Kovac fehlt nicht nur das uneingeschränkte Vertrauen der Vereinsspitze, er hat mittlerweile auch den Großteil der Kabine gegen sich. Gestandene Profis wie James Rodriguez, Jerome Boateng oder auch Franck Ribery, die Kovac selten berücksichtigt hat, haben ohnehin seit Monaten eine ablehnende Haltung gegenüber dem Trainer eingenommen.

Der Kreis an Kritikern ist zuletzt immer stärker angewachsen. Auch Joshua Kimmich, der lange auch öffentlich als Unterstützer des Coachs auftrat, hat inzwischen seine Meinung geändert.

Die Vorwürfe der Spieler: Kovac bringe ihnen im Training zu wenig bei, die Einheiten seien zu eintönig. Es wird vor allem Kovacs fehlende taktische Finesse bemängelt.

Hoeneß kam nach 1:1 in Nürnberg ins Grübeln

Kovacs Credo laute, in erster Linie die Defensive zu stärken, hinten gut zu stehen - und sich in der Offensive auf die individuelle Klasse der Spieler zu verlassen. Auch mangelnde taktische Reaktionsschnelligkeit wird ihm vorgeworfen, besonders nach dem Aus im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool (1:3).

"Was uns nicht gefallen hat, war das Rückspiel gegen Liverpool. Wir hätten so spielen müssen wie gegen Dortmund daheim", sagte auch Salihamidzic am vergangenen Samstag und antwortete zudem auf die Frage, ob Kovac Trainer bleibe, lediglich mit: "Er hat meine volle Unterstützung. Wir werden sehen."

Rummenigge dagegen hat sich intern schon länger gegen Kovac positioniert, wohingegen Präsident Uli Hoeneß erst nach dem enttäuschenden 1:1 beim 1. FC Nürnberg ins Grübeln gekommen ist und sich in der Folge ebenfalls gegen Kovac entschieden hat.

Mark van Bommel Favorit auf Kovac-Nachfolge

Favorit auf die Nachfolge von Kovac ist Mark van Bommel, zwischen 2006 und 2011 Spieler beim FC Bayern und seit Sommer 2018 Trainer der PSV Eindhoven. Auch Erik ten Hag, aktuell Trainer bei Champions-League-Überraschungsteam Ajax Amsterdam und von 2013 bis 2015 Coach der zweiten Mannschaft des FCB, gehört zum engeren Kandidatenkreis. Außenseiterchancen besitzt Julen Lopetegui, der im Oktober 2018 bei Real Madrid entlassen wurde.

Die anhaltenden Diskussionen in der entscheidenden Saisonphase werten Insider, die Kovac nahe stehen, im Gespräch mit SPOX und Goal als "vereinsschädigendes Verhalten": Die DNA von Bayern München sei immer gewesen, dass man alles dem Erfolg unterordnet habe. "Im Moment ist eher das Gegenteil der Fall. Der Trainer wird seit ein paar Wochen geschwächt. Dabei müsste man ihn in der jetzigen Situation eigentlich stark machen."

Am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub aus Frankfurt zeigte sich Kovac angesichts der Debatten über seine Zukunft emotional. "Es war sehr aufschlussreich, sehr lehrreich - ich habe viel mitgenommen", bilanzierte er sein Jahr als Bayern-Coach und fügte hinzu: "Ich habe auch gemerkt, wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben. Der Mensch ist schon eine schwierige Spezies."

