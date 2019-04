Bundesliga: FC Bayern München gegen BVB: Wie viel kosten die Tickets? Gibt es noch Karten?

Der FC Bayern empfängt den BVB zum Spitzenspiel in der Bundesliga. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo und zu welchem Preis ihr noch die letzten Tickets bekommen könnt.

Am Samstag kommt es zum Klassiker in der Bundesliga. Der FC Bayern, aktuell "nur" Tabellenzweiter, empfängt den Tabellenführer Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Nur zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften aktuell im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

FC Bayern vs. BVB: Gibt es noch Tickets?

Schon bevor sich die brisante Ausgangslage abgezeichnet hat, war das Duell zwischen Bayern und Dortmund längst ausverkauft. Die Kontingente für das Spiel, das am Samstag den 06. April um 18.30 in der Allianz Arena angepfiffen wird, sind bei beiden Klubs bereits aufgebraucht. Dabei stehen den Gästen aus Dortmund 10 Prozent der insgesamt 75.000 Plätze zur Verfügung.

Offiziell sind im Moment keine Karten mehr für das Spitzenspiel zu bekommen. Es gibt allerdings die Möglichkeit über die Ticketbörse beim FC Bayern am Zweitmarkt noch ein Ticket zu ergattern. Dort bieten Fans ihre Tickets zum Verkauf an, die ihre Karte nicht selbst nutzen können. Um aber über diesen Weg noch eine Karte zu bekommen, muss man ein Mitglied beim FC Bayern sein. Beim BVB besteht diese Möglichkeit nicht.

FC Bayern vs. BVB: Wie viel kosten die Tickets?

Die offiziellen Preise für das Heimspiel der Bayern gegen den BVB sind in fünf Kategorien eingeteilt. Für einen Stehplatz zahlt man nach der offiziellen Preisliste des FC Bayern derzeit 15 Euro, während der günstigste Sitzplatz für 35 Euro zu haben ist. Abgesehen von den VIP-Plätzen steigern sich die Preise bis hin zu 70 Euro für einen Platz im Stadion gegen den BVB.

Die Preise in der Übersicht:

Kategorie Preis Sitzplatz: Kategorie 1 70 € Sitzplatz: Kategorie 2 60 € Sitzplatz: Kategorie 3 45 € Sitzplatz: Kategorie 4 35 € Stehplatz: Kategorie 5 15 € Rollstuhl, Menschen mit Gehbehinderung 5 €

Bayern vs. Dortmund: Ticketpreise der Privatanbieter

Eine weitere Möglichkeit, um noch kurzfristig an Ticktes zu kommen, stellen Plattformen wie Ebay oder Viagogo dar. Die Privatanbieter auf diesen Seiten haben dort allerdings kein Preislimit, dass sie einhalten müssen. Daher sind gerade nur noch Karten zu einem Preis ab 600 Euro zu haben. Für die erste Kategorie muss man sogar mit bis zu 1500 Euro rechnen.

Bayern vs. Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Wer sich kein Ticket mehr besorgen kann, der hat die Möglichkeit das Spiel im Fernsehen auf Sky oder im Livestream auf Sky Go kostenpflichtig zu verfolgen. Komplett kostenlos st dagegen der Liveticker hier auf SPOX, in dem ihr auch alle Infos zum Topspiel bekommt.