FC Bayern - News und Gerüchte: David Alaba kritisiert FCB-Nachwuchs

David Alaba hat Kritik an den Nachwuchsspielern des FC Bayern München geübt. Thomas Müller erklärte seine Abrechnung mit Bundestrainer Joachim Löw. Uli Hoeneß kündigt Investitionen an - für Nicolas Pepe von OSC Lille?

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: David Alaba kritisiert FCB-Nachwuchs

David Alaba hat im Bild -Podcast die Nachwuchsspieler des FC Bayern München in die Pflicht genommen. "Ich glaube schon, dass man in den letzten Jahren sehen konnte, dass viele junge Spieler sehr, sehr schnell zufrieden waren mit dem, was sie erreicht haben", sagte der Österreicher, der selbst aus der Münchner Jugend zu den Profis kam.

Bei den heutigen Talenten habe sich allerdings schnell Zufriedenheit nach den ersten Einheiten mit den Profis eingestellt: "Dass sie zu diesem Zeitpunkt schon einen guten Vertrag hatten und vielleicht gutes Geld verdient haben. Es ist - glaube ich - auf den Punkt gebracht: Sie sehen gar nicht, was sie erreichen können. Was für eine Chance sie da haben."

Selbst ging Alaba den schweren Weg über eine Ausleihe zur TSG 1899 Hoffenheim: "Da geht dir durch den Kopf: Wenn ich es dort jetzt nicht schaffe und meine Spiele nicht mache, dann brauche ich gar nicht mehr zurückkommen zum FC Bayern" Letztlich half die Erfahrung aber bei der Entwicklung zum unumstrittenen Stammspieler beim Rekordmeister.

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: Wer kommt und geht im Sommer? © getty 1/27 Der FC Bayern will im Sommer den großen Umbruch starten und soll dafür bereit sein, mehr als 200 Millionen Euro für Transfers in die Hand zu nehmen. SPOX gibt einen Überblick über die Spekulationen zu möglichen Zu- und Abgängen des FCB. © getty 2/27 MÖGLICHE ZUGÄNGE - NICOLAS PEPE: Der FCB macht im Werben um den Ligue-1-Shooting-Star offenbar ernst. Wie beIN Sports aus Frankreich berichtet, sollen die Münchner ein Mega-Angebot über 80 Millionen Euro für den Flügelspieler des OSC Lille vorbereiten. © getty 3/27 Lille-Coach Christophe Galtier hatte kürzlich angedeutet, dass sich der FCB mit dem 23-Jährigen befasst: "Ich weiß, dass ein großer deutscher Klub seine beiden Außenbahnspieler verliert und bin sicher, dass Pepe dort eine gute Rolle spielen könnte". © getty 4/27 Der ivorische Nationalspieler hat in dieser Saison in Lille den Durchbruch geschafft und brachte es bisher in der Liga in 29 Spielen auf 17 Treffer und zehn Assists. © getty 5/27 Pepe selbst dementierte zuletzt, dass er bereits Kontakt zu den Münchenern hatte. "Ob es Kontakt zu den Bayern gab? Auf jeden Fall nicht mit mir", so Pepe bei "Canal+". Dem Bericht zufolge soll FCB-Sponsor adidas in den Deal finanziell involviert werden. © getty 6/27 RAPHAEL VARANE: Die spanische Marca brachte am Dienstag zudem einen weiteren Namen mit dem FC Bayern in Verbindung. Der französische Weltmeister soll darüber nachdenken, Real Madrid zu verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. © getty 7/27 Des Berichts zufolge verfolgen Manchester United, PSG und eben der FCB die Entwicklungen rund um den Innenverteidiger mit Argusaugen und wollen zugreifen, sollte sich eine Chance ergeben. © getty 8/27 Ob Varane aber tatsächlich zu haben ist, darf angesichts des noch bis 2022 laufenden Vertrages bezweifeln werden, zumal der 25-Jährige unter Coach Zinedine Zidane als Abwehr-Chef fix eingeplant ist. © getty 9/27 KAI HAVERTZ: "Kai wird im Sommer definitiv bleiben", sagt Bayer-Sportdirektor Rudi Völler immer dann, wenn er auf die zahlreichen europäischen Schwergewichte angesprochen wird, die ein bis zwei Augen auf Havertz geworfen haben sollen. © getty 10/27 Das "Jahrhunderttalent" (Völler) aus der Bayer-Jugend soll neben Barca, ManCity, Real Madrid und PSG auch von den Bayern beobachtet werden. © getty 11/27 Der 19-Jährige erzielte in dieser Saison bereits 13 Treffer (34 Pflichtspiele) und hat noch Vertrag bis 2022. Havertz selbst fühlt sich in Leverkusen "super aufgehoben", "Dass irgendwann der nächste Schritt kommen muss, ist aber auch klar", ergänzte er. © getty 12/27 Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte dieser "nächste Schritt" schneller kommen als gedacht. Bei einem Angebot von 65 Millionen Euro könnte B04 schwach werden und Havertz ziehen lassen - vielleicht sogar zum FC Bayern. © getty 13/27 Neuesten Informationen zufolge soll der FC Bayern jedoch wieder Abstand von einer Sommer-Verpflichtung genommen haben. Das berichtet der "kicker". Demnach habe die stark ansteigende Form von James zu einem Umdenken geführt. © getty 14/27 TIMO WERNER: Anders als bei Havertz erhöht der Rekordmeister bei den Bemühungen um Leipzig-Angreifer Timo Werner offenbar die Schlagzahl, um diesen schon im Sommer 2019 an die Isar zu locken. © getty 15/27 Wie der kicker berichtet, stehe der FCB mit Leipzig bereits in intensiven Verhandlungen über eine Ablösesumme. Werner steht bei RB nur noch bis 2020 unter Vertrag, Leipzig könnte also nur noch im kommenden Transferfenster eine hohe Ablöse erzielen. © getty 16/27 CALLUM HUDSON-ODOI: Und dann wäre dan noch die Personalie, welche die FCB-Fans schon im Winter intensiv beschäftigte. Damals wollte Chelsea den Flügelspieler trotz diverser FCB-Angebot unter keinen Umständen ziehen lassen. Klappt es nun im Sommer? © getty 17/27 Tendenz: Schwieriger als lange gedacht. Auch wenn lange davon die Rede war, dass der 18-Jährige dem FCB sein Wort gegeben hat, sind nun laut kicker auch andere europäische Top-Klubs in den Poker eingestiegen. Ein Wettbieten bahnt sich an. © getty 18/27 LUCAS Hernandez: Auch eine Verpflichtung von Innenverteidiger Hernandez kam im Winter nicht zustande. © getty 19/27 Im Sommer soll nun ein neuer Angriff folgen. Dass der französische Weltmeister, dessen Ablösesumme auf 80 Millionen Euro festgeschrieben ist, beim FCB anheuert, gilt als wahrscheinlich. © getty 20/27 "Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli", hatte Miguel Angel Gil Marin, der Geschäftsführer von Atletico, zu SPOX und Goal gesagt. © getty 21/27 FESTSTEHENDE ZUGÄNGE - JANN-FIETE ARP: Arp wechselt definitiv an die Isar. Fraglich ist nur noch, wann das Sturm-Talent in München aufschlägt. Gut möglich, dass er noch ein Jahr beim HSV reift und dann 2020 kommt. 22/27 BENJAMIN PAVARD: Bereits im Januar machte der FCB den Deal mit dem flexiblen einsetzbaren Defensivspieler des VfB Stuttgart perfekt. Pavard kommt für 35 Millionen Euro Ablöse und erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 23/27 MÖGLICHE ABGÄNGE: WOO-YEONG JEONG: Nach Informationen des "kicker" ist der FC Augsburg am offensiv flexibel einsetzbaren 19-Jährigen dran. Der Südkoreaner kam in dieser Saison bisher 22 Mal in der 2. Mannschaft und einmal in der Königsklasse zum Einsatz. © getty 24/27 Anfang März feierte der U20-Nationalspieler Südkoreas zudem sein Bundesligadebüt für die Profis beim Kantersieg gegen Mönchengladbach. Neben Augsburg soll auch Mainz 05 an einer Verpflichtung interessiert sein. © getty 25/27 FRANCK RIBERY: Eigentlich galt es als ausgemacht, dass Ribery dem Umbruch zum "Opfer" fällt und Platz für die Jüngeren machen muss. ABER: Der Franzose kämpft fest um einen neuen Vertrag.Und bis jetzt ist sein Abschied noch immer nicht offiziell verkündet © getty 26/27 SICHERE ABGÄNGE - ARJEN ROBBEN: Riberys Pendant auf rechts erklärte dagegen in der Winterpause, dass er den FCB im Sommer verlassen wird. Wohin? Noch offen. Doch aus Japan ist zu hören, dass mehrere J-League-Klubs an ihm interessiert sein sollen. © getty 27/27 "Vielleicht höre ich ganz auf", sagte Robben, der in dieser Saison erneut mit massiven muskulären Problemen zu kämpfen hat und seit Dezember ausfällt. Von einem Angebot müsse er "wirklich zu 100 Prozent" überzeugt sein.

FC Bayern, News: Thomas Müller erklärt Video-Botschaft an Joachim Löw

Thomas Müller hat in der Sport Bild über seine Video-Botschaft nach dem Aus in der Nationalmannschaft gesprochen. Der Weltmeister von 2014 wollte seine Enttäuschung verdeutlichen: "Ich habe klargemacht, wie es sich für die Jungs und mich angefühlt hat. Im Fußball-Geschäft gibt es Emotionen und Gefühle, aber es muss weitergehen."

Letztlich aber sei die Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw "nichts", was Müller "aus der Bahn wirft oder aus der Fassung bringt." Der 29-Jährige sprach von einer "negativen Überraschung", machte aber auch deutlich: "Nicht nur im Profi-Sport, im Leben allgemein gilt: der Blick muss nach vorne gehen."

Nach dem DFB-Aus richtet Müller nun seine volle Konzentration auf den FC Bayern München. Im DFB-Pokal und der Bundesliga soll nach dem Aus in der Champions League das Maximum erreicht werden: "Natürlich ist das jetzt das große Ziel und auch die Motivation nach dem, was zuletzt passiert ist."

Die Nationalspieler des FC Bayern München in der Länderspielpause

Manuel Neuer Deutschland Niklas Süle Deutschland Robert Lewandowski Polen James Rodriguez Kolumbien Leon Goretzka Deutschland Alphonso Davies Kanada Serge Gnabry Deutschland David Alaba Österreich Kingsley Coman Frankreich Joshua Kimmich Deutschland

FC Bayern, News: Uli Hoeneß bekräftigt Transfer-Offensive

Uli Hoeneß hat am Dienstagabend erneut die kommende Transfer-Offensive des FC Bayern München bekräftigt. "Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Wir werden das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des FC Bayern starten", sagte der 67-Jährige bei einer Veranstaltung in München.

Demnach würden für einzelne Spieler auch Summen von "60 bis 80 Millionen Euro" angedacht sein. Letzte Berichte hatten auf ein Gesamtbudget von rund 200 Millionen Euro hingedeutet. Bisher steht ausschließlich der Transfer von Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) fest.

Gerüchte um Timo Werner (RB Leipzig), Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea) und Lucas Hernandez (Atletico Madrid) halten sich hartnäckig.

FC Bayern, Gerücht: FCB mit Rekord-Angebot für Nicolas Pepe von OSC Lille?

Ebenfalls nicht neu sind die Gerüchte um Nicolas Pepe von OSC Lille. Das Portal beIN Sports berichtete, dass die Münchner eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro für den Angreifer geboten hätten. Das wäre Rekord für die Bundesliga, damit auch den FC Bayern, sowie die Ligue 1.

Pepe ist 23 Jahre alt und stürmt für Lille. In der französischen Liga hat er sich als flexibler und schneller Angreifer einen Namen gemacht: 18 Tore und elf Vorlagen in bislang 32 Saisonspielen. Der Vertrag bis 2022 scheint laut letzten Aussagen des Beraters ohnehin kaum erfüllt zu werden.