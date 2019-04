FC Bayern - News und Gerüchte: Arjen Robben weiter im Reha-Training

Arjen Robben arbeitet weiterhin individuell, ein Comeback ist vorerst nicht in Sicht. Serge Gnabry denkt schon an die Partie gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr). Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: Robben startet nächsten Comeback-Versuch

Arjen Robben vom FC Bayern München hat am Montag erneut mit Reha-Trainer Thomas Wilhelmi für 30 Minuten auf dem Nebenplatz trainiert. Der Niederländer versucht sich damit einmal mehr am Comeback, nachdem letzte Versuche allesamt scheiterten. Auch in der Einheit am 1. April konnte der 35-Jährige noch nicht volles Tempo gehen.

Vielmehr musste Robben bei dosiertem Tempo insbesondere an Technik und Koordination arbeiten. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist damit noch weit entfernt, weshalb ein Einsatz gegen Heidenheim (Mi., 18.30 Uhr im LIVETICKER) sowie am Samstag gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr) weiterhin kein Thema ist.

Nach inzwischen rund vier Monaten ohne Einsatz und mehreren Versuchen, erneut zur Mannschaft von Niko Kovac zu stoßen, hatte Robben kürzlich ein neues Vorhaben formuliert: Zumindest einmal will er noch für die Bayern auflaufen, bevor er den Verein im Sommer verlässt.

Der Spielplan des FC Bayern München

Datum Wettbewerb Heim Auswärts 03.04.2019 DFB-Pokal FC Bayern München 1. FC Heidenheim 06.04.2019 Bundesliga FC Bayern München Borussia Dortmund 12.04.2019 Bundesliga Fortuna Düsseldorf FC Bayern München 20.04.2019 Bundesliga FC Bayern München Werder Bremen 28.04.2019 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Bayern München

FC Bayern, News: Gnabry selbstbewusst vor Top-Duell mit BVB

Serge Gnabry vom FC Bayern München hat den Blick bereits auf das Spitzenduell mit Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) gerichtet. Der Flügelspieler zeigte sich im Gespräch mit bundesliga.com selbstbewusst: "Sie hatten zuletzt einige Ausrutscher. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Wir wollen zeigen, dass wir dieses Jahr Meister werden wollen und sie zu Hause schlagen."

Nachdem die Münchner zuletzt neun Punkte Rückstand aufgeholt hätten, wäre der Glauben beim FC Bayern zurückgekehrt. "Viele haben uns das nicht mehr zugetraut, ich habe selbst auch gezweifelt, um ehrlich zu sein", sagte Gnabry, der sein Team nun mental im Vorteil gegenüber Dortmund sieht.

Von Dribbler zu Dribbler schickte Gnabry eine Botschaft an Jadon Sancho, der den Hinrunden-Sieg über die Bayern als "Highlight der Saison" beschrieben hatte: "Jetzt wird es andersherum sein. Wir sind gut drauf, wir haben so viele Tore in den letzten Spielen erzielt. Unser Selbstbewusstsein ist groß und ich denke wir werden gewinnen."

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: Hat Bayern Ziyech statt de Ligt im Visier? © getty 1/46 "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben...", sagt Uli Hoeneß. Es folgten die ersten Taten, doch war es das wohl noch lange nicht. SPOX gibt einen Überblick über Kandidaten für einen Wechsel zum FCB im Sommer. © getty 2/46 MATTHIJS DE LIGT: Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, hat der FCB seine Bemühungen um den Ajax-Star zurückgefahren. © getty 3/46 Dabei seien die Münchner zuvor bereit gewesen, dem niederländischen Innenverteidiger ein noch höheres Gehalt als der ebenfalls interessierte FC Barcelona zu bieten. © getty 4/46 HAKIM ZIYECH: Weiter berichtet "Sport", die Bayern hätten stattdessen das Werben um Hakim Ziyech intensiviert. Demnach sei der Deal sogar schon fast abgeschlossen. © getty 5/46 Rechtsaußen Ziyech steht bei Ajax noch bis 2021 unter Vertrag. Im vergangenen Jahr soll auch schon einmal der BVB am 26-Jährigen, der für die Nationalelf Marokkos spielt, interessiert gewesen sein. © getty 6/46 LUCAS HERNANDEZ ist nach der Kampfansage von Hoeneß der erste Hammer-Transfer. Die Bayern bestätigten Ende März die Verpflichtung des Franzosen für 80 Millionen Euro. © getty 7/46 Laut "France Football" soll das Jahresgehalt bei rund 13 Millionen Euro liegen. Hernandez unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2024 und wurde noch im März operiert, um einen Knieschaden zu beheben. © getty 8/46 BENJAMIN PAVARD ist der zweite Franzose, der im Sommer an der Isar vorgestellt wird. Der Rekordmeister vermeldete die Verpflichtung des variabel einsetzbaren Verteidigers im Januar. © getty 9/46 35 Millionen Euro muss der FC Bayern ins Schwabenland überweisen. Ein Schnäppchen für den 23-Jährigen, der wie Hernandez als Innen- und Außenverteidiger eingesetzt werden kann? © getty 10/46 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hatte und einen Wechsel zum FC Bayern forderte, kam es im Winter nicht zum Transfer. © getty 11/46 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags lehnte Hudson-Odoi ab. Die Blues beharren laut der "Times" jedoch auf den Kontrakt und würden einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen. © getty 12/46 Laut "Evening Standard" hat der Londoner Spitzenklub nochmal mit einem Monster-Gehalt versucht, den Spieler vom Verbleib zu überzeugen. Satte 117.000 Euro soll CHO wöchentlich verdienen - wenn er denn verlängert. © getty 13/46 KAI HAVERTZ: "Kai wird im Sommer definitiv bleiben", sagt Bayer-Sportdirektor Rudi Völler immer dann, wenn er auf die zahlreichen europäischen Schwergewichte angesprochen wird, die ein bis zwei Augen auf Havertz geworfen haben sollen. © getty 14/46 Ein Jahr später könnte das "Jahrhunderttalent" (Völler) aus der Bayer-Jugend, das von Barca, ManCity, Real Madrid und PSG beobachtet wird, den Verein verlassen. Die Bayern haben nach Angaben der "Sport Bild" einen Transfer für 2020 ins Auge gefasst. © getty 15/46 Dem Blatt zufolge erwägt der FCB 75 Millionen Euro zu zahlen. Die Ablöse könnte der Knackpunkt werden, da Leverkusen offenbar 100 Millionen Euro fordert und Havertz keine Ausstiegsklausel besitzt. © getty 16/46 Der 19-Jährige hat noch Vertrag bis 2022. Havertz selbst fühlt sich in Leverkusen "super aufgehoben", "dass irgendwann der nächste Schritt kommen muss, ist aber auch klar." Und nun? "Im Sommer wissen wir mehr", sagt Havertz. © getty 17/46 NICOLAS PEPE: Der FCB macht im Werben um den Shooting-Star womöglich ernst. Wie "beIN Sports" berichtet, sollen die Münchner ein Angebot über 80 Mio. Euro für den Flügelspieler des OSC Lille vorbereiten. Abgegeben wurde aber noch nichts, vermeldet "Sky". © getty 18/46 Lille-Coach Galtier hatte kürzlich angedeutet, dass sich der FCB mit dem 23-Jährigen befasst: "Ich weiß, dass ein großer deutscher Klub seine beiden Außenbahnspieler verliert und bin sicher, dass Pepe dort eine gute Rolle spielen könnte". © getty 19/46 Laut dem "Kicke"r sind sich die Bayern aber doch nicht ganz so sicher wie kolportiert. Sportliche Fragen sollen Zweifel aufgeworfen haben. Es geht schließlich um eine Menge Geld. © getty 20/46 TIMO WERNER: Kurz nachdem Hoeneß über fixe Transfers gesprochen hatte, berichtete die "Sport Bild" von einer Einigung zwischen Werner und dem FCB. Demzufolge konnten sich der Klub und Berater Karlheinz Förster auf einen Wechsel verständigen. © getty 21/46 "Es wird sehr viel spekuliert, aber ich möchte mich nicht daran beteiligen", sagte der Ex-Nationalspieler und Berater Förster auf Nachfrage von SPOX und Goal. Spekulationen und Gerüchte hatte es um Werner und den FCB tatsächlich bereits viele gegeben. © getty 22/46 Deutlicher äußerte sich da schon Ralf Rangnick. "Eine mögliche Einigung kann es für diesen Sommer unmöglich geben. Dazu müssten wir einverstanden sein. Das sind wir nicht", sagte der 60-Jährige auf einer PK: "Es ist niemand an uns herangetreten." © getty 23/46 RBL müsste Werner im Sommer verkaufen, um eine Ablöse einzustreichen. Doch auch in diesem Fall soll sich der FCB nicht mehr ganz sicher sein: Laut "Kicker" glaubt man, Werner wäre nur für das breit besetzte Zentrum eine Option ... © getty 24/46 STEVEN BERGWIJN: Einmal mehr wird der FCB mit dem Oranje-Flügelflitzer in Verbindung gebracht - dieses Mal von Calciomercato. 40 Mio. Euro soll PSV Eindhoven für den 21-Jährigen fordern, an dem auch Liverpool, ManUnited und der BVB Interesse haben sollen. © getty 25/46 Bergwijn hat bei der PSV noch einen Vertrag bis 2022, weckte jedoch mit 24 direkten Torbeteiligungen in 25 Liga-Spielen in dieser Saison Begehrlichkeiten bei europäischen Top-Klubs. Für den FCB gerade wegen seinr Flexibiliät auf den Flügeln interessant. © getty 26/46 FEDERICO CHIESA: Neben Bergwijn soll auch Federico Chiesa bei den Bayern als Verstärkung auf den Flügeln im Gespräch sein. Das berichtet zumindest die italienische Tageszeitung La Repubblica. © getty 27/46 Der 21 Jahre alte italienische Nationalspieler spielt bei der Fiorentina eine starke Saison und erzielte in 32 Pflichtspielen für den AC bereits 12 Tore (3 Vorlagen). Kostenpunkt wegen seines Vertrags bis 2022: 100 Mio. Euro. © getty 28/46 LUKA JOVIC: Ein heiß gehandelter Kandidat für die Abteilung Attacke in der Spitze ist Jovic. Der SGE-Stürmer ist aktuell hinter Lewandowski der beste Bundesliga-Torjäger (15 Treffer) und wurde seit Sommer schon öfter mit dem FCB in Verbindung gebracht. © imago 29/46 Das hängt größenteils mit Niko Kovac zusammen, der Jovic nach wechselhaften Jahren bei der SGE in der vergangenen Saison zum Durchbruch verhalf. "Ich habe es Niko Kovac zu verdanken, dass ich jetzt den Erfolg habe", sagte Jovic. © getty 30/46 Und Kovac? Der soll sich nach SportBild-Infos erneut für eine Verpflichtung Jovics stark gemacht haben. Allerdings wird auch dem FC Barcelona ein ernsthaftes Interesse nachgesagt. Bayern muss sich also beeilen ... © getty 31/46 ... und tut das offenbar: Laut "Mundo Deportivo" soll der FCB geplant haben, am Samstag ein erstes Angebot abzugeben. Mit der Konkurrenz um Barca, Real und Chelsea wird es dennoch nicht leicht, den Stürmer zu verpflichten. © getty 32/46 NICOLO ZANIOLO: Ein 19-Jähriger fürs offensive Mittelfeld? Zaniolo ist der Shooting-Star der Saison bei der Roma. Laut "Gazzetta dello Sport" hat das die Bayern auf den Plan gerufen. © getty 33/46 Erst im Sommer 2018 wechselte Zaniolo zur Roma, jetzt spielt er Stamm - und ist sogar Nationalspieler. Angesichts eines Vertrags bis 2023 wäre er wohl nicht ganz billig. © getty 34/46 Allerdings sagte Zaniolos Vater zuletzt gegenüber der "Corriere dello Sport", dass sein Sohn den Vertrag bei der Roma in Kürze verlängern werde. Die Gerüchte rund um einen Transfer zum FCB wären damit vorerst vom Tisch. © getty 35/46 JANN-FIETE ARP: Bereits fix ist die Verpflichtung von HSV-Juwel Arp. Der HSV bestätigte, dass Arp für 3 Millionen Euro nach München wechseln wird. © getty 36/46 Offen ist lediglich, ob Arp schon im Sommer 2019 kommt, oder erst ein Jahr später. Das darf Arp selbst entscheiden. Wie diese Entscheidung ausfällt, kommt wohl auch auf die weiteren Transfers der Bayern an ... © getty 37/46 ABGÄNGE – JEROME BOATENG ist der am häufigsten genannte Name, wenn es um die Frage geht, wer der bayrischen Defensiv-Revolution zum Opfer fällt. Laut der "Süddeutschen Zeitung" soll sein Abgang schon feststehen. © getty 38/46 MATS HUMMELS kann sich jedoch auch nicht sicher sein, dass seine Zukunft bei den Bayern liegt. Ein De-Ligt-Transfer wäre für den 30-Jährigen jedenfalls ein Wink mit dem Zaunpfahl, meint die "SZ". © getty 39/46 WOO-YEONG JEONG: Wie der "Kicker" berichtet, ist Mainz am offensiv flexibel einsetzbaren 19-Jährigen dran. Der Südkoreaner kam in dieser Saison 18 Mal in der zweiten Mannschaft und einmal in der Champions League zum Einsatz. © getty 40/46 ARJEN ROBBEN: Der 35-Jährige erklärte bereits in der Winterpause, dass er den FCB im Sommer verlassen werde. Wohin? Das ist noch offen. Im Gespräch: Robbens Jugendklub Groningen und PSV EIndhoven. Doch auch ein Karriereende scheint nicht ausgeschlossen. © getty 41/46 "Vielleicht höre ich ganz auf", sagte Robben, der in dieser Saison erneut mit massiven muskulären Problemen zu kämpfen hat und seit Dezember ausfällt. Von einem Angebot müsse er "wirklich zu 100 Prozent" überzeugt sein. © getty 42/46 FRANCK RIBERY: Eigentlich galt es als ausgemacht, dass Ribery dem Umbruch zum "Opfer" fällt und Platz für die Jüngeren machen muss. ABER: Der Franzose kämpft fest um einen neuen Vertrag.Und bis jetzt ist sein Abschied noch immer nicht offiziell verkündet © getty 43/46 "Ich setze mich in den nächsten Wochen mit den Bossen und meinem Berater zusammen. Ich werde bei den Bayern weitermachen, wenn ich ihnen weiterhin alles geben kann", sagte Ribery erst vor kurzem der L'Equipe. © getty 44/46 RAFINHA: "Ich denke, es ist mein letztes Jahr." Wie Robben vor ihm, kündigte auch Rafinha (33) seinen Abschied bei den Bayern im Sommer an. Dann nämlich läuft der Vertrag des Rechtsverteidigers aus. Interessenten soll es aus China und Brasilien geben. © getty 45/46 RENATO SANCHES: Sein Vertrag läuft erst 2021 aus. Ein Verbleib gilt dennoch als unwahrscheinlich. "Ich bin hier nicht glücklich", sagte Sanches im Gespräch mit dem kicker: "Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen." © getty 46/46 Der 21-Jährige kam in dieser Saison zu 21 Pflichtspielen (meist Kurzeinsätze). "Ich möchte mehr spielen, vielleicht bei einem anderen Klub", sagte Sanches. Laut kicker würde Bayern den Portugiesen ziehen lassen.

FC Bayern, News: FCB trifft am Mittwochabend auf Heidenheim

Der FC Bayern München empfängt am Mittwochabend (18.30 Uhr) den FC Heidenheim im Viertelfinale des DFB-Pokals. Fehlen werden neben Arjen Robben auch Manuel Neuer und David Alaba, die laut Trainer Niko Kovac aktuell noch im Aufbautraining stecken. Auch Corentin Tolisso ist noch kein Thema.

Treffen könnte die Bayern auf Heidenheim-Stürmer auf Robert Glatzel. Der Torjäger der Gäste könnte den Bayern laut einem Bericht der Bild zukünftig öfter gegenüber stehen: Offenbar sind der SV Werder Bremen und der VfB Stuttgart interessiert - in der Allianz Arena erfolgt ein weiterer Test auf Bundesligatauglichkeit.