Serge Gnabry verlängert beim FC Bayern: Vertrag, Laufzeit, Statistik

Serge Gnabry hat seinen Vertrag beim FC Bayern München langfristig verlängert. Hier gibt es alle Informationen zur Vertragslaufzeit, Gnabrys Statistiken sowie Reaktionen und Stimmen.

Wie der FCB am 05.03. in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, wird Gnabry dem Rekordmeister erhalten bleiben.

Serge Gnabry verlängert beim FC Bayern: Vertrag, Laufzeit

Das neue Arbeitspapier von Gnabry läuft bis zum 30. Juni 2023. Damit steht Gnabry noch über vier Jahre bei Bayern unter Vertrag.

Das gaben die Münchner selbst bekannt. Zuvor lief der Vertrag des Flügelspielers bis zum 30. Juni 2020.

Serge Gnabry: Gehalt beim FC Bayern München

Über die Höhe des Gehalts haben die Bayern keine Angaben gemacht.

Gnabry verlängert bei Bayern - Stimmen und Reaktionen

Die Bayern zeigten sich in der Pressemitteilung davon begeistert, dass sie Gnabry von einem Verbleib überzeugen konnten. "Wir sind glücklich, dass wir Serge langfristig an den FC Bayern gebunden haben. Er hat in seiner ersten Saison bei uns nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht", wird Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf der Homepage zitiert.

Gnabry soll dabei helfen, dass die Bayern auch in Zukunft Titel gewinnen. "Serge ist einer unserer jungen Wilden und ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern der Zukunft. Wir sind überzeugt, dass wir noch sehr viel Freude an ihm haben werden", fügte Salihamidzic an.

Gnabry selbst erklärt seine Vertragsverlängerung damit, dass er sich beim FC Bayern München wohl fühlt: "Es macht mit der Mannschaft sehr viel Spaß. Ich hoffe natürlich auf viele Titel und tolle Momente - und freue mich auf eine gute Zukunft mit dem FC Bayern. Sportlich läuft es bei mir persönlich derzeit sehr gut, aber ich weiß, dass ich noch Potenzial habe und mich weiterentwickeln muss."

Serge Gnabry: Alter und Karriere

Gnabry, der am 14. Juli 1995 geboren wurde, war zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung 23 Jahre alt. Vor seinem Engagement bei den Bayern stand Gnabry in der Bundesliga bereits bei Werder Bremen und der TSG Hoffenheim unter Vertrag.

Serge Gnabrys Karriere: Vereine

Datum Alter Verein Neuer Verein Kolportierte Ablöse 30.06.2018 TSG Hoffenheim FC Bayern München Leih-Ende 14.07.207 FC Bayern München TSG Hoffenheim Leihgebür: 1 Millionen Euro 01.07.2017 Werder Bremen FC Bayern München 8 Millionen Euro 31.08.2016 Arsenal Weder Bremen 5 Millionen Euro 01.02.2016 West Bromwich Arsenal Leih-Ende 07.08.2015 Arsenal West Bromwich Leihe 01.07.2011 VfB Stuttgart Jugend Arsenal 100.000 Euro

Serge Gnabrys Statistiken beim FC Bayern: Tore, Vorlagen

Zum Zeitpunkt seiner Vertragsverlängerung bei den Bayern hatte Gnabry bereits 70 Spiele in der Bundesliga absolviert. In diesen Partien erzielte Gnabry 27 Treffer selbst und bereitete 13 Tore vor. Für die Bayern kam er zudem noch im DFB-Pokal und in der Champions League zum Einsatz.

Serge Gnabrys Statistiken beim FC Bayern

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 21 6 4 Champions League 6 0 1 DFB-Pokal 2 2 0

Zudem kam er unter anderem in der Premier League auf elf Einsätze (1 Tor, 1 Vorlage).

Gnabry im DFB-Team: Einsätze in der Nationalmannschaft

Gnabry durchlief zahlreiche Junioren-Mannschaften des DFB-Teams und gab am 11.11.2016 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Bei den Olympischen Spielen 2017 krönte er sich mit sechs Toren zum Torschützenkönig.

Das sind die Statistiken Gnabrys in der Nationalmannschaft: