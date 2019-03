Happy James, happy Bayern: Der schüchterne Schöngeist sprüht wieder vor Spielfreude

Nach schwierigen Monaten blüht James Rodriguez endlich wieder zusehends auf. Vor allem, weil er das Vertrauen des Klubs im Rücken spürt.

Linksverteidiger Rafinha hatte den weitestmöglichen Weg auf dem Spielfeld in Kauf genommen, war von seiner Seite hinübergeeilt, bis zur gegenüberliegenden Eckfahne vor der jubelnden Südkurve. Er war der letzte Gratulant, der James Rodriguez zu dessen sehenswertem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen den heillos überforderten VfL Wolfsburg beglückwünschte. Die beiden Südamerikaner legten noch ein spontanes Tänzchen auf den Rasen, mit breitem Grinsen auf den Lippen. Ein wiedergefundenes Grinsen.

Der Kolumbianer, der nicht recht mit Neu-Trainer Niko Kovac warm zu werden schien, immer wieder selbst für Abgangsspekulationen sorgte, offenbar für seine Begriffe nicht genügend Wertschätzung für seine Brillanz am Ball erfuhr, er blüht dieser Tage merklich auf. Beim Kantersieg über die Wölfe bot er seine wohl beste Leistung in dieser für ihn schwierigen Saison, die sich derzeit aber anschickt, doch noch ein Happy End aus Sicht des Rekordmeisters zu nehmen.

James winkt, klatsch und lacht

Neben seinem bereits erwähnten Tor, das er dank herausragender Ballverarbeitungs- und Schusstechnik markiert hatte, verzückte der 27-Jährige das Publikum ganz besonders im Vorfeld des zweiten Münchner Treffers an diesem stürmischen Samstagnachmittag: Mit der Präzision eines Chirurgen steckte er die Kugel in die Lücke der Wolfsburger Hintermannschaft, bediente Teamkollege Serge Gnabry, der in der Folge uneigennützig für Robert Lewandowski querlegte.

Unter Standing Ovations verabschiedete sich James, nachdem er 74 Minuten lang lehrbuchhafte Ballannahmen, punktgenaue Zuspiele, nebenbei aber auch große Laufbereitschaft gezeigt hatte. Er bedankte sich artig beim Anhang, winkte, klatschte, lachte, schien aber anschließend in der Mixed Zone froh zu sein, dass sich die meisten Journalisten - trotz der wiedererlangten Bayern-Tabellenführung - vor allem um die DFB-Causa um Hummels, Boateng und Müller kümmerten. Fast schon dankbar unbemerkt konnte der Mittelfeldmann verschwinden.

Das soll allerdings nicht sinnbildlich stehen, wissen die Bayern doch, was sie an James haben. Sportvorstand Karl-Heinz Rummenigge hatte sich noch vor wenigen Tagen vielsagend bezüglich James geäußert: "Ich gehe fest davon aus, dass James auch in der nächsten Saison beim FC Bayern spielen wird", sagte der 64-Jährige im Interview mit der AZ. Eine recht klare Ansage im Vergleich zu der monatelangen Hinhaltetaktik und dem ständigen Verweisen auf die Zeit, die ja noch bliebe, bis eine Entscheidung getroffen werden müsse.

Einzelkritiken und Noten des FC Bayern zum Spiel gegen VfL Wolfsburg © getty 1/15 Der FC Bayern hat mit einem 6:0-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg erstmals seit September wieder die Tabellenführung übernommen. SPOX zeigt die Einzelkritik der Spieler des Rekordmeisters. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Leistete sich ganz zu Beginn des Spiels eine Unaufmerksamkeit, als er Gerhardt die Kugel in den Fuß spielte. Seine Vorderleute bügelten den Fauxpas aus. Ansonsten nur wenig geprüft. Note: 3,5. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Durfte gegen die Wölfe das machen, was ihn als Rechtsverteidiger besonders auszeichnet: offensive Akzente setzen. Leitete das 1:0 nach schönem Dribbling gegen Arnold ein und veredelte kurz vor Schluss eine Ribery-Hereingabe. Note: 2 © getty 4/15 JEROME BOATENG: Spielte, als hätte es die DFB-Ausbootung nie gegeben. Boateng stand über die volle Distanz sicher und räumte alles ab, was da kam – was nicht sonderlich viel war. Dennoch ein ordentlicher Auftritt des Innenverteidigers. Note: 3. © getty 5/15 MATS HUMMELS: Auch Boatengs Leidensgenosse schüttelte das Nationalmannschafts-Aus locker ab und bot einen konzentrierten Auftritt. Note: 3 © getty 6/15 RAFINHA: Starkes Spiel des Alaba-Vertreters. Wie gewohnt nicht ganz so offensiv ausgerichtet wie Kimmich rechts , dafür hinten mit herausragenden Zahlen. Rafinha gewann alle Zweikämpfe und brachte 98 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 2 © getty 7/15 JAVI MARTINEZ: Gab den unauffälligen Organisator im defensiven Mittelfeld. Blieb im Gegensatz zu den beiden vorherigen Bundesliga-Spielen diesmal ohne Treffer. Note: 3 © getty 8/15 THIAGO: Eine Augenweide, was der Spanier gegen Wolfsburg mit der Kugel anstellte. Thiago verzeichnete die mit Abstand meisten Ballaktionen beim Rekordmeister und legte Teamkollege James das 3:0 auf. Note: 2 © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Komplettierte das ausgebootete DFB-Trio und betrieb vor allem im ersten Durchgang einen enormen Aufwand und wusste mit seinen Offensivaktionen zu gefallen. Müller bereitete das 1:0 mit viel Übersicht vor und schob selbst zum 4:0. Note: 2,5 © getty 10/15 JAMES: Scheint aktuell wieder mächtig Bock zu haben. Das Resultat: Traumpässe und herrliche Tore. So geschehen beim 2:0, das er mit einem Sahne-Pass auf Gnabry einleitete und beim 3:0, das er selbst besorgte. Note: 2 © getty 11/15 SERGE GNABRY: Wirkte zu Beginn glücklos, weil er gleich mehrfach an William hängenblieb. Eröffnete aber nach etwas mehr als einer halben Stunde den Torreigen und zeigte sich wenig später uneigennützig, als er Lewandowski bediente. Note: 2 © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Treffer zum 2:0 und 6:0 besorgt, viel gearbeitet, Auftrag am Samstagnachmittag erfüllt. Durch seine Treffer avancierte der Pole zum alleinigen besten ausländischen Torschützen in der Bundesliga. Note: 2 © getty 13/15 FRANCK RIBERY: Kam, sah und bereitete Tore am Fließband vor. Gleich drei an der Zahl, nämlich Müllers 4:0, Kimmichs 5:0, das er mit perfekter Hereingabe einleitete und Lewandowskis Schlusspunkt. Hervorragender Auftritt nach seiner Einwechslung. Note: 1,5 © getty 14/15 LEON GORETZKA: Kam nach ausgestandener Sprunggelenkverletzung für Martinez und reihte sich sofort ins gute Bayern-Spiel ein. Hatte einige Abschlüsse, durfte gegen die Wölfe aber keinen eigenen Treffer bejubeln. Note: 3 © getty 15/15 RENATO SANCHES: Der Portugiese durfte beim Schützenfest ebenfalls noch mitmischen. Leitete das 4:0 ein. Note: Ohne Bewertung

Bankplatz für den "besten Fußballer" des Teams

Natürlich muten die 42 Millionen Euro, die im Falle einer festen Verpflichtung James' fällig werden würden, im Vergleich zu Ablösesummen anderer Spieler wie Peanuts an. Einen derart begnadeten Kicker für einen derart "geringen" Preis? Da lässt sich doch ein finanziell gesunder Klub wie der FC Bayern doch sicherlich nicht zweimal bitten, sollte man meinen. Tatsächlich war die Beziehung zwischen James und seinem Coach dem Vernehmen nach aber unterkühlt, obwohl beide stets vorsichtig das Gegenteil behauptet hatten.

Die Folge: Bankplatz für den "besten Fußballer" des Teams, wie ihn Sandro Wagner einst nannte, danach angeblich immer wieder Trainingsverspätungen, die auch nicht unbedingt zur Verbesserung des Klimas zwischen Spieler und Trainer beitrugen - vielmehr offenbar die Überlegung reifen ließ, den Hochbegabten im Sommer doch wieder gen Madrid ziehen zu lassen. Denn: Ist James nicht glücklich, spielt er auch nicht gut. Spielt er gar nicht oder nur sehr wenig, kann James nicht glücklich sein. Ein Teufelskreis, der nun durchbrochen scheint.

Im neuen Jahr schenkt Kovac seinem schüchternen, bisweilen launischen Schöngeist nämlich das Vertrauen, lässt ihm auf der Zehnerposition mehr künstlerische Freiheiten. James zahlt den Rückhalt nach und nach mit Leistungen zurück, die ans Ende der vergangenen Spielzeit erinnern, als der spanisch sprechende Jupp Heynckes dem Linksfuß eine regelrechte Wohlfühloase an der Isar geboten hatte. Alleine vier seiner insgesamt sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Vorlagen) lieferte er im vergangenen Monat.

© getty

Rummenigge "sicher, dass Kovac glücklich mit James ist"

"Ich oute mich nach wie vor als Fan von James", schwärmte Rummenigge übrigens in der AZ weiter von der Real-Leihgabe und ergänzte: "Ich bin sicher, dass Niko Kovac die Qualitäten von James genauso sieht und jetzt auch sehr glücklich mit ihm ist."

Die Betonung liegt diesbezüglich auf dem "Jetzt". Jetzt ist James wieder in der Lage, der Unterschiedsspieler zu sein, den viele Fans immer in ihm gesehen hatten. Jetzt, zum wichtigsten Zeitpunkt der Saison, ehe das enorm wichtige Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool ansteht, die spannende Bundesliga-Spielzeit auf die Zielgerade einbiegt und im DFB-Pokal ebenfalls die heiße Phase beginnt.

"Ich muss klar sagen, dass hier alle happy mit ihm sind", verriet Rummenigge. Happy, weil James derzeit happy ist und seine Laune auf sein Spiel projiziert. So einfach kann Fußball manchmal sein.