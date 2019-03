FC Bayern: Offiziell! FCB verpflichtet Lucas Hernandez für 80 Millionen

Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern München hat sich die Dienste von Lucas Hernandez von Atletico Madrid gesichert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

Der französische Nationalspieler erhält einen Fünfjahresvertrag und wechselt für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an die Isar. Damit ist Hernandez der teuerste Einkauf in der Bundesliga-Geschichte.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir in Lucas Hernández einen der besten Defensivspieler der Welt und Weltmeister verpflichten konnten", wird Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Salihamidzic hob darüber hinaus besonders die Vielseitigkeit des 23-Jährigen hervor, weil dieser sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Linksverteidigerposition einsetzbar sei. Hier geht es zur Stärken-Schwächen-Analyse zu Hernandez.

FC Bayern bestätigt Knieschaden bei Hernandez - Operation noch am Mittwoch

Ob Hernandez dem FC Bayern allerdings zum Saisonstart 2019/20 überhaupt zur Verfügung stehen wird, ist aktuell noch fraglich. Beim Medizincheck wurde "eine Schädigung des Innenbandes im rechten Knie festgestellt", teilte der Klub mit.

In Absprache mit Atletico werde Hernandez daher noch am Mittwoch operiert. Nach Einschätzung von Dr. Müller Wolfarth sei Hernandez zum Bundesligastart wieder einsatzbereit.

Der Spieler selbst sprach nach dem vollzogenen Transfer von einem "ganz wichtigen Tag in meiner Fußball-Karriere". Er sei "stolz künftig um alle Titel für Bayern kämpfen zu können".

Hernandez spielte "zwölf wunderbare Jahre" für Atletico Madrid und durchlief dort seit 2007 alle Jugendmannschaften. In der Saison 2014/15 gab er unter Trainer Diego Simeone sein Profidebüt und machte seitdem 110 Pflichtspiele für die Rojiblancos, "die immer ein Teil von mir bleiben".

Lucas Hernandez Statistiken und Werte bei Atletico 2018/19