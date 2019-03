Bericht: Jerome Boateng wird FC Bayern definitiv zum Saisonende verlassen

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird Jerome Boateng den FC Bayern München zum Saisonende defintiv verlassen. Welchem Verein sich der Innenverteidiger anschließen wird, sei allerdings noch offen.

Erst 17 Bundesligaspiele hat Boateng in dieser Saison absolviert, gleich sieben Mal schmorte er über die vollen 90 Minuten auf der Bank. Mit Lucas Hernandez haben die Bayern bereits einen Hochkaräter für die Verteidigung verpflichtet, nach SZ-Informationen hofft man an der Isar auch noch auf eine Verpflichtung des holländischen Shootingstars Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam.

So oder so wird es eng für Boateng, der in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und zuletzt auch von Bundestrainer Joachim Löw endgültig aussortiert worden war. Laut SZ ist sein Abgang beschlossene Sache, nominell hat Boateng noch Vertrag bis 2021.

Bayern-Trainer Niko Kovac wollte auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Ligaspiel gegen den SC Freiburg den Konkurrenzkampf in der Innenverteididung der Bayern nicht kommentieren: "Alles, was ab dem 1.7. passiert, ist für mich jetzt überhaupt nicht relevant."

Jerome Boatengs Statistiken beim FC Bayern München