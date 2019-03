FC Bayern-Talent Woo-Yeong Jeong: Wer ist der Südkoreaner?

Gegen Borussia Mönchengladbach kam Woo-Yeong Jeong für den FC Bayern München zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz. SPOX stellt euch den Südkoreaner vor.

In der 86. Minute war es soweit: Beim 5:1-Erfolg der Bayern ersetzte Woo-Yeong Jeong Thomas Müller. Damit ist er der erste südkoreanische Spieler, der in einem Pflichtspiel für den FC Bayern zum Einsatz kam.

Woo-Yeong Jeong: Alter und Geburtsdatum

Der 19-jährige Woo-Yeong Jeong wurde am 20.9.1999 im südkoreanischen Ulsan geboren. Er ist 1,79 Meter groß. In seinem Heimatland heißt er Jeong Woo-Yeong.

Er wird von der Berateragentur Apertura Sport vertreten, die sich unter anderem auch um die südkoreanischen Profis des FC Augsburg, Ja-cheol Koo und Dong-Won Ji, kümmern.

Die besten Bundesliga-Torschützen in der Geschichte des FC Bayern © getty 1/16 Seit seinem Doppelpack bei Borussia Mönchengladbach ist Robert Lewandowski alleiniger Dritter in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste des FC Bayern. Wer steht noch vor ihm? Das Ranking im Überblick. © getty 2/16 Platz 15: Roy Makaay, 78 BL-Tore. © getty 3/16 Platz 14: Paul Breitner, 83 BL-Tore. © getty 4/16 Platz 13: Franck Ribery, 84 BL-Tore. © getty 5/16 Platz 12: Lothar Matthäus, 85 BL-Tore. © getty 6/16 Platz 11: Uli Hoeneß, 86 BL-Tore. © getty 7/16 Platz 9: Mehmet Scholl, 87 BL-Tore. © getty 8/16 Platz 9: Claudio Pizarro, 87 BL-Tore. © getty 9/16 Platz 8: Giovane Elber, 92 BL-Tore. © getty 10/16 Platz 7: Arjen Robben, 98 BL-Tore. © getty 11/16 Platz 6: Dieter Hoeneß, 102 BL-Tore. © getty 12/16 Platz 5: Thomas Müller, 109 BL-Tore. © getty 13/16 Platz 4: Roland Wohlfarth, 119 BL-Tore. © getty 14/16 Platz 3: Robert Lewandowski, 121 BL-Tore. © getty 15/16 Platz 2: Karl-Heinz Rummenigge, 162 BL-Tore. © getty 16/16 Platz 1: Gerd Müller, 365 BL-Tore.

Bayern-Talent Jeong: Seit wann beim FC Bayern?

Für rund 700.000 Euro wechselte Woo-Yeong Jeong am 1. Januar 2018 von Incheon United zum FC Bayern München. Bis Sommer 2018 kickte Woo für die U19 der Münchner. Danach wurde er in die zweite Mannschaft befördert.

Seine Qualitäten stellte er bereits im Frühjahr 2017 unter Beweis, als der 17-Jährige ein mehrtägiges Probetraining an der Säbener Straße absolvierte und auch im Profitraining mitwirkte.

In der 2. Runde des DFB-Pokals stand der Südkoreaner zum ersten Mal im Kader der Profis. Sein Debüt feierte er am 27. November 2018 im vorletzen Champions-League-Gruppenspiel gegen Benfica.

Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2022.

Bayerns Südkoreaner: Position

Woo ist ein offensiver Akteur. Er kann links, rechts und als hängende Spitze eingesetzt werden. In der zweiten Mannschaft des FC Bayern spielt der Südkoreaner als hängende Spitze. In den letzten drei Partien in der Regionalliga Bayern erzielte Woo sechs Tore und legte einen weiteren Treffer auf.

In der laufenden Saison traf Woo bei Bayern II sogar zwölf Mal und bereitete vier weitere Treffer vor.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele

Bis zur Länderspielpause (zwischen 17. und 30. März) trifft der FCB noch unter anderem auf den FC Liverpool in der Champions League.

Wettbewerb Datum Uhrzeit Ort Gegner Bundesliga Samstag, 9. März 15.30 Uhr H VfL Wolfsburg Champions League Mittwoch, 13. März 21 Uhr H FC Liverpool Bundesliga Sonntag, 17. März 18 Uhr H 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Samstag, 30. März 15.30 Uhr A SC Freiburg DFB-Pokal Mittwoch, 3. April 18.30 Uhr H 1. FC Heidenheim Bundesliga Samstag, 6. April 18.30 Uhr H Borussia Dortmund

Die Tabelle der Bundesliga

Durch die Niederlage des BVB in Augsburg ist der FCB nun punktgleich.