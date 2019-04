LIVETICKER: Pressekonferenz mit Manuel Neuer vom FC Bayern um 12 Uhr

Der FC Bayern München hat für den heutigen Mittwoch eine Pressekonferenz einberufen. Um 12 Uhr wird Torhüter Manuel Neuer auf der PK Auskunft zu seiner Verletzung geben. SPOX begleitet alle Aussagen von Neuer im LIVETICKER.

Der erste Verdacht des Saison-Aus bestätigte sich zwar nicht, doch Manuel Neuer wird dem FC Bayern aufgrund eines Muskelfaserrisses mindestens in beiden Spielen gegen Werder Bremen in der Bundesliga und im Pokal fehlen.

Für Neuer ist dies nicht die erste Blessur in dieser Spielzeit, gleich am Anfang des Jahres fehlte er aufgrund eines Skidaumens für drei Pflichtspiele.

Warum die Verletzung von Manuel Neuer dem FC Bayern wehtut

Anschließend verpasste er im März zwei Partien, weil ihn Probleme an der Wade plagten. In der letzten Saison kam Neuer so gut wie nie zum Einsatz. Der dritte Mittelfußbruch seiner Karriere kostete ihn den Großteil der Spielzeit, rechtzeitig zur WM 2018 in Russland stand Neuer aber wieder zur Verfügung.

Neuer-PK ab 12 Uhr im LIVETICKER

Es dürfte daher nun interessant sein zu erfahren, was Neuer auf der eigens einberufenen Pressekonferenz von sich gibt. Bestätigt er ein mögliches Saisonaus?

"Ich bin optimistisch im Saisonendspurt wieder im Tor zu stehen", verkündete der Torwart am Montag auf Instagram. Die Bild dagegen spekulierte davon, Neuer könne länger als die zwei Wochen fehlen, von denen der FC Bayern in seiner offiziellen Mitteilung sprach.

SPOX wird die Pressekonferenz mit Neuer im LIVETICKER begleiten. Ab 12 Uhr geht's los.

FC Bayern München: Das Restprogramm 2018/19

Datum Wettbewerb Gegner Ort 20.04.2019 Bundesliga Werder Bremen H 24.04.2019 DFB-Pokal (Halbfinale) Werder Bremen A 28.04.2019 Bundesliga 1. FC Nürnberg A 04.05.2019 Bundesliga Hannover 96 H 11.05.2019 Bundesliga RB Leipzig A 18.05.2019 Bundesliga Eintracht Frankfurt H 25.05.2019* DFB-Pokal (Finale)* noch offen N

*Nur bei Sieg im Halbfinale gegen Werder Bremen am 24.04.2019.