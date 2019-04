FC Bayern München: Pressekonferenz mit Niko Kovac im LIVETICKER verfolgen

Bevor der FC Bayern am Samstag auf den SV Werder Bremen trifft, stellt sich Trainer Niko Kovac den Fragen der Journalisten.

Die Pressekonferenz wird hier ab 13.30 Uhr mitgetickert.

Bayern-PK mit Niko Kovac im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) trifft der FC Bayern München auf Werder Bremen in der Bundesliga, ehe beide Teams am Mittwoch im Halbfinale des DFB-Pokals erneut gegeneinander spielen.

Vor Beginn: Beginn der Pressekonferenz an der Säbener Straße ist um 13.30 Uhr.

FC Bayern München: Die nächsten Termine

Der FC Bayern München trifft in den nächsten Tagen gleich zwei Mal auf den SV Werder Bremen: Am 30. Spieltag der Bundesliga und im Halbfinale des DFB-Pokals.

Wettbewerb Datum Uhrzeit Spielort Gegner Bundesliga Sa. 20.04.2019 15:30 H Werder Bremen DFB-Pokal Mi. 24.04.2019 20.45 A Werder Bremen Bundesliga So. 28.04.2019 18:00 A 1.FC Nürnberg Bundesliga Sa. 04.05.2019 15:30 H Hannover 96 Bundesliga Sa. 11.05.2019 15:30 A RB Leipzig Bundesliga Sa. 18.05.2019 15:30 H E. Frankfurt

FC Bayern auf Platz 1: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Der deutsche Rekordmeister hat lediglich einen Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund. Der BVB trifft am Sonntag auf den SC Freiburg.