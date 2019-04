Der Spielplan des FC Bayern: Die restlichen Spiele des FCB im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München steht aktuell auf Platz zwei in der Bundesliga. Hier seht ihr die restlichen Spiele des FCB in der Bundesliga und im Pokal. Wir verraten euch außerdem, wann und wo ihr sie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nicht nur die Highlights der Bundesliga kannst du dir mit einem Gratis-Monat auf DAZN ansehen. Mit zahlreichen Livestreams zur Champions League, LaLiga, Premier League, Europa League oder der Serie A bleibst du immer am Ball.

Nach dem Unentschieden gegen Freiburg steht am Samstag in der Bundesliga der BVB an. Das Spitzenspiel in der Allianz Arena wird aber nicht der letzte schwere Brocken, den es für den FC Bayern in Richtung Titelverteidigung aus dem Weg zu räumen gibt.

Der Spielpan des FC Bayern

Im Gegensatz zum BVB ist der FC Bayern München zunächst noch im DFB-Pokal gegen Heidenheim gefordert. Dennoch wird der Fokus klar auf der deutschen Meisterschaft und dem Duell mit der Borussia liegen. Mit Leipzig und Frankfurt kommen in den letzten sechs Spielen noch schwere Gegner auf die Mannschaft von Niko Kovac zu.

Der aktuelle Spielplan des FC Bayern in der Übersicht:

Spieltag Datum Uhrzeit Spielort Gegner DFB-Pokal/Viertelfinale Mi, 03.04.2019 18:30 A 1. FC Heidenheim 28 Sa. 06.04.2019 18:30 H Bor. Dortmund 29 So. 14.04.2019 15:30 A F. Düsseldorf 30 Sa. 20.04.2019 15:30 H Werder Bremen 31 So. 28.04.2019 18:00 A 1.FC Nürnberg 32 Sa. 04.05.2019 15:30 H Hannover 96 33 Sa. 11.05.2019 15:30 A RB Leipzig 34 Sa. 18.05.2019 15:30 H E. Frankfurt

Im Pokal könnten zudem noch zwei weitere Spiele dazukommen, sollten die Bayern das Finale erreichen.

Die restlichen Spiele des FC Bayern im TV und Livestream

Die Spiele in der Bundesliga werden auch dieses Jahr wieder vom Pay-TV Sender Sky übertragen. Somit laufen die restlichen Partien des FC Bayern, sowohl in der Liga, als auch gegen Heidenheim im Pokal, nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern nur auf Sky oder im Livestream auf Sky Go. Für die ersten 12 Monate könnt ihr euch das Sportpaket inklusive der Bundesliga für 19,99 € im Monat sichern, bevor es 39,99€ monatlich kostet.

Sollten die Bayern im Pokal weiterkommen, ist es wahrscheinlich, dass sie noch einmal im Free-TV zu sehen sind. Auch das Pokalfinale wird neben Sky von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen.

Die Partien des FCB im Liveticker

Wer sich das Abo nicht leistet, der kann sich hier auf SPOX weiterhin mit allen Infos versorgen. Denn jedes Spiel in der Bundesliga gibt es hier im Liveticker Szene für Szene zum Mitlesen. So könnt ihr auch die verbleibenden Spiele des FC Bayern auf keinen Fall verpassen.

FC Bayern doppelt gefordert

Die Voraussetzungen sind in dieser Woche sehr unterschiedlich für die Münchner. Zunächst wird in Heidenheim das DFB-Pokal Viertelfinale gespielt. Dort geht die Elf von Niko Kovac als absoluter Favorit in die Partie und hat vermutlich schon das Spiel am Samstag gegen Borussia Dortmund im Kopf. In der rot gefärbten Arena gilt es den Ausrutscher mit dem 1:1 gegen Freiburg wieder auszumerzen und die Tabellenführung zurückzuerobern.

FCB vs. BVB: Die verbleibenden Spiele im Vergleich

Nach dem Gipfeltreffen am Samstag verbleiben noch sechs Spiele in der Bundesliga. Düsseldorf und Bremen kommen dabei noch auf beide Mannschaften zu. Die letzten beiden Spiele muss der amtierende deutsche Meister in Leipzig und gegen Frankfurt bestreiten. Auf dem Papier ein etwas schwereres Restprogramm als Borussia Dortmund, auch wenn der BVB zum Abschluss auswärts in Gladbach ran muss. Das komplette Programm des BVB gibt es auch hier auf SPOX.

Die Tabelle vor dem Spiel gegen den BVB: