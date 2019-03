FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigges Plan: Schweinsteiger soll zurückkehren

Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich eine Rückkehr von Bastian Schweinsteiger zum deutschen Rekordmeister. "Der FC Bayern ist immer interessiert, wichtige ehemalige Spieler an den Klub binden. Ich würde mir zum Beispiel auch Bastian Schweinsteiger bei uns wünschen", sagte Rummenigge im Interview mit der Abendzeitung München , schränkte aber selbst ein: "Aber ob er jemals nach München zurückkehrt, weiß ich nicht."

Bereits am Rande des Abschiedsspiels von Schweinsteiger hatte Rummenigge im vergangenen August gesagt: "Die Tür für ihn steht sperrangelweit offen." Der 34-jährige Schweinsteiger spielt aktuell für Chicago Fire in der nordamerikanischen Major League Soccer. Bei Chicago hat der Weltmeister von 2014 noch einen Vertrag bis zum Saisonende.

Das Abschiedsspiel für Schweinsteiger, der 17 Jahre für die Bayern spielte, ist Rummenigge noch in bester Erinnerung: "Für mich war das einer der emotionalsten Momente des vergangenen Jahres, als Basti die Ehrenrunde nach seinem Abschiedsspiel gelaufen ist. Da habe ich mir gedacht: Sein Verhalten, das immer superseriös, korrekt und sympathisch war, hat sich ausgezahlt. Ich habe zu Basti relativ viel Kontakt, wir texten regelmäßig und telefonieren auch mal. Ich habe ihm gesagt, er soll sich mal gedanklich damit auseinandersetzen, ob das eine reizvolle Option für ihn ist."

Rummenigge: Oliver Kahn wäre guter Manager für die Bayern

Zudem bekräftigte Rummenigge noch einmal, dass er sich den früheren Bayern-Kapitän und langjährigen Nationaltorwart Oliver Kahn als seinen Nachfolger vorstellen kann: "Olli wäre in der Lage, diesen wichtigen Job erfolgreich auszufüllen. Da bin ich mir sicher. Er vereinigt all das, was man braucht in diesem Job. Er hat Fußball auf höchstem Niveau gespielt und genießt deshalb die Akzeptanz in der Öffentlichkeit und bei den Fans. Und er hat sich auf dem zweiten Bildungsweg Fähigkeiten in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft angeeignet."

Rummenigge möchte aber eine geordnete Übergabe: "Trotzdem muss mein Nachfolger eine gewisse Zeit vorher bei uns im Klub sein. Das ist wichtig und notwendig. Sollte der Aufsichtsrat Olli das Vertrauen schenken, werde ich bereit sein, ihn einzuarbeiten und mit ihm harmonisch zusammenarbeiten und dann würde ich ihm den Staffelstab übergeben. Die genauen Details und Zeitabläufe dazu müssen allerdings noch abgestimmt werden."

Nach AZ-Informationen hat der Bayern-Aufsichtsrat bereits sein O.k. gegeben. Demnach soll Kahn ab 2020 dem Vorstand des FC Bayern angehören.