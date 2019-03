FC Bayern, News und Gerüchte: Guardiola will offenbar Thiago holen

5/29

Nico Elvedi: Kam vor dem 0:2 gegen Müller zu spät. Gute Rettungstat in Minute 40, als er per Kopf vor Lewandowski zur Stelle war. Kapitaler Fehlpass vor dem 3:1 und dann mit Ginter nicht in der Lage, Torschütze Lewandowski am 1:3 zu hindern. Note: 4,5.